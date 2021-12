James Stewart chtěl skončit s herectvím, než to bude úžasný život: ‚Too Petty‘ | filmy | zábava

Slavnostní klasický film ze 40. let, který dnes slaví své 75. narozeniny, sleduje sebevražedného obchodníka George Baileyho, který se setká s andělem strážným jménem Clarence. Anděl se rozhodl ukázat Georgovi, jaký by byl svět, kdyby se nenarodil, ve snaze přimět ho, aby si vážil svého života. Clarence ukazuje Georgeovi, jak ovlivnil život své komunity a jak odlišné by byly životy jeho manželky Mary a města Bedford Falls, kdyby se nenarodil.

Nyní je to základní vánoční film pro rodiny po celém světě, ale James, hlavní představitel filmu, téměř skončil s herectvím, než byl obsazen do role bojujícího obchodníka. Herec, který byl před deseti lety obrovským hitem, byl po vstupu Spojených států do druhé světové války v roce 1941 povolán do letectva a za své služby během bojů v Evropě získal řadu ocenění. Když se vrátil do Hollywoodu, jeho válečné zkušenosti ho přivedly k přesvědčení, že herecká kariéra je „příliš frivolní“ a podle dcery Donny Reedové, která hrála Georgeovu manželku ve filmu It’s a Wonderful Life, zvažoval ukončení. V loňském roce pro Closer Mary Ann Reed řekla: „Nerada to zmiňuji, ale Capra a Jimmy Stewart měli před válkou tento úplný úspěch, když pan Smith odjel do Washingtonu a tak. ČTĚTE VÍCE: Elvis: Přítel z dětství Lisy Marie, který si „vypůjčil“ královský doutník – sledovat

„Všichni byli zapojeni do válečného úsilí, ale zvláště tito dva lidé, kteří už čtyři nebo pět let odešli z Hollywoodu. „Na place bylo hodně nejistot, protože Jimmy Stewart si nebyl jistý, jestli chce dál hrát.“ „Myslel si, že je to příliš triviální, ale Lionel Barrymore a další s ním o tom mluvili.“ James byl zavedenou hvězdou, když hrál George, když měl v roce 1938 hit v komediální skupině „You Can’t Take It With You“. READ Gal Gadot, 'Wonder Woman' otevírá své červené šaty na premiéře - CVBJ

V roce 1974 studio neobnovilo autorská práva k Its a Wonderful Life a film se stal veřejnou doménou, což znamená, že ho vysílací společnosti mohli streamovat zdarma. Vzhledem k tomu, že se pravidelně hrál v televizi kolem Vánoc, rychle se etabloval jako sváteční klasika. Podle Mary Ann James obvinil z počátečního neúspěchu filmu spoluherečku Donnu Reedovou. Řekla: „Takže na natáčení panovala nejistota a moje máma nebyla moc známá.“

„Myslím, že jí bylo 25 a myslím, že podepsala smlouvu s MGM ve 21 letech.“ „Ale pořád nechápala, proč je tam tolik nejistot a pak Jimmy Stewart nemohl pochopit, proč se ten film nepovedl, ale proto spolu nenatočili další film. „Obviňoval ji, protože nebyla moc známá. Byla tak šťastná, když vyšel ven. „Chci říct, že zemřela v roce 1986, ale na začátku 80. let se to dělo a vždycky jsme to sledovali o Vánocích.

„Byla tak šťastná, protože to bylo tak populární.“ Navzdory svým problémům u pokladny si James vysloužil nominaci na Oscara za svůj výkon v roli George a pokračoval v hraní až do 90. let. Zůstal také součástí rezervy letectva až do roku 1968 a nakonec byl povýšen na generálmajora na seznamu důchodců letectva v roce 1985 prezidentem Ronaldem Reaganem.

