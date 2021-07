Nepřátelé finále NBA v Tokiu soutěží o peníze jako Američané

Milwaukee – Tři hvězdy NBA se poslední dva týdny navzájem z dálky studovaly. Milwaukee Bucks, Chris Middleton, strážce Bucks, Jules Holiday, strážce Phoenix Suns a Devin Booker trávili čas tím, že se navzájem úzce vyhýbali.

„Nyní si navzájem neřekneme ani slovo,“ řekl Middleton.

Je to proto, že Bucks and Sands hráli ve finále NBA za poslední dva týdny. V úterý hráli v potenciálně šestém utkání Milwaukee a Bucks mohli vyhrát svůj první šampionát v NBA od roku 1971. Pokud ne, Sands and Bucks odehrají ve čtvrtek ve Phoenixu hru 7.

Ale poté se vztah mezi Middletonem, Holidayem a Bookerem rychle mění. V týmu USA se transformují z konečných protivníků na spoluhráče. Po skončení utkání v úterý nebo ve čtvrtek se Middleton, Holiday a Booker připojí k americkému mužskému olympijskému basketbalovému týmu pro olympijské hry v Tokiu.

„Myslím, že jsme v pořádku,“ řekl Middleton. “Jsem si jistý, že během týmu USA nebudeme nejlepšími kamarády, ale rozhodně budeme spoluhráči. Budeme následovat stejnou cestu, budeme hovořit o basketbalu X a O a pracovat. Snažím se to uskutečnit.” “

Všichni tři hráči jsou dobří ve zvládnutí práce ve finále.

S průměrem 25,4 bodu, 6,6 doskoku a 5,4 asistence se Middleton stal druhou spolehlivou volbou po útočníkovi Bucks Giannisu Antetokompovi. Snažil se střílet ve hře 1 (4 ze 14), hře 2 (7 z 21) a hře 4 (4 z 20), ale Holiday byla hra 3 (8 z 20). ) odrazit výkon. 14) a Hra 5 (12 z 20). Holiday také ukradl míč hráčovi hry, který mohl hru vyhrát ve hře 5. S výjimkou této hry a pomalé hry 3 (3 ze 14) získal Booker dvakrát po sobě 40 výkonnostních bodů.

“Je to tak zábavné. Basketbal je jediná věc, ve které jsem opravdu chtěl hrát už dlouho,” řekl Booker. “Takže mě to hodně baví a soutěžím na nejvyšší úrovni, jakou basketbal ví.”

Jak by tato dynamika fungovala, kdybyste měli na sobě stejnou uniformu jako Team USA?

„Pokud nepřekročíte hranici, nikdy nebudete osobně s tím, s kým půjdete,“ řekl Booker. „Nikdy s nimi nechodím, protože nejsou tak laskaví a mají k sobě vysoký respekt. Proto si myslím, že jsme v situaci, v jaké jsme právě teď. Herectví je velmi odlišná dynamika než soutěžení. ve finále NBA, ale vždy můžu někoho respektovat. Co soutěží na nejvyšší úrovni. “

Vzhledem k tomu, že tito tři sportovci mají tyto vlastnosti, není divu, že byli do amerického olympijského týmu vybráni Middleton, Holiday a Booker. Může však být překvapivé, že pozvání přijali.

Koneckonců, jen 71 dní poté, co Los Angeles Lakers vyhráli titul NBA 2020 v Campus Bubble, vstoupila národní basketbalová asociace do těsné 72 herní sezóny. Americký olympijský tým začne v neděli kvalifikaci proti Francii, následovaný Íránem (28. července) a Českou republikou (31. července). To Middletonům, Prázdninám, Bookerům umožní cestovat do Tokia a připravit se na první zápas týmu USA, v závislosti na konci finále NBA, za tři až pět dní.

“Cítil jsem, že jsem nechtěl přestat hrát. Pořád hraju basketbal. No, jsme ve finále,” řekl Holiday. Proč nehrajete basketbal? “

Booker proto řekl, že odletí do Tokia na „další kouř“, jakmile skončí finále NBA. Booker (24 let) považoval hraní za americký olympijský tým za „velmi důležitý“ a „životní cíl“. Tvrdil také, že olympiáda byla „nejslavnější událostí, kterou basketbal může najít“.

Booker tuto myšlenku upřesnil poté, co promluvil s trenérem Sands Monty Williamsem, který se stal v roce 2016 asistentem trenéra USA pro hry v Riu.

“Řekl jsem mu, jaké je to privilegium patřit do této skupiny, a jak úžasné bylo, že se poslední tým postavil a zahrál vaši národní hymnu,” řekl Williams. ..

Middleton a Holiday nedali stejnou zdvořilost trenérovi Bucks Mikeu Budenholzerovi.

„Oba se stali podvodníky,“ řekl Budenholzer. “Úplně mě z rozhodnutí vyňali. Z jejich strany pravděpodobně chytrý. Bohužel to myslím vážně.”

Budenholzer se však po sdílení své upřímnosti ohledně vystoupení z ringu usmál.

„Byli schopni na to přijít sami,“ řekl Budenholzer. “Byl jsem nadšený z nich a z jejich příležitostí. Je zřejmé, že mě teď trochu více zajímá jejich zaměření, ale jsou navrženy tak, aby to všechno zvládly.”

Konec konců Middleton tvrdil, že účast na olympijských hrách v Tokiu „nebyla příliš obtížná“ v jeho touze soutěžit o zlatou medaili jménem své země. Totéž platí pro svátek, kdy jeho manželka Lauren získala dvě zlaté medaile za americký ženský fotbalový tým na olympijských hrách v letech 2008 a 2012. Ale co souhrnná časová osa?

“Vůbec mi to nevadí. Miluji basketbal,” řekl Middleton. “Během propadu je těžké si na pár týdnů odpočinout, protože se chci vrátit do posilovny, abych něco udělal nebo si zahrál hry, a jeden z výhodou je, že se nemusím vracet k normálu. . “

Musí však rychle zapadnout. Tým USA byl na výstavě 2: 2, včetně porážek v Nigérii a Austrálii. Ztratil také tři hráče, včetně Kevina Love (zraněný), Bradley Beal (protokol o bezpečnosti a ochraně zdraví) a Zach Lavigne (protokol o bezpečnosti a ochraně zdraví).

První. Middleton, Holidays and Bookers tvrdí, že se více zajímají o konkrétní sadu zařízení, než se budou obávat sloučení svých spoluhráčů do nového týmu.

“Právě jsem vyhrál šampionát a vystoupil jsem tam,” řekl Holiday. “Zdá se to jako náš cíl. Jedním z mých dětských snů bylo vyhrát šampionát NBA. To je hlavní zaměření.”

