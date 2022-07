Letní aktualizace GTA Online je jednou z největších aktualizací vůbec

Snímek obrazovky : rockové hry

Po nějakém předchozím škádlení dnes Rockstar oznámil aktualizaci Criminal Enterprises pro Grand Theft Auto Online Vyjde 26. července. Vypadá to, že tato nadcházející bezplatná aktualizace bude jednou z největších, jakou kdy hra obdržela, s mnoha změnami v kvalitě života, vylepšeními a rozšířeními.

Po fámách a narážkáchRockstar konečně začal sdílet podrobnosti o GTA OnlineVelká letní aktualizace. Pro lidi, kteří žijí v digitálním světě, jsou ale špatné zprávy GTA Online Protože silné vlny veder a rostoucí ceny plynu způsobí, že život bude ještě horší. Naštěstí pro všechny porušovatele zákona online to nabízí několik nových trestních příležitostí a také příležitost pomoci vládě zasáhnout proti některým jiný padouchy v nové sérii misí ve hře.

V rámci této kriminální podnikové aktualizace přidává Rockstar novou sérii misí pro dva hráče Opět spolupráce s IAA (GTA‘Postavte se CIA) jako neoficiálnímu agentovi, který pomůže vymýtit „notoricky známou dynastii bohaté na ropu“ v Los Santos, která využívá vysokých cen.

Ale to je jen jedna část této masivní nadcházející aktualizace. Podrobnosti o aktualizaci najdete v dnešním příspěvku na bloguRockstar vysvětlil, že každý podnik ve hře GTA Online Jsou rozšiřovány a poskytují hráčům více způsobů, jak vydělat více peněz. například, motorkářské bary Nyní bude zaplněna zákazníky a hráči mohou provozovat mise, aby likér a peníze proudily. Ještě lépe to vypadá, že všechna tato rozšíření budou zdarma.

Criminal Corporations, přichází 26. července do GTA Online

I když se mi některé věci, které Rockstar do hry v průběhu let přidal, užil, je příjemné vidět, že se vývojáři vracejí a rozšiřují starší obsah, spíše než jen přeplnění. Další práce v mixu.

Pro starší hráče jsou však vzrušující změny a vychytávky, které se objeví v této nadcházející velké opravě, pouze menším zlepšením kvality života.

Rockstar slibuje, že bude rychlejší způsob, jak se dostat ke svým svačinám, což usnadní zotavení během přestřelek. Přichází také: Kick to the Notorious and Annoying nespravedlivý mk. 2 ozbrojená trysková kolakterý vždy vládl nebi GTA Online A rezignace mnoha hráčů vedla k hněvu. Další obrovskou malou změnou je, že všechny podniky, včetně prodejních misí, budou brzy plně hratelné v soukromých relacích. Fanoušci o to žádali roky a je dobré vidět, že se to konečně stalo. Rockstar také zvyšuje výplaty za staré krádeže, závody a slevové vzory a zvýší výši platů také partnerům a bodyguardům.

Všechno, tato aktualizace je přesně taková GTA Online potřeby. Po letech a letech rockové hvězdy, která do hry cpala stále více a více a často se nevracela k vylepšování nebo vylepšování věcí, je dobré vidět aktualizaci zaměřenou převážně na rozšiřování staršího obsahu a přidávání funkcí a změn, o které fanoušci žádali. Rockstar navíc slibuje, že v této nadcházející aktualizaci přijde více takovýchto změn kvality života, což je pro mě opravdu vzrušující. 26. červenec nemůže přijít dost brzy!