Česká tenistka Renata Voráková, která je ubytována ve stejném melbournském detenčním hotelu s Novakem Djokovičem, říká, že její pobyt působí jako „ve vězení“. Specialistka na čtyřhru se připojila ke světové mužské hráčce č. 1 ve vazbě poté, co jí bylo také zrušeno vízum. Voráčové byl původně povolen vstup do země na základě lékařské výjimky poté, co se koncem loňského roku nakazila COVID-19. Řekla, že se plánuje nechat očkovat, ale čas vypršel kvůli nemoci. Na rozdíl od Djokoviče, který podal žalobu, Voraková doufá, že opustí Austrálii o víkendu. Osmatřicetiletý muž uvedl, že zadržovací komplex, ve kterém jsou také uprchlíci, vypadá jako vězení. „Jsem na pokoji a nemůžu nikam jít,“ řekla Voráková českým médiím. „Moje okno je tak pevně zavřené, že ho nemůžu otevřít na pět centimetrů.“ A všude jsou stráže, dokonce i pod oknem, což je velmi vtipné. Možná si mysleli, že skočím a uteču. „Přinesli mi jídlo a na chodbě je hlídač. Musíš se hlásit, všechno je na příděl. Trochu se cítím jako ve vězení.“ Přestože byla v zemi týden a hrála čtyřhru na úvodním turnaji Australian Open, byla Vuraková ve čtvrtek kontaktována Asijskou fotbalovou konfederací. Po výslechu byla poslána do hotelu. „Připadalo mi to jako v akčním filmu a vůbec to nebyla zábava,“ řekla Voráčová, která během své kariéry vyhrála 11 titulů ve čtyřhře na okruhu WTA. „Nechápu, proč za mnou po týdnu přicházejí a říkají: Hele, platná pravidla už neplatí.“ K srbské hvězdě ale nic těžkého necítila. „Byla bych ráda, kdyby ho nechali hrát. Jsme sportovci, přišli jsme sem hrát tenis a ne řešit zákulisní kontroverze,“ řekla. Australian Associated Press

