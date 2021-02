Přichází k Covidovi

velikost písma:

Nové Dillí: Odhaduje se, že u 50 procent indické populace je méně pravděpodobné, že se nakazí závažným virem Covid-19, pravděpodobně proto, že neandertálci a moderní lidé byli navzájem brutální před desítkami tisíc let. Přibližně to tvrdí skupina vědců z Japonska a Německa.

Podle vědců, kteří za studii stojí Publikováno v PNAS Minulý týden téměř polovina populace Indie Zdědil jsem DNA sekvenci o délce 75 000 písmen od neandertálců, o níž se předpokládá, že snižuje riziko vážného onemocnění způsobeného Covid-19.

Studie, kterou provedli vědci z Okinawské postgraduální univerzity vědy a technologie (OIST) v Japonsku a Max Planck Institute for Evolutionary Biology v Německu, zkoumala genetickou variantu, která byla spojena s 22% nižším rizikem nákazy Covidem – 19 a přijetí na JIP bylo v jiné studii provedené v prosinci. Našla stejnou variantu jako ta, která byla nalezena ve třech různých exemplářích neandertálců.

Nejedná se o první výzkum, který by našel souvislost mezi neandertálci, typem starých lidí, kteří vyhynuli před 40 000 lety, a náchylností k infekci virem Covid u moderních lidí.

V červenci loňského roku prof studie Výzkumníci v Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology Zjistilo se, že část lidského genomu zvyšuje riziko vážného onemocnění z Covid-19, zděděného od neandertálců před více než 60 000 lety. Odhaduje se, že tuto genetickou sekvenci nese asi 30 procent Jihoasijců.

Svante Pääbo z OIST uvedl: „Je opravdu úžasné, že i když neandertálci vyhynuli zhruba před 40 000 lety, jejich imunitní systém na nás dnes působí pozitivním i negativním způsobem.“ tvrzení Vydáno se studií.

Hugo Zieberg, jeden z autorů studie, řekl ThePrint, že téměř 50 procent Indů nese tuto sekvenci DNA. Dodal, že frekvence této genetické varianty je u Gujaratis 49,5 procenta a u obyvatel Telugu 48 procent.

Přes tisíce let

Neandertálci se vyvinuli v západní Eurasii asi před půl milionem let. Jejich geny však stále měly biologický vliv na fyziologii moderních lidí, protože se během desítek tisíc let své existence mísily s lidskou populací.

Neandertálci se během stovek tisíc let, kdy tam žili, přizpůsobili prostředí mimo Afriku. Během této doby se také pravděpodobně přizpůsobí infekčním chorobám.

Hybridizace mezi neandertálci a moderními lidmi – od věříš Vystopovat jejich kořeny zpět do Afriky – údajně to vedlo k otevřeno Od každého typu až po nové viry a Výměna adaptivních genetických variant, které poskytují odolnost proti těmto virům.

Například se předpokládá, že dvě genetické varianty snižují náchylnost k Helicobacter pylori – infekční bakterii, která způsobuje gastritidu a některé typy rakoviny žaludku – dědic Od neandertálců.

Co již bylo zmíněno Studie z července 2020 Řekl, že genetická varianta v oblasti na chromozomu 3, zděděná od neandertálců, zvýšila riziko závažných onemocnění virem SARS-CoV-2, který způsobuje Covid-19.

Chromozomy jsou nitkovité struktury umístěné v jádru buněk. Lidé mají 23 párů chromozomů. Každý chromozom se skládá z bílkovin a jedné molekuly DNA.

DNA obsahuje specifické pokyny nebo genetický kód, díky nimž je každý jedinec jedinečný.

V prosinci prof Tým výzkumníků Z University of Edinburgh zjistil jsem, že Gen Varianty na chromozomu 12 snižují riziko, že jedinec bude po infekci potřebovat intenzivní péči, přibližně o 22%.

Studie byla publikována v PNAS Minulý týden se tato varianta zdá být téměř totožná s variantou tří neandertálců – 50 000 let starého neandertálce z Chorvatska a dvou z jižní Sibiře, z nichž jedna pochází ze 70 000 let a druhá 120 000 let stará.

Chromozom 12 pokrývá přibližně 134 milionů stavebních bloků DNA (párů bází) a představuje 4 až 4,5 procent z celkové DNA v buňkách.

Varianta genové sekvence uvedená v tomto článku je přibližně 75 000 párů bází.

Tři geny v sekvenci 75 000 párů bází kódují enzymy produkované při virové infekci, které zase aktivují další enzymy, které degradují virové genomy v infikovaných buňkách. Jednoduše řečeno, tři geny pomáhají tělu nastartovat biologický proces, který napadá virus, když infikuje buňky.

“Enzymy kódované neandertálskou variantou se zdají být účinnější, což snižuje pravděpodobnost závažných následků infekce SARS-CoV-2,” uvedl Papu.

