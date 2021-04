Ve SpaceX se objevuje domácí průmysl, který slouží všem hladovým fanouškům

Bayer, fotograf z Los Angeles a přispěvatel do vesmírného zpravodajského serveru NASASpaceflight.com, pobývá měsíc v hotelu v jižním Texasu, sleduje, čeká a natáčí, jak se SpaceX připravuje na uvedení prototypu – časná iterace hvězdné lodi, kosmická loď představená zakladatelem společnosti Elonem Muskem Jednoho dne přistanete na Marsu s prvními lidmi – na zkušebním letu odsouzeném k zániku.

V tento konkrétní den umístil Bayer kameru na střechu svého vozu a signalizoval inženýry a stavební dělníky, jak si pohrávají s raketami nebo se chystají nalít beton, aby rozšířili obrovské místo startu.

Velikost a vášeň Muskovy fanouškovské základny znamená, že lidé jako Bayer mohou při práci vydělávat slušné peníze. Možná budou muset utratit tisíce dolarů za kamerové vybavení, ale na oplátku mohou oslovit stovky tisíc fanoušků serveru a miliony zhlédnutí na YouTube.

V sobotu se zdálo, že před zahájením zkušebního letu prototypu rakety zvané SN11 zbývají jen dva dny. Nakonec však Bayer musel zůstat v Texasu další dva týdny, než se skutečně zahájil 30. března.

Ranní start se ukázal tak vtisknutý, jak dosáhly vizuální prvky: brzy ráno vypukla mlha, která blokovala jakoukoli příležitost pro jasný výhled na místo startu. Bayer sledoval start z nedalekého parku, jak se kamery otáčely.

Poté, v určitém okamžiku svého sestupu, SN11 explodovala.

Další den by exploze byla dobrá – i když zklamáním – pro tým NASASpaceflight a další dokumentující spuštění. Ale mlha znamenala, že proud NASASpace, který zůstal ve vzduchu, poskytoval jen krátké záblesky kouře a plamenů. Ještě horší bylo, že šrapnel z výbuchu zničil tisíce dolarů ve vybavení kamery. Jeden ze solárních panelů, které společnost Bayer používá k udržení chodu zařízení, explodoval, ale naštěstí byl zbytek soupravy uložen.

O několik dní později už byl tým NASASpaceflight Přímý přenos ze shromáždění Z dalšího prototypu SpaceX – SN15.

Bayer uvedl, že místní obyvatel, který mu na internetu říká „BocaChicaGal“, je páteří video operace NASASpaceflight. Začala nahrávat operace SpaceX poblíž svého domova, který se nachází mezi odpalovací rampou SpaceX a výrobním závodem, než začal zpravodajský kanál pravidelně vysílat živé vysílání, a nyní pracuje jako přispěvatelka do NASASpaceflight. Odmítla, aby jí CNN Business poskytla rozhovor.

Bayer uvedl, že akcionáři kanálu jsou za svou práci placeni, ačkoli většina si nechává postranní vozy, aby zaplatili účty. V poslední době z ní však Bayer udělal práci na plný úvazek.

„Není to práce na plný úvazek, pokud jde o … nedostávám plat ani nic. Nedostávám takové zdravotní výhody, že? To je normální,“ řekl. Ale pracuje již 40 až 80 hodin týdně na obsahu souvisejícím se SpaceX a jeho online profil se rozrostl natolik, že má stálý přísun darů a měsíční příjem z Patreon „Umožnění fanouškům darovat přímo jejich oblíbeným tvůrcům online obsahu.

Řekl: „Jsou to bláznivé hodiny, ale budu se snažit zvednout prsty až do kostí. Je mi to jedno.“ Bayer jako celoživotní fanatik do vesmíru prohlásil, že by byl raději v prašném městě v Texasu a pozorovat explodující raketové modely, než kdekoli jinde na planetě.

Vesmírný let NASAS je plodný. Je známo, že tým, který zahrnuje přibližně 10 přispěvatelů, stráví hostováním živých přenosů až devět hodin, zatímco čekají na zkušební lety. Například jeden proud NAS11 Spaceflight SN11 obíhající po ulici směrem k odpalovací rampě získal během dvou měsíců například 1,5 milionu zobrazení.

Přispěvatelé NASASpaceflight nejsou jediní, kdo to dělají. Tim Dodd, který používá přezdívku Everyday Astronaut, nashromáždil na svém kanálu YouTube téměř 1 milion předplatitelů. Začal vysílat starty SpaceX z Floridy a produkovat vzdělávací videa, která se zabývala fyzikou a konstrukčními možnostmi moderních raket.

Dodd dříve pracoval jako fotograf a fotografoval svatby po celém světě, dokud nezačal šířit svou lásku k vesmírným letům prostřednictvím řady příspěvků na Instagramu, na nichž měl starou fotografii. Ruský letecký oblek . Z toho se vyvinula kariéra YouTube na plný úvazek. Nyní vytvořil nový studiový prostor několik mil od startovací rampy SpaceX v jižním Texasu, kde mu zadní veranda poskytuje jasný pohled na modely SpaceX, které se třpytí na slunci. Přestože je Dodd rodák z Iowy, zůstal několik měsíců v Texasu, aby sledoval pokrok společnosti pomocí několika prototypů raket.

Dodd má více než 5 000 Patreon Od příznivců během vašeho živého vysílání na YouTube pravidelně plynou dary – 5 $ zde, 50 $ tam. Předplatitel poslal dárek 250 $ s poznámkou: „Večeře je dnes večer na mě.“

Ačkoli Dodd platí producentům, redaktorům a dalším spolupracovníkům za pomoc, Dodd provozuje převážně obchod pro jednu osobu. Sám sebe označuje za ideál audiovizuální dokonalosti: Za kamery a vybavení, které používá pro živé vysílání k zahájení konkurzů, vložil více než 200 000 dolarů, včetně nového vybavení, které si nedávno objednal a které mu umožní online vysílání ve 4K.

„Tady jde každý dolar,“ řekl CNN Business. „Dočasně každý cent, který jsem v tuto chvíli vydělal.“

Jeho úsilí se vyplatilo. Získal podporu samotného Muska, který často odpovídá na Doddovy otázky na Twitteru, byl opakovaně zobrazován na sobě Astronaut každý den zboží „A seděl za rozhovory na Dodd Channel.

Musk se také naladil na 24/7 živé vysílání operací SpaceX v jižním Texasu, které vytvořil Luis Balderas, IT konzultant, který žije na ostrově South Padre v jižním Texasu, řekl Balderas pro CNN Business. Před více než rokem si Deraas ponechal několik špičkových bezpečnostních kamer, které podle jeho slov činily zhruba 50 000 dolarů, posazených na nedaleké budovy nebo prázdné pozemky. Využívá je k vysílání nekonečného obrazu startovacích a výrobních zařízení SpaceX na svém kanálu YouTube, Lap Padre

“[Musk] Balderas řekl, co mu Musk řekl o vysílání během setkání v roce 2019: „Řekl, že je pro něj snazší získat aktuální informace o tom, co se děje, než zvednout telefon.“

(SpaceX téměř rok nereagoval na žádosti o rozhovor ani na dotazy od CNN Business.)

Minulý měsíc Balderas uvedl, že zaměstnanci SpaceX vytáhli hlavní kameru – tu, která zachycuje nejbližší pohled na odpalovací rampu – před vzletem prototypu rakety SpaceX SN10. Kamera byla připojena k majetku, který si pronajímal, ale SpaceX ji převzal a zařízení odstranil, aniž by mu to předem řekl. Pak si nějaký fanoušek Balderas stěžoval na Twitteru a Musk osobně vstoupil do výkonného reproduktoru.

„Slyšel jsem to jako první. Opravíme to,“ Musku cvrlikání V Balderasu. Během jednoho dne přivedl SpaceX zpět svou kameru a vyměnil plošinu, kterou používal, aby ji udržel vyvýšenou, a krmení bylo znovu zapnuto, řekl Balderas CNN Business.

SpaceX a Musk zřídka sdílejí své vlastní novinky o tom, co se děje v jejich zařízeních v jižním Texasu, které jsou vzdálené necelý kilometr od veřejné pláže Boca Chica. Díky tomu se vysílací společnosti jako Everyday Astronaut, NASASpaceflight a LabPadre staly primárním zdrojem informací o operacích.

Když je prototyp rakety připraven k odpálení, uživatelé YouTube často zveřejňují kanály zachycené prostřednictvím vzdálených kamer připravené dny předem. Běží hodiny před startem – dlouho předtím, než SpaceX veřejně potvrdila, že takové testy probíhají.

Dodd, Beyer a další přispěvatelé NASAS k vesmírným letům udržují své kanály naplněné téměř neustálou analýzou. I bez pokynů SpaceX jsou schopni publikovat odhadované hodiny odpočítávání před spuštěním pouze sledováním pozorovatelných změn palivových nádrží a pozemních systémů SpaceX.

Neoficiální živé vysílání z Spuštění prototypu SN10 Kdo viděl auto létat asi šest mil před přistáním na nedaleké podlahové plošině, skončil jako spínač. SpaceX zabalil své oficiální živé vysílání předtím, než raketa odpálila několik minut po přistání, zatímco samostatné vysílače se stále otáčely, aby zachytily náhlou explozi.

Samotný Musk neřekl nic až o několik hodin později a neurčitě připustil výbuch zveřejněním dokumentace tweet To znělo „RIP SN10, admin dump.“

Kdyby nebylo internetových vysílacích společností, veřejnost – a mnoho novinářů, kteří se pravidelně věnují SpaceX – možná ani neznala Muskův tweet, který explodoval SN10.

Chalupářský průmysl pozorovatelů SpaceX získává novou slávu na platformách sociálních médií v době, kdy je vesmírná komunita – která odráží politický Twitter – více rozdělená než kdy jindy. Mezi vesmírnými nadšenci neustále probíhá vnitřní boj a mnoho z nich přichází v podobě anonymních účtů shromažďujících se kolem SpaceX a Muska jako násilní obhájci, kteří představují hrozby nebo urážky těm, kteří kritizují společnost. A je tu vznikající protiopatření, o kterém je známo, že obviňuje fanoušky SpaceX, že jsou hlupáci.

Dodd i Bayer uvedli, že se snaží udržet hlavu nad bitvou. Jejich cílem je sbírat vzrušení z průzkumu vesmíru a vzdělávat veřejnost. Zřídka zmiňují kontroverzi SpaceX du jour. Dodd však uvedl, že „toxicita“ na internetu občas pronikne do komentářových částí bannerů.

“To je nepříjemné,” dodal Dodd, který má téměř 400 000 Cvrlikání Následovníci řekli. „Nesnáším štěpení. Nesnáším tribalismus. A sleduji, jak se to děje stále více a více každý den … Nechci myslet na negativní věci. Chci být nadšený z budoucnosti. A pro mě je to vesmír. “

Důkazy o super fandomu, kterým se YouTubers živí, se na SpaceX objevují ve dnech, kdy je pláž Boca Chica otevřená a z auta vycházejí nadšenci raket, kteří se z úzké silnice rozběhli, aby vyfotografovali raketu.

Té soboty minulý měsíc se nalili fanoušci a kamery byly připraveny. Bratři Matthew a John Marsh řekli, že jeli do Austinu a pak jeli téměř šest hodin na jih, aby zaparkovali pod masivním ocelovým vozem. Philip Putin, který žije ve státě Washington, uvedl, že jel prakticky od vrcholu země ke dnu – své druhé pouti na místo startu SpaceX v jižním Texasu – aby se podíval na raketu SN11 a zbývající části SN10, které byly stále viditelné poblíž přistávací plošiny.

Bayer uvedl, že po prvním prosincovém zkušebním letu společnosti SpaceX v prosinci, který skončil prototypem SN8, který narazil do polštáře na podlaze a vypukl plamenná koule, mohlo pět lidí vystoupit na břeh, aby zahlédli vrak. .

Po zkušebním letu SN10 „bylo jich 50 nebo 100“. Bayer řekl, že dokonce začíná přimět fanoušky, aby ho poznali podle zvuku jeho hlasu. (Přispěvatelé NASASpaceflight poskytují zvuk, ale nezobrazují se ve fotoaparátu.)

“Říkám lidem, když za mnou přijdou,” řekl Bayer pro CNN Business, “jsem tak šťastný, že jste tím nadšeni, protože kdyby nebyli žádní lidé, neexistoval by způsob, jak jít na Mars.”

Dostat se na Mars je něco, co Bayer, celoživotní vesmírný fanatik, doufá, že udělá před smrtí. Ale to, zda je SpaceX nakonec úspěšný, je jen část jeho motivace.

„V mém životě bude jeden takový okamžik a teď je ten okamžik,“ řekl. „Musíte udeřit, když je železo horké.“