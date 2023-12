Kalifornie má jedny z nejvyšších výskytů chřipky v celých Spojených státech Kalifornské ministerstvo veřejného zdraví v současnosti uvádí míru pozitivity RSV v Kalifornii 12,2 % a chřipky 7,4 %. Aktualizováno: 21:36 PT dne 2. prosince 2023



Kalifornie je jedním z 10 států uvedených Centers for Disease Control and Prevention, které mají jedny z nejvyšších výskytů chřipky v zemi. (Přehrávač videa výše: Jste připraveni na chřipkovou sezónu? Dr. Vanessa Walker vysvětluje, co byste měli vědět) Kalifornie, Nové Mexiko, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Jižní Karolína a Florida jsou uvedeny jako země s nejvyšším výskytem respirační viry po celé zemi. Kalifornské ministerstvo veřejného zdraví v současné době uvádí RSV jako míru pozitivity 12,2 % v Kalifornii a chřipku. „Toto je skvělý čas na očkování, než začneme cestovat na prázdniny po celé zemi a uvidíme se s našimi blízkými,“ řekla Dr. Vanessa Walker, hlavní lékařka v Sutter Roseville Medical Center. Walker vysvětlil, že po očkování proti chřipce trvá jen asi dva týdny, než začne ochrana. Zdravotníci vysvětlují, že letošní vakcína je plně kompatibilní s viry, konkrétně s virem chřipky typu A, který je mezi veřejností často vídaný. „Pokud se necháme očkovat, odvedeme dobrou práci a vakcína skutečně pronikne do celé komunity, můžeme se připravit na dobrou chřipkovou sezónu, kde bude mnoho lidí chráněno,“ řekl Dr. Walker.