Výprodeje v dolarech pokračovaly na pozadí slabých amerických údajů, což uvolnilo sázky Fedu

Dolar v minulém týdnu ztratil půdu pod nohama vůči všem svým protějškům G10, a to v kombinaci s celkovým zlepšením ochoty riskovat a mírným poklesem tržních očekávání ohledně zvýšení sazeb Fedu. Zápis z posledního květnového zasedání FOMC, zveřejněný ve středu večer, byl o něco méně optimistický, než některé trhy očekávaly. Zatímco zápisy naznačovaly, že na červnových a červencových zasedáních banky bude pravděpodobně zapotřebí další zvýšení sazeb o 50 základních bodů, výzvy otevřely dveře k pozvolnějšímu tempu zpřísňování ve zbytku roku. Zdá se, že výzvy, které by Fed mohl na nadcházejících zasedáních zvýšit o 75 bazických bodů, se zcela vypařily, což také vedlo k určitému protivětru pro dolar.

Výsledkem byl masivní výprodej dolaru vůči všem hlavním měnám a také většině měn rozvíjejících se trhů. U FX nebyl nutně jasný vzorec, ačkoli komoditní měny Latinské Ameriky nadále dosahovaly lepších výsledků, zatímco měny jako polský zlotý a česká koruna ve střední a východní Evropě se dobře odrazily.

Euro a britská libra se tento týden obchodovaly zhruba uprostřed měnového balíčku G10. V souladu s našimi očekáváními se společná měna v posledních dnech odrazila nad hranici 1,07, k čemuž přispěly jestřábí komentáře prezidentky ECB Lagardeové z počátku týdne, které otevřely dveře ke zvýšení sazby o 25 základních bodů v červenci a září. setkání. Údaje z ekonomiky eurozóny tento týden byly trochu zklamáním, zejména slabý cíl v květnovém kompozitním PMI (54,9 vs. očekávaných 55,3). Měřidlo však obstálo lépe než ty zveřejněné v USA (53,8 vs. 55,5) i ve Spojeném království (51,8 vs. 56,5), a to nakonec poskytlo důvod k optimismu ohledně výhledu růstu v eurozóně.

Sterling se dobře zotavil poté, co úterní silný výprodej podnítil neutěšená květnová čísla PMI. Kolaps indexu PMI britských služeb, který tento měsíc klesl na pouhých 51,8 z březnových 58,9, vyvolal několik alarmů. Zprávy, že ceny energií ve Spojeném království v říjnu vzrostou v průměru o dalších 800 liber, vyvolaly nové obavy, že rostoucí inflace by mohla ve druhé polovině roku zatížit aktivitu spotřebitelů ve Spojeném království. Na čtvrteční odhalení vládního plánu podpory, který je štědřejší, než se očekávalo, však investoři reagovali pozitivně. Podpůrný balíček zahrnuje finanční pomoc ve výši 15 miliard liber a 25% neočekávanou daň ze zisků producentů ropy a plynu. I když je to jen část cesty ke zmírnění probíhající krize životních nákladů, jsme optimističtí, že cílená vládní fiskální opatření zmírní alespoň část negativního dopadu nedávného prudkého nárůstu inflace. Zdá se, že to podporuje libru, která pravděpodobně zaznamená svůj druhý týden po sobě jdoucích zisků vůči dolaru.

