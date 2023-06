Mistrovství světa žen v muškaření pstruhů z Britské Kolumbie

Dvě ženy z části Pennsylvánie Americký ženský muškařský tým Který bude soutěžit v září v Britské Kolumbii o mistrovství světa.

Během akce budou zastoupeny Ashley Wilmont z Bellefonte a Tess Wigan z Coburn, Centre County, USA. Mistrovství světa v muškaření žen a Masters 2023 V Kamloops, Britská Kolumbie.

V týmu pro rok 2023 jsou také Julie Mattson z Oklahomy, Lindsey Zofran z Montany, Melissa Smith z Colorada, náhradník Gene Cords z Oregonu a manažer Utahu Glade Gunther. Budou soutěžit s týmy z Austrálie, Kanady, České republiky, Anglie, Nizozemska, Nového Zélandu, Skotska, Jižní Afriky a Švédska.

„Jestli se někdy něco o olympiádě týká rybolovu, pak je to tohle,“ řekl Wilmont.

Obě ženy také loni závodily na vůbec prvním mistrovství světa žen, které se konalo v červenci v Norsku. Tým USA skončil čtvrtý.

„Bylo to naprosto neuvěřitelné,“ řekl Wilmont. Soutěžili s dalšími devíti týmy, které loví ve velkých řekách pstruha obecného a arktického šedého, které popsali jako „velké, úžasné, barevné“. Ráda také komunikovala s rybáři z celého světa.

„Potkal jsem ženy po celém světě, které se zajímají o muškaření stejně jako já, a díky Facebooku jsem s nimi stále v kontaktu,“ řekl Wilmont.

Weigand si myslí, že má štěstí, že je tam.

„Bylo to vzrušující, děsivé a jeden z nejlepších zážitků mého života. Byla to velmi silná a náročná událost a velmi inspirující,“ řekla.

Týmu uniklo třetí místo v tomto podniku o jeden bod, takže se snaží být lepší. V rámci celosvětové soutěže budou ženy od 24. do 30. září lovit v řekách a jezerech pstruhy obecné a pstruhy duhové.

Obohacující a návykové

Wilmont, 32 let, se muškařením věnuje více než 15 let, začínal jako průvodce na řece Youghiogheny a Meadow Run v Ohiopyle.

Soutěž začala, protože chtěla svým zákazníkům pomoci chytit více ryb. Připojila se k All-American Women’s Fly Fishing Team a účastnila se různých minisoutěží po celém státě.

„Líbí se mi to tak moc, že ​​mě to baví víc než režírování. Vedu, abych vydělal peníze, abych zaplatil za svou konkurenci. Role jsou tak trochu obrácené,“ řekla. „Soutěžní rybaření rozhodně není ziskové, ale je to hodně zábavy. A existuje tolik odměn a je to velmi návykové.“

Kromě rybaření na nádherných vodních cestách po celé zemi je to komunita jejích kolegů rybářů, která ji v soutěži skutečně drží zpátky. Sdílejí techniky a navzájem se radí.

„Nyní mám skupinu přátel, kteří jsou stejně nároční na rybaření jako já,“ řekla.

Úspěch vyžaduje kombinaci dovedností a štěstí. V soutěžích jsou lidé náhodně přiřazeni k části rybářského stolu. Někdy je umístění dobré, jindy ne tolik. Jsou také vydáni na milost a nemilost ostatním vodním lidem, ale ne v konkurenci.

„Veřejnost má také právo cesty,“ řekla.

Wilmont nemá oblíbený druh pro lov, ale miluje Arctic Grey, protože tráví čas ve školách. „Pokud jednoho z nich najdete, je jich v okolí spousta,“ řekla o postupném úlovku v různých částech řeky.

Byla chycena v několika státech včetně Pensylvánie, Marylandu, Delaware, Utahu, Montany, Colorada, Jižní Karolíny, Tennessee, New Yorku a New Jersey, ale její nejoblíbenější je Spring Creek poblíž domova.

„Je to moje domácí voda. Bydlím asi dvě míle od Spring Creek a protože jsem v ní strávil hodně času, znám ji opravdu dobře.“

Baví ji učit ostatní, jak rybařit, a je odbornou asistentkou na Pennsylvania State University v programu Jo Humphreys Fly Fishing Program, kde vyučuje principy muškaření.

„Muškaření je velmi propojené s ochrannými zdroji, čistou, studenou vodou a také entomologií. Je to hmyz. Je to pochopení velkých bezobratlých v proudu,“ řekla. Muškaři studují vodu, aby viděli, co ryby jedí, a napodobují tento hmyz „Co teď ty ryby jedí?“ zeptala se a rozhodla se použít mouchy.

Můj život a moje kariéra

Weigand, 33, je průvodcem na plný úvazek Peří houKV Coburn. Šest let provází rybáře na vodních cestách a zaměřuje se na pstruhy a okouny maloústé v centrální Pensylvánii.

„Odjel jsem do Pensylvánie a nikdy jsem neodešel,“ řekl rodák z Lancaster County. Vystudoval jsem zemědělské inženýrství na Agronomické fakultě. Tam se účastnila lekcí muškaření a ke sportu přilnula. „Vlastně jsem s lovem nezačal, dokud jsem neabsolvoval kurzy na Penn State.“

„Nikdy jsem neměla v úmyslu, aby to byla moje kariéra,“ řekla, ale uvědomila si, kolik zábavy si užila na vodě, když trávila čas se svým psem. „Vypadalo to, že nemohu mít příležitostného koníčka a rozhodl jsem se, že z toho udělám svůj život a své povolání.“

Její první lovecký pes, Poe, byl barmský salašnický pes, který s ní pobýval na plážích a na jejím hausbótu.

„Můžete mu opravdu poděkovat za to, že ho přivedl ke sportu. Měl pověst, že každý věděl, kdo to je, ale nikdo nevěděl, kdo jsem já. Vždy nosil moji síť všude,“ řekla.

Zemřel před dvěma lety. Nyní má novofundlanďana, vyšlechtěného pro vodní záchranu, jménem Eight, který ji nyní doprovází na jejích rybářských dobrodružstvích.

„Muškaření může být jednou tak pohodlná aktivita, jak chcete, a hned druhý den by to mohlo být mistrovství světa. Líbí se mi ta dichotomie toho, čím tento sport může být pro různé lidi, dokonce i ze dne na den,“ ona řekla.

Jeho oblíbenou rybou je okoun malý, který se vyskytuje v řekách a jezerech po celém státě. „Chytit hodného chlapíka za běhu není snadné.“

Je známo, že okouni jedí různé věci, jako jsou mouchy, střevle a raci, což jim dává možnosti při vázání mušek, včetně některých mušek dlouhých přes 4 palce.

Se svým prvním psem lovila nejméně ve 14 státech a plánuje lovit mnoho dalších. Nicméně, Pensylvánie je místo, kde dává přednost rybaření.

„Moje oblíbená řeka na celém světě je Penns Creek. Má čistou a chladnou vodu, krásné velké pstruhy a různé druhy hmyzu,“ řekla. chtít.”

Koncem léta, začátkem podzimu se zaměřte na okouna malého na nedaleké teplovodní řeky.

„Chce to komunitu. Nebyla bych tam, kde jsem, kdyby to nebylo pro lidi a komunitu, která mě podporovala a řeku, opravdu, kteří mě naučili rybařit,“ řekla.

soutěže

Rybáři jsou posuzováni podle počtu ulovených ryb. Na menších soutěžích délku ryby neměří. Při větších akcích změří rozhodčí známý jako kontrolor délku každého úlovku a ryba je vypuštěna zpět do proudu.

Registrace je založena především na číslech. Při rovnosti bodů vyhrává ten, kdo chytil nejdelší rybu.

Soutěží se často pstruh a kde je to možné i lipan. Existují však některé malé akce, kde se počítají i jiné druhy ryb, jako je jelec a přísavky, aby soutěže přidaly zábavu.

Můžete sledovat sport muškaření v flycomps.com A podívejte se na výsledky soutěží.

rybařitPa. Basový turnajový rybář: „Chytíme větší ryby a více ryb“

Zkus to:Dva odborníci vysvětlují, proč byste také měli létat s rybami

Legendy muškaření:„Jasně, chlapče, můžeme jít na ryby.“ Jak tyto dva muže spojují éry muškaření

Získávání finančních prostředků

Oba rybáři se shodují, že jednou z výzev soutěže je finanční stránka.

„Nejde jen o náklady na vybavení, náklady na konkurenci a náklady na cestování, ale jako mentor na plný úvazek nezískám PTO,“ řekl Weigand o obchodní ztrátě. Když soutěžili v Norsku, zmeškala tři týdny neplacených mentorských letů.

Tým nyní sbírá dary na cestu do Britské Kolumbie. Wilmont odhaduje, že to stojí v průměru 6 000 dolarů na člena týmu v závislosti na tom, jak daleko musí cestovat.

