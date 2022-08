TikToker’s Theft Recovery iPhone Hack vyvolává kontroverze

TikToker Viral Theft Recovery iPhone hack rozpoutal debatu v komentářích, zda je znalost polohy ukradeného zařízení užitečná, pokud neexistuje způsob, jak jej získat zpět.

Tvůrce Katrina Audrey (@katrinaforeal) sdílela svou postavu Příběh krádeže iPhone Provádím uživatele procesem krok za krokem, jak najít polohu vašeho iPhone, i když je zařízení vypnuté. Její video nasbíralo více než 11,5 milionu zhlédnutí.

„Musíte hacknout tento iPhone pro případ, že vám ukradnou telefon, protože můj telefon byl minulou noc a už jsem ho dostal zpět,“ říká Katrina. Dodává, že se naučila hack od @reviewingtech na instagramu.

„Přejděte na první krok k Face ID a Passcode, chcete vypnout Control Center a USB příslušenství,“ vysvětluje Audrey. Přepněte lokalizační služby, Najít můj iPhone a nezapomeňte přepínat mezi těmito třemi [she’s referring to Find my iPhone, Find my Network, and Send Last Location]. „

Tento proces vyžaduje, aby se uživatel přihlásil k jakékoli jiné straně iOS zařízení Pomocí jejich Apple ID a poté vzdáleně spravovat nastavení odcizeného iPhonu ze sekundárního zařízení, aby tato metoda fungovala.

Katrina pokračuje: „To umožňuje, aby byl váš telefon stále nalezen, i když je vypnutý nebo v režimu letadla. Kdokoli mi včera v noci ukradl telefon, byl doslova celou noc venku.“ Poté ukázala snímek obrazovky s mapou Chicaga, která ukazuje cestu jejího telefonu přes řadu sledovaných kroků.

„Podívejte se, čím si prošli v Chicagu,“ říká. „Southside, Northside, nakonec se vrátili do Gurnee, Illinois. To je adresa, kterou měli, pěkné malé místo, že?“ TikToker pak ukázal obrázek domu, ve kterém byl údajně umístěn ukradený iPhone.

Katrina zavolala na policejní oddělení Gurney a sdělila jim domácí adresu. Říká, že policie šla domů a vzala jí telefon.

The Zprávy FCC Že 68 % obětí krádeží telefonů nakonec není schopno získat svá ukradená zařízení. Agentura napsala: „Pravdou je, že ať je váš smartphone bílý, černý nebo zlatý, je nyní asi 30krát cennější za unci než masa pevného stříbra – a je snadné jej diskrétně přeměnit na hotovost.

Navzdory Katrinině radě se mnoho TikTokerů vyjádřilo, že mají potíže s nalezením ukradených telefonů a věcí z místních policejních oddělení. Sekce komentářů byla plná kritiky na výkon nebo nedostatek zaměstnavatelů při získávání těchto odcizených věcí.

„Skutečnost, že policie skutečně naslouchala a šla na stránku, mě přivedla k skepsi,“ řekl jeden uživatel. „Policie mi to řekla přímo“ f? Když jsem jim řekl, kde mám telefon.

Další řekl: „To je pobuřující, protože když jsem zavolal policii tady v San Franciscu a řekl jim, že přesně vím, v jakém domě je, řekli, že to považují za ztrátu.“

Třetí pořad: „Je hezké pomáhat policejnímu oddělení.“ Když jsem vystopovala iPhone svého manžela, policie nás vyhnala ze sousedství BC, bylo to nebezpečné.“

Jeden uživatel řekl, že vzali věci do svých rukou a ignorovali jakýkoli byrokratický postup. „Tohle se stalo s mým telefonem před týdnem,“ napsali. „Ale policii jsem nevolal, jen jsem se vznášel po domě.“

TikTok Katrina nechala některé lidi zmatené, když postupovala trendy krok za krokem poměrně rychle. Na pomoc přišli komentátoři.

Jeden uživatel napsal: „Nastavení > Face ID a heslo > Ovládací centrum a USB vypnuto, Soukromí > Zapnout polohové služby a poté Apple ID > Najít > Najít můj iPhone ZAPNUTO VŠECHNO.“

Další poukázal na „Používejte telefon někoho jiného a přihlaste se ke svému Apple ID na stránce Najít můj iphone, poté se zobrazí všechna vaše zařízení Apple“.

The Daily Dot oslovil Katrinu na TikTok pro další zpětnou vazbu.

