David Moyes říká, že West Ham by měl využívat nové zdroje moudře a dobře

David Moyes doufá, že West Ham využije nové investice přicházející do klubu „moudře a dobře“.

Český podnikatel Daniel Křetínský, majitel klubu Sparta Praha, dokončil minulý týden nákup 27procentního podílu v Hammers, kteří jsou třetí v Premier League.

„Doufám, že můžeme investici využít moudře a dobře,“ řekl Moyes, prezident Hammers, na své tiskové konferenci před sobotní cestou do Wolverhamptonu.

„Klub před pár lety utratil jmění a nefungovalo to správně. Takže musí existovat způsob, jak přemýšlet o tom, jak to nejlépe udělat.

„Možná je důležitější investovat do jiných věcí – nová sedadla na hřišti, větší davy lidí, možná nové věci na tréninkovém hřišti. Nevím, jakým způsobem nebo kde nová investice přijde z první ruky, ale vždy je snadné říct, myslím, že to bude hráčům k dispozici.

„Možná to tak v budoucnu bude, ale musíme si dávat pozor, abychom to nevzali a neudělali něco, čeho litujeme.“

Na otázku, zda mu bylo řečeno, že jsou v lednu k dispozici peníze, Moyes odpověděl: „Na to opravdu neznám odpověď, protože jsem o tom ve skutečnosti nemluvil.

„Vím, že mám v tuto chvíli dobrou podporu. Když půjdu a zeptám se klubu, něco potřebuji nebo někoho hledám, udělají vše, aby mi pomohli.“

„Ale abych se vrátil k věci – musíme mít na paměti, že si nemyslíme, že by to znamenalo utratit stovky milionů.

„Čím déle v této situaci zůstaneme, tím větší šanci mi to dává, a když to budeme potřebovat, zaklepu na dveře a požádám o další.“

Angelo Ogbonna vypadá, že vynechá zbytek sezóny, protože obránce podstoupil operaci poté, co si utrpěl zranění předního zkříženého vazu při výhře 3:2 nad Liverpoolem na začátku tohoto měsíce.

O vyhlídce na podepsání obránce v lednu, vzhledem k situaci Ogbonny, Moyes řekl: „Mohlo by to být prioritou v závislosti na tom, jakou cestou se vydáme. Mohl bych zvážit přivedení někoho mladšího 23 let, nebo bych mohl zvážit hru s někým jiným. může to být něco, na co se musíme podívat.“

Poté, co se West Ham a Wolves připravují na zápas s Rapidem Vídeň venku v Evropské lize příští čtvrtek.

Byli vystaveni zákazu účasti svých fanoušků na zápase a byli pokutováni po potížích fanoušků, když 4. listopadu hráli venku s Genkem.

Moyes řekl: „Byl jsem opravdu zklamaný, protože si myslím, že naše podpora mimo domov byla fantastická, v Premier League, v Evropě. Byli jsme opravdu šokováni, když jsme slyšeli, co se stalo.“

„Chceme být v Evropě a lidé se těší, až bude West Ham hrát.

„Vidím týmy Premier League, které jsou v Evropě, v Lize mistrů, každý rok a neslyším (o) žádném problému přicházejícím od jejich fanoušků. Chci být jedním z klubů, které to dělají každou sezónu, každou několik týdnů a musíme se ujistit, že jsme klubem, který lidé chtějí mít.“ A chceme, aby to fanoušci viděli. Musíme projít.“

Utkání na příští čtvrtek se má odehrát za zavřenými dveřmi poté, co Rakousko oznámilo uzavření a Evropská fotbalová asociace potvrdila, že zápas je stále naplánován podle plánu.

Penalta West Hamu nebyla posunuta, UEFA uvedla, že vyloučení jejich fanoušků bude odpykáno proti Rapidu bez ohledu na jakékoli rozhodnutí ohledně domácích diváků.