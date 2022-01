Grónsko: jak se arktická destinace stává nepravděpodobnou Mekkou pro nadšence extrémních sportů

Ramón Larramendi, slavný španělský cestovatel, který cestoval téměř 25 000 mil po polárních územích, se zamiloval do Grónska, když poprvé navštívil v roce 1986. Ostrov ho tak zamiloval, že se jen o rok později přestěhoval do Aasiaat, malého města v v západním Grónsku, kde se naučil jezdit na kajaku mezi ledovci a ovládat psí spřežení.

O několik let později Ramón vymyslel a podnikl expedici, kterou nazval Three Years Across the Arctic, díky které urazil 8 400 mil bez použití motorů nebo GPS. Jeho cesta, která byla pokryta v roce 1995 vydání národní geografie, umožnilo mu vidět Grónsko ze zcela nové perspektivy a toto vystavení úžasnému – a přesto nesmírně zranitelnému – prostředí v něm vnuklo touhu upřednostňovat a podporovat udržitelnost, kdykoli je to možné. To ho povzbudilo k nalezení Tasermiut expedice do jižního Grónska.

„Toto je odlehlá a nedotčená krajina,“ říká Ramón. „Chtěl jsem zorganizovat typ cestovního ruchu, který by nedovolil ztrátu tradičního životního stylu obyvatel Grónska a skutečně, aby lidé zažili Arktidu udržitelným způsobem. Tento typ odpovědného cestovního ruchu je ovlivněn inuitskými tradicemi a je zakotven s ohledem na polární oblasti.

„Mnoho výletů, které pořádám, zahrnuje jízdu na mořském kajaku. Grónsko má pro jízdu na kajaku mezi ledovci pravděpodobně nejlepší podmínky na světě. Jinému rozumím [extreme] sporty jsou oblíbené u místních mladých lidí, ale podle mých zkušeností nikdy nebyla větší poptávka po pěší turistice a jízdě na kajaku. Nejsme zvyklí být v přírodě sami, ztrácet kontakt s civilizací. Proto sem lidé přicházejí a my všichni máme povinnost toto jedinečné místo chránit.“

Ramón není jediným člověkem, jehož láska k životnímu prostředí vedla k menší posedlosti Greenconsciousland, ani není sám, kdo je odhodlán použít sport jako prostředek k vytvoření příběhu o potřebě být ekologický.

Alejandro Agag je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Extrémní E, off-road závodní série, která ukazuje, že speciálně navržená elektrická SUV soutěží v závodech po celém světě, často v drsném a nelítostném prostředí. V srpnu 2021 se tato soutěž dostala na celosvětové titulky, když se Arctic X-Prix stala vůbec první motoristickou akcí, která se konala v Grónsku.

„Extreme E si klade za cíl poukázat na dopad změny klimatu v některých nejvzdálenějších prostředích světa, podporovat zavádění elektrických vozidel, která připraví cestu pro nízkouhlíkovou budoucnost, a poskytnout jako první na světě platformu motoristického sportu s rovnoprávným pohlavím,“ říká Alejandro. Někteří řidiči využili svůj volný čas k podpoře profesora Petera Wadhamse, vedoucího vědeckého výboru Extreme E, v jeho arktickém výzkumu sběrem vzorků ledu z vrcholu ledovce, které jsou v současné době zkoumány, aby se zjistilo, jak se krajina v průběhu let.

„Během naší doby v Grónsku byla udržitelnost jádrem. Nad kurzem se rýsoval ledovec Russell, který v současné době vrhá kolem 200 gigatun ledu ročně. Abychom to uvedli do perspektivy, jedna gigatona odpovídá 400 000 olympijských bazénů. Přibližně 80 % Grónska je pokryto ledem, a pokud by ledový příkrov země úplně roztál, hladina globálních moří by stoupla o sedm metrů. [almost 23ft]. To by mělo nevratné následky.“

Extreme E ušel dlouhou cestu ke zdůraznění schopnosti Grónska pořádat významné sportovní události a zároveň přivedl tolik potřebnou pozornost k jeho současné nejistotě. Je však naprosto nezbytné, aby byl tento přístup začleněn do celého budoucího rozvoje Grónska, který může být rychlý a rozsáhlý. Grónský sektor cestovního ruchu extrémních sportů roste. A dokud poselství o udržitelnosti zůstane v popředí a ve středu pozornosti Grónska a přirozená drsnost Grónska nezmizí ve prospěch gentrifikace, není důvod, aby dělalo něco jiného, ​​než aby prosperovalo.