Pivovary a majitelé Gemüt Biergarten

Ve městě plném dobrých pivovarů je potřeba něčím vyniknout. v krátkém čase, Gemott Bergarten Udělal jsem právě to – aniž bych se spoléhal na IPA. Zakladatelé Chelsea Rennie a Kyle Hofmeisterovi spolu se sládky Robem Camstrou a Nickem Guytonem obsadili krásně zrenovovanou hasičskou stanici z roku 1896 v Olde Towne East a přidali odborně vyrobená německá piva, jídlo a smysl pro komunitu, aby vytvořili destinaci pro milovníky piva i rodiny.

Vytvoření komunitní pivní zahrádky

Renee a Hoffmeister, kteří jsou manželé, pracovali ve vlasovém a hospodském průmyslu, když začali vymýšlet myšlenky o hospodě. „Spolupracovník mě pozval na Sommerfest v Německu,“ říká Rainey. „Byla to skvělá akce, všechny věkové kategorie, děti běhaly kolem. Zasáhlo nás to.“ Její manžel zpívá: „Pro každého bylo něco. Bylo to užitečné a zábavné, ale pořád je to párty.“

Duo začalo plánovat pivní zahrádku podávající dovážené německé pivo. Znali Roba Kamstru, sládka ve Four Strength Brewing, z herních večerů „Dungeons & Dragons“. „Řekli jsme mu o hospodě a dovozu piva,“ říká Rainey a on odpovídá: „Dáte si drink?“ Uvědomili si, že má smysl vyrábět a prodávat své vlastní pivo, a tak manželé najali Kamstru, která přivedla Nicka Guytona, dalšího čtyřstrunného veterána.

„Jsou to mozky za pivem,“ říká Hofmeister. „Věděl jsem, že když je nechám z řetězu, aby dělali to, co milují, přijdou na skvělé věci.“ Gemüt už má externí ověření: Golem Czech Pilsner získal bronz na Great American Beer Festival 2021, zatímco Woden’s Hunt dunkel získal bronz na letošním World Beer Cup.

Každý je vítán

Tým Gemüt vytvořil ve své pivnici velmi přívětivou atmosféru. Renee a Hofmeister žijí v sousedství a oceňují komunitu, která kolem něj vyrostla. „Toto je nejlepší část o moderních pivovarech,“ říká Rainey. „Každý pivovar je v určitém smyslu pivní zahrádka, kam se lidé přicházejí setkávat a trávit čas.“

Název Gemüt je odvozen z německého výrazu gemütlichkeit, což znamená hřejivý, dobromyslný pocit nebo „hluboké pivo a pocit pohodlí,“ směje se Hoffmeister.

„Byl jsem na parkovišti Targetu a hledal jsem slova a příběhy,“ říká Rainey o pojmenování pivovaru. „Gemüt přišel. Rips. Znamená to ‚cítit se přijat.‘ Pivní zahrádka je místo, kam může jít každý, každý je vítán.“

Gemott Bergarten

734 Oak Street, Staré Město východ, 614-725-1725

O Chelsea Rainey

stáří: 33

rodné město: „Vyrostl jsem ve vojenské rodině, takže jsme byli hodně v pohybu.“

Místní jídlo, po kterém toužíte: Budae jjigae z korejského BBQ Gogi

Vždy v její lednici: kimchi

Přejít na bar: vysoké starožitnosti

Tipy pro podnikání v restauraci/baru: „Buďte trpěliví s plánováním a financováním, najměte si dobrého právníka v oblasti lihovin a vždy praktikujte otevřenou komunikaci se svými obchodními partnery a týmem.“

Něco, co Columbus potřeboval: „Více designově zaměřených konceptů a vináren“

O Kyle Hoffmeisterovi

stáří: 36

rodné město: Pickerington

Místní jídlo na chuť: Shoyo Ramen s kari z Tensuke Express

Vždy v jeho lednici: Horká omáčka ze zeleného pepře Cholula

Tipy pro podnikání v restauraci/baru: Zaměřte se na hledání a investování do správných lidí. Naším heslem je „dobrá práce pro dobré lidi“ a já se podle toho prostě snažím žít.

Něco, co Columbus potřeboval: „Chtěl bych vidět vozík shawarma za každým rohem.“

Doporučení ke čtení: „Columbus Beer: Modern Brewing and Deep Roots“ od Kurta Schippera

O Robu Kamstrovi

stáří: 34

rodné město: Kolumbus

Místní jídlo na chuť: „Téměř vše v nabídce Tensuke Express“

Přejít na bar: esové poháry

Tipy pro podnikání v restauraci/baru: „Nepleť se do toho pro peníze.“

Doporučení ke čtení: Fermentační a fermentační technologie, režie Hans-Jürgen Wolfgang Koons

O Nicku Gaytonovi

stáří: 34

rodné město: Springfield

Vždy v jeho lednici: rančská omáčka

Přejít na bar: péro doupě

Tipy pro podnikání v restauraci/baru: „Vytvářejte dobrá pracovní místa, vždy podpořte své zaměstnance.“

Něco, co Columbus potřeboval: Další specializované obchody s potravinami

Doporučení ke čtení: „Mírné pivo“ Dave Sutola

Chelsea Rainey, Kyle Hofmeister, Rob Kamstra a Nick Gayton Je jedním z devíti profilů „Tastemakers“ ve vydání ze srpna 2022 Columbusův měsíčník.