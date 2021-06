Windows 11: Všechny velké rozdíly oproti Windows 10

Screenshot / Microsoft



Windows 11 Oficiálně na cestě, dodat první významnou aktualizaci pro platformu Windows od spuštění Windows 10 v roce 2015. Najdete soubor Nové rozhraní a mnoho nových funkcí Jeho cílem je zvýšit produktivitu, protože více světa pracuje mezi domem a kanceláří.

Pokud aktuálně používáte Windows 10, Windows 11 bude k dispozici jako bezplatný upgrade o Prázdninová sezóna 2021, pokud je váš počítač kompatibilní. (Objevit Pokud bude váš počítač fungovat se systémem Windows 11 Tady.) A pokud stále potřebujete upgradovat na Windows 10, nebojte se – a Trik ke stažení systému Windows 10 zdarma Stále to funguje pro mnoho lidí.

Zde je vše, co se změnilo z Windows 10 na Windows 11. A nezapomeňte si prohlédnout všechny Naše oblíbené nové funkce Windows 11 a jak je používat — spolu s Všechno, co jsme chtěli vidět v systému Windows 11, ale nedostali jsme to.

Windows 10 vs Windows 11: Každý velký rozdíl v novém OS التشغيل

Design a rozhraní

Microsoft / snímek obrazovky Sarah Teo / CNET /



Windows 11 přináší do operačního systému zcela nové rozhraní podobné systému Mac. Vyznačuje se čistým designem se zaoblenými rohy a pastelovými odstíny. The Nabídka Start Premium Přesune se také do středu obrazovky pomocí hlavního panelu. Ale pokud chcete, můžete je vrátit zpět doleva, jako ve Windows 10.

Integrace aplikací pro Android

Microsoft / snímek obrazovky Sarah Teo / CNET /



Aplikace pro Android budou k dispozici ve Windows 11Instalovatelné z nového interiéru Microsoft StorePřes Amazon Appstore. (Existovaly dva způsoby přístupu k aplikacím pro Android v systému Windows 10, včetně Pokud máte telefon Samsung Galaxy, ale to by z něj udělalo originál.) Na to uživatelé Windows čekali roky a představuje další krok k integraci mobilních a přenosných zařízení.

Lepší podpora virtuálních počítačů

Microsoft / snímek obrazovky Sarah Teo / CNET /



Windows 11 vám to umožní Nastavit virtuální pracovní plochy Podobně jako u počítačů Mac můžete přepínat mezi více počítači najednou pro osobní použití, v práci, ve škole nebo při hraní her. Ve Windows 10 bylo obtížné jej nastavit a používat.

Snadnější přechod z obrazovky na notebook

Microsoft / snímek obrazovky Sarah Teo / CNET /



Nový operační systém obsahuje funkce zvané Přichytit skupiny a Přichytit rozložení – skupiny aplikací, které používáte současně a které jsou na hlavním panelu a lze je zobrazit nebo minimalizovat, aby se úlohy snáze přepínaly. Umožňuje také snadnější připojení a odpojení obrazovky, aniž by došlo ke ztrátě místa u otevřených oken.

Microsoft Teams byl přidán na hlavní panel

Microsoft / snímek obrazovky Sarah Teo / CNET /



Týmy podstoupí facelift شد A bude integrován přímo do hlavního panelu Windows 11, což usnadní přístup (a podobně jako aplikace Apple FaceTime). K Teamům budete mít přístup z Windows, Mac, Android nebo iOS.

Widgety (jakési)

Microsoft / Screenshot Josh Goldman / CNET



Zatímco už nějakou dobu existují (pamatujete si miniaplikace pro stolní počítače v systému Windows Vista?), A to i v souboru Nejnovější aktualizace pro Windows 10, teď můžeš Přistupujte k widgetům přímo z hlavního panelu A přizpůsobte si to, abyste viděli, co chcete.

Vylepšená podpora dotykové obrazovky, hlasu a stylusu

Microsoft / snímek obrazovky Sarah Teo / CNET /



U tabletů si Microsoft klade za cíl zlepšit zážitek z dotyku, větší prostor mezi ikonami na hlavním panelu a přidávání gest. Windows 11 také přidává dotek vašeho digitálního pera, takže můžete vibrace slyšet a cítit, jak je používáte k psaní poznámek nebo kreslení. Nakonec operační systém nabízí hlasové příkazy a příkazy prostřednictvím systému.

Technologie Xbox pro vylepšení her

Microsoft / snímek obrazovky Sarah Teo / CNET /



Windows 11 získá určité funkce na konzolích Xbox, jako je Auto HDR a DirectStorage, které vylepšují hry v počítači se systémem Windows. Jedná se o další krok k integraci konzolí Microsoft pro PC a Xbox.

Další informace najdete na stránce Vše, co víme o Windows 11, A Jak stáhnout Windows 11 jakmile bude k dispozici.