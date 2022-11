Novinky na webu: Takže, kde je recenze Harvestella?

Square Enix HarvstellaTolik očekávané farmářské RPG je dnes k dispozici na Switch a PC. Fanoušci farmářských simáků, kteří se těší na novou hru na eShopu a plánují nadcházející víkend, mohou být ohromeni a budou se divit, kde by naše recenze měla být.

No, pracuje se na tom, ale bohužel ještě není připraveno ke spuštění hry. Jedná se o velkou hru – jak se dá vzhledem k žánru očekávat – a v dostupném čase prostě nebylo možné dát komplexní hodnocení.

Ujišťujeme vás, že na tom pracujeme a rozhodneme se s vámi co nejdříve. Mezitím si pamatujte, že na eShopu Switch je k dispozici demo, které by vám mělo poskytnout dobrou představu o tom, co nabízí (což také přenese postup do hlavní hry, pokud se rozhodnete rozdělit se se svými penězi).

Navíc krásné Felix z Nintendo Live Z našeho videotýmu jsme si vybrali nějakou hratelnost, abychom to shrnuli jako malé předkrmy, než je zkontrolujeme. Toto video by mělo být brzy živé, takže pokud hledáte nějaké horké záběry z Harvestelly, hledejte ho.

Naši recenzi zveřejníme co nejdříve, tak ji hledejte v nejbližších dnech. Dejte nám vědět níže, jestli budete hru hrát tento víkend, nebo jestli čekáte na komentáře, než se pustíte do práce na Harvestelle.