Čínský plán na výstavbu dalších uhelných elektráren zasáhne britské ambice Cop26 | uhlí

Čína plánuje postavit více uhelných elektráren a naznačila, že přehodnotí svůj časový harmonogram snižování emisí, což je velkou ranou pro britské ambice zajistit globální dohodu o postupném vyřazování uhlí v Summit COP26 o klimatu v Glasgowě.

Čínský premiér Li Keqiang v prohlášení po zasedání Národní energetické komise v Pekingu zdůraznil důležitost pravidelných dodávek energie poté, co se rozsáhlé pruhy země ponořily do tmy. Výpadky proudu postihují továrny a domy.

Zatímco Čína Publikování plánů na dosažení maximálních emisí uhlíku do roku 2030 v prohlášení naznačovalo, že energetická krize přiměla komunistickou stranu, aby přehodnotila načasování této ambice, s „fázovým harmonogramem a novým plánem pro dosažení maximálních emisí uhlíku“.

Čína již dříve Plánují, že do roku 2060 budou uhlíkově neutrálníAnalytici tvrdí, že s emisemi vrcholí do roku 2030 Zahrnuje uzavření 600 uhelných elektráren. Také prezident Si Ťin -pching Zavázal jsem se, že přestanu stavět uhelné elektrárny v zahraničí.

„Energetická bezpečnost musí být základem, na kterém je postaven moderní energetický systém, a musí být posílena schopnost samoobslužného zásobování energií,“ stojí v prohlášení.

„Vzhledem k dominantní pozici uhlí v energetických a zdrojových zdrojích země je důležité zlepšit plánování kapacit těžby uhlí, vybudovat podle potřeby rozvoje vyspělé uhelné elektrárny a pokračovat v postupném vyřazování starých uhelných elektráren. spořádaným způsobem. Průzkum ropy a zemního plynu bude intenzivnější. místní “.

Pekingské ambice v produkci oxidu uhličitého jsou považovány za klíčové pro snahu o dosažení globálních čistých čistých emisí uhlíku do roku 2050 a pro splnění Pařížské dohody z roku 2015 s cílem omezit nárůst průměrných teplot na 1,5 ° C. Li však řekl, že Peking chce shromáždit nové důkazy o tom, kdy bude dosaženo maxima emisí.

V prohlášení se uvádí, že byl pověřen „provedením hloubkových studií a výpočtů s ohledem na nedávné zpracování dodavatelských řetězců elektřiny a uhlí vypracováním postupného harmonogramu a plánu pro dosažení vrcholu emisí uhlíku“.

Liův projev navazuje na zprávy, že Čína nařídila svým dvěma největším regionům produkujícím uhlí Shanxi a Vnitřní Mongolsko bojovat proti krizi dodávek energie v zemi.

Obnovené přijetí uhlí v Pekingu – zjevně v rozporu s klimatickými ambicemi Xi – pravděpodobně způsobí poplach v období před policista 26.

Alok Sharma, britský šéf jmenovaný do Cop26, má Řekl dohodu o postupném vyřazení uhelné energie To je hlavním cílem summitu.

George Magnus, vědecký pracovník v Čínském centru Oxfordské univerzity a autor Červené vlajky: Proč je Čína v nebezpečí, řekl Peking donucen přezkoumat své plány tváří v tvář realitě ekonomických problémů a výpadků.

„Čína byla uvězněna v energetické krizi stejným způsobem, jakým jsme to udělali my ostatní, ale zhoršuje to skutečnost, že rozvodné a energetické společnosti podléhají cenovým kontrolám a nemohou cenám projít,“ řekl. “Mnozí se rozhodli zastavit výrobu a měli mnoho výpadků v domácnostech a firmách. To přišlo ve velmi špatném okamžiku v Číně, navíc [collapsed property giant] Evergrande a bankrot majetku.

V podstatě se vrátili ke své uhelné politice. S příchodem Cop26 se hodně mluví o tom, jak moc jsou Číňané odhodláni dávat do roku 2050 nulové góly, ale toto je další překážka. Předtím, když byla ekonomika během pandemie slabá, se stalo, že uvolnili omezení uhelné energie. Nyní to dělají znovu.

“Pokud nové relaxace trvají několik týdnů, nemusí na tom moc záležet. Pokud to bude pokračovat až do roku 2022, kdy se Čína bude snažit vyhnout se špatným ekonomickým výsledkům před hlavní konferencí CCP 20 v listopadu 2022, budou muset optimisté v oblasti klimatické politiky definitivně přehodnotit.”