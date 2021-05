Birthday Girl Swiatek zahajuje obhajobu titulu vyhráváním rovných setů

The Telegraph

Po získání své první velké trofeje na Euro 2016 se Portugalsko přiblížilo letošnímu turnaji s mnohem lepším týmem než minule a má víru, že se zdá, že minulým klubům chybí. Navzdory všem emocím, které rozpoutal úspěch Portugalska před pěti lety, byla jejich kampaň na mistrovství Evropy 2016 plná štěstí, zejména skutečnost, že po 90 minutách vyhráli pouze jeden ze svých sedmi zápasů. Kromě některých prominentních jmen jejich tým postrádal kvalitu a jejich vítězství bylo založeno na vynikajícím řízení hry, přílišné závislosti na Cristianovi Ronaldo a pěkné remíze, která jim umožňovala vyhýbat se velkým týmům, dokud ve finále nepostoupili proti Francii. Tentokrát nezískají takový pobyt, protože jsou umístěni v nemilosrdné skupině F, která zahrnuje mistry světa Německo a Francii, přičemž nejslabším článkem je Maďarsko. Je tedy hezké, že mají jeden z nejzajímavějších týmů, plný hráčů, kteří se osvědčili v odlehčení Ronalda. Samotný seznam obránců přináší působivé čtení. Pravděpodobně nejinspirativnější hráč Manchesteru City v jejich dominanci v Premier League, jeho týmový kolega Joao Cancelo dosáhl své nejlepší sezóny vůbec jako krajní obrance a levý bek Raphael Guerrero to dokončil perfektně. Trenér Fernando Santos má spoustu možností, jak udržet své středové pole s řadou oblíbených favoritů hlavního partnera Danila Pereira, ale jeho útočné možnosti jsou nejzajímavější. Jediným zájmem trenéra je ve skutečnosti najít místo v týmu pro soupisku plnou hvězd, která zahrnuje Joaa Felixe, Bruna Fernandeze, Bernarda Silvu, Dioga Jotu, Andre Silvu a nenasytného Ronalda, který míří do své deváté major. Soutěž. Ronaldo, který ve své zemi nastřílel 103 gólů, je jedním z mála, kteří přežili mistrovství Evropy v roce 2016, ale v současné skupině hráčů po vítězství v Lize národů 2019 stále existuje vítězná nit. Pro Santosa je zkušenost s přechodem pruh na konci by mohl být zásadní. „Jak si pamatuji, Portugalsko vždy chodilo vyhrávat na turnaje, to je standard.“ Santos řekl v květnu deníku Record: „Když jsem řekl, že se zúčastním evropského šampionátu 2016, abych vyhrál, právě jsem pronesl to, co si mnozí mysleli minulost. “Hráči byli překvapeni, ale nyní jsou. Věří tomu. Nešlo o to, že to nechtěli, ale spíše proto, že o tom nikdy opravdu nepřemýšleli a pochybovali, že by to mohli udělat. Ale byl jsem přesvědčen, že pokud budeme dělat určité věci a dokážeme vštípit výhody jejich provádění v hráčích, můžeme porazit kohokoli. “Pokud by nedostatek víry brzdil bývalé talentované týmy, jako jsou Eusebio nebo Luis Figo, pro současný tým může existovat jen malá omluva. Je stejně talentovaný jako jakýkoli tým, který mu předcházel, a ví, co je potřeba k vítězství v největším. Brankáři etapy pro Portugalsko v poháru evropských národů v roce 2021: Anthony Lopez (Lyon), Roy Obránci Patricio (Wolverhampton) a Roy Silva (Granada): Joao Cancelo (Manchester City) Nelson Semedo (Wolverhampton), Jose Fonte (Los Lille) a Pepe (Porto) Robin Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting Lisabon), Raphael Záložníci Guerrero (Dortmund): Danilo Pereira (Paříž), Joao Balenha (sportovní klub) Lisabon), Robin Nevis (Wolverhampton), Bruno Fernandez (Manchester United), Joao Moutinho (Manchester United) Wolves, Renato Sanchez (Loske Lille), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis) Útočníci: Pedro Goncalves (Sporting Lisabon)), Andre Silva (Eintracht Frankfurt), Bernard De Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Goncalo Guedes (Valencia), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafa Silva (Benfica) zápasy Euro 2021 Portugalsko – Maďarsko – Portugalsko – úterý 15. června ( 17:00) Portugalsko – Německo – sobota 19. června (17:00)) Portugalsko vs Francie – středa 23. června (20:00) Konečné pořadí skupiny F