Živé aktualizace: Olympijské hry v Tokiu: NPR

Vůbec poprvé budou horolezci soutěžit o zlatou olympijskou medaili, protože horolezecký sport bude mít olympijskou premiéru v Omi Urban Sports Park v Tokiu. Je to velký problém pro sport s vnějšími kořeny, který si teprve nedávno získal hlavní popularitu díky řadě krytých tělocvičen, účtů sociálních médií horolezců, televizních pořadů a filmů jako americký ninja válečník Oscarový dokument volné sólo.

Ale ani ti, kteří stoupání sledují, si nejsou úplně jisti, co tento týden očekávat. Když Mezinárodní olympijský výbor vyhlásil pro hry 2020 horolezecký sport, lezecké závody se nekonaly jako společná akce. Horolezci, o nichž je všeobecně známo, že jsou nejlepší na světě kvůli mimořádným obtížím venkovního lezení, byla vyhozena zakřivená koule – rychlé lezení.

S novým formátem a po dlouhé přestávce epidemie v soutěžích má olympijské sportovní lezení potenciál otřást světem lezení.

Zde je několik věcí, které je třeba vědět.

„Skuteční“ horolezci nesnáší rychlost

Aby získali zlatou medaili, musí sportovci vynikat ve třech lezeckých disciplínách: rychlost, řízení a skála. Tato kombinace událostí je v lezecké soutěži novinkou a vyvolala u některých z nejlepších světových lezců vlny úzkosti, a to vše kvůli rychlostnímu lezení.

Adam Ondra vylezl na nejtěžší venkovní stoupání na světě a nebýt rychlostního lezení, byl by to skvělý zlatý olympijský gól.

Rychlost je jedinečná v tom, že jde o rychlý, načasovaný závod mezi sebou na vrchol zdi. Úspěch v rychlosti závisí na výbušné síle a svalové paměti několika pohybů; Skladba má vždy stejné závěsy na přesně stejných místech. Na rozdíl od tradičních lezeckých systémů zde není velký prostor pro pohybovou kreativitu.

Když Mezinárodní olympijský výbor oznámil zahrnutí rychlosti do her 2020, někteří z nejlepších světových sportovních lezců zpanikařili a začali se hromadit na rychlostní stěně. Ale nemusí to stačit. Platforma půjde k nejotáčenějšímu lezci a ne nutně k tomu, kdo může „poslat“ (dosáhnout na vrchol) nejtechničtější výstup.

Na druhé straně země s vynikajícími týmy pro lezení na rychlost, jako je Indonésie a Írán, se na olympijské hry ve společné koordinaci nekvalifikovaly.

Podívejte se na Tamoa Skip

Pro rychlou interpretaci není moc prostoru. Obvykle je strategií dostat Spider-Mana na vrchol co nejrychleji. Ale v roce 2018 se japonský horolezec Tamwa Narasaki protlačil za třetí kontrolu rychlostní stěny pohybem, který byl dříve viděn pouze ve skalních balvanech, což je tah měnící hru, který od té doby napodobovali ostatní sportovci. Narasaki v těchto hrách reprezentuje Japonsko a díky své pozoruhodné síle a schopnostem lezení po skalách možná dosáhne stupně vítězů.

Tamwa Narasaki se vyšplhá na třetí místo v soutěži rychlostního lezení 2018

Další zábavná skutečnost při lezení rychlostí: Vlevo, poblíž vrcholu, je zpoždění, které nikdo nepoužívá v soutěži. Po několika bězích budou všechny rezervace křídově bílé kromě tohoto.

Boulding ve velkém stylu

Boulding je místo, kde bude individuální styl a kreativita nejvíce. Někteří horolezci, například japonský Narasaki a francouzský Bassa Mawem, mají velmi gymnastický styl se spoustou skoků a hybnosti, které je s sebou nesou. Jiní, jako například německý Alex Migos, spoléhají více na syrovou sílu a rovnováhu, aby se dostali na vrchol 15metrové skalní stěny.

Podívejte se na Keiru Conde z týmu USA, která měla v dětství operaci horní páteře kvůli operaci skoliózy. V důsledku toho byla flexibilita v jejích zádech omezená, což ji nutilo dělat kreativní a riskantní pohyby při procházení těsných prostor na zdi.

Všichni padnou

Poslední stoupání, olovoMá nejvíce společného s druhem těsného lezení, které se odehrává venku, na skutečných skalních stěnách. Trasy jsou dlouhé a navržené tak, aby byly extrémně náročné a možná neporazitelné. Sportovci získávají jeden bod za každé sevření, kterého dosáhnou, takže jim nezbývá než vystoupit výše než všichni ostatní, i když to znamená, že před vrcholem dobře šetří. Také nemohou přeskočit klip na zeď, což znamená, že (když) spadnou, je to jemné držení lana, ne dramatický dlouhý švih. Adam Ondra z České republiky je favoritem na předskokany, známý tím, že našel velmi zvláštní klidové polohy, aby uvolnil svůj stisk.