Parkite Haley Battenová se kvalifikuje na olympijské hry v horském kole

Haley Patten z Park City slaví, když projela cílovou páskou během posledního závodu Světového poháru v České republice. Patten letos v létě získal místo na letních olympijských hrách v Tokiu.

Fotografie od Michela Cerviniho

Mezi více než 450 kilometry stezek pro horská kola v Park City se populární horská stezka Wasatch Crest Trail, která se táhne západně od horského střediska Park City, cítí jako horská kola a Haley Patten z Park City jako doma.

Po celá léta, kilometry a míle lezení, husté lesy, ohromující výhledy a rychlý sestup vyzvaly Pattena k jeho jádru. Dokončit to vypadalo jako tvrdá práce.

Aby se jezdci dostali na první místo, musí projet vrch Puke Hill, což je stoupání do kopce, které vede jen přes půl míle, ale jen prudce stoupá, když na něj jezdci začínají stoupat. Netrvá to živá představivost, abychom zjistili, jak ten kopec dostal jméno sám.

Patten brzy udělal to, co by udělali i někteří zkušení jezdci, a jen šel. Kopec byl skličujícím úkolem a neustálou připomínkou toho, jak moc se jako jezdec stále musí zlepšovat. Ale v těchto dnech je lezení na vrchu Puke a plynulá jízda po stezce jen další exkurzí.

“Crest Trail je tak důležitý, že mám pocit, že když jsem jel poprvé, byla tak epická, nemožná a trvala celý den,” řekl Patten. „A pak, v době, kdy jsem byl připraven jít na vysokou školu a stát se elitním soutěžícím, to byl výlet, který jsem mohl absolvovat na pravidelném tréninkovém dni. Takže si obecně myslím, že je to jeden z mých oblíbených běhů stopy tam, ale pak už jen vidět můj pokrok jako sportovce po této cestě bylo opravdu zvláštní. ”

Patten se ukázal nejen jako jeden z nejlepších jezdců v zemi, ale i na světě. Na letní olympijské hry 2021 v Tokiu se připojí k týmu USA v Tokiu poté, co si zajistila druhé místo na světovém poháru UCI XCO v Novém Městě na Morafo v České republice. Jako jediná Američanka v osmičce se automaticky kvalifikovala na olympiádu. Ve svých pouhých 22 letech je jednou z nejmladších jezdkyň, která se také připojila k týmu.

Závod také nebyl snadný. Déšť zaplavil kurz a proměnil ho v blátivý, blátivý nepořádek. Ale to nezabránilo Pattenovi, který je od hlavy po paty pokrytý bahenními proužky, aby oslavoval první pumpy, když projela cílem na druhém místě.

Výsledek vyvrcholil Pattenovým magickým prvním rokem po absolvování třídy do 23 let. Přechod měl být těžký, ale cítí, že jí třída do 23 let připravila dost na to, aby mohla závodit s nejlepšími na světě.

Řekla: „Myslím, že přechod z elitní skupiny do 23 let byl obtížný, je to spousta práce, ale myslím si, že v kategorii do 23 let jsou v této kategorii i opravdu rychlí běžci.“ „Zdá se, že přechod byl pro mnoho jezdců velmi plynulý, a myslím, že právě závodění v horní části pole mě dobře připravilo na elitní třídu. Je to opravdu skvělé cítit se tak.“

Patten je po dvou závodech na druhém místě v pořadí Světového poháru. Kromě toho, že v České republice obsadila druhé místo, získala v německém Albstadtu bronzovou medaili.

Olympijské hry v Tokiu se původně měly konat v roce 2020, ale pandemie posunula hry o rok zpět. Patten těžila z dalšího roku, protože měla pocit, že by se k týmu loni nepřipojila. Přechod z třídy do 23 let na elitu jej nejen postavil na americký radar na kole, ale také jej poháněl na vrchol.

Patten byla vybrána v roce 2020 v US Long Team, předběžném seznamu sportovců, ze kterých si USA vyberou olympijský cyklistický seznam, ale viděla sebe jako budoucí olympiádu, ne jako soutěž v roce 2020.

„Myslím, že jsem měl velké štěstí, že jsem v dlouhém týmu, a doufám, že se mi ho podaří sestavit, ale myslím si, že si byl méně jistý než nyní,“ řekl Patten. „Mít ten další rok vývoje jako sportovec a připravovat se bylo pro mě určitě požehnáním v přestrojení. A myslím, že mi to umožnilo mít sezónu, kterou jsem dosud strávil, a … vyhrát toto místo způsobem, který ne Myslím, že v roce 2020 bych standardy nesplnil jako já. “

Existuje také možnost, že se připojí k dalšímu Pattenovi Barkettovi v Keegan Swenson. O finální kartě Tokia nesouhlasí s Christopherem Blevinsem. Tým bude oznámen 10. června.

“To jen ukazuje, že máme skvělou cyklistickou komunitu a cyklistika (v Utahu) je zjevně neuvěřitelná, a pak si myslím, že kromě Utahské cyklistické ligy a mnoha skvělých závodních řetězců a klubů myslím, že to ukazuje, že se připravuje,” „Patten řekl:„ Pro cyklisty je hezké být na vrcholu. “„ Bylo skvělé být s ním i na této cestě. “

Tato cesta má ještě několik kilometrů a ještě více kopců k lezení, ale Patten stále nemůže uvěřit, že se to stalo na prvním místě.

„Myslím, že kdybych se opravdu vrátil a řekl svému mladšímu já … to je trochu šílené a nemyslím si, že tomu plně věřím,“ řekl Patten. „Ale je to docela šílené, myslím, zvláště když vezmeme v úvahu vše, co se stalo, víte, s epidemií za poslední rok. Pouhé uvedení všeho na správné místo a jeho shledání je něco zvláštního.“