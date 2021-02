Upřímná fotka Zappy

Jako velmi předčasný teenager v padesátých letech Frank Zappa rád editoval filmové klipy a manipuloval s výbušninami, což naznačuje intenzivní a možná nezdravý zájem o maloobchod. Není divu, že následující postup jeho hudební kariéry se zdá být tak nesouvislý a obtížně začlenitelný do soudržnosti.

Výpočet Zappova dětství ZAPPANový dokument Alexe Wintera o nenápadně talentované postavě je klíčem k pochopení složité povahy jeho předmětu. Zappa, který se původně nezajímal o hudbu, koupil svou první nahrávku avantgardního skladatele Edgarda Varèse, protože četl, že je „ošklivá, opovrženíhodná, zlá“, což je kombinace, která v hitparádě nebývá dobrá.

Zuřivá rétorika Ameriky v době studené války ji posunula dále do temnoty lidstva. Zappovův otec Carl pracoval v chemickém závodě, který obsahoval dostatek nervového plynu, a jak nám říká současná televizní zpráva, „způsobil 681 481 000 úmrtí“, což je stejně absurdní a děsivé číslo.

Frank Zappa a matky vynálezu v Whisky Go Go v Hollywoodu, 1968



Zappa to všechno vypil – absurdnost, ne jed – nakonec transformoval své noty do hudby, která kombinovala nepřístupnost Varèsiana s liniemi R & B, ostrými sarkastickými slovy. Několik alb ze šedesátých let bylo vybráno a plné autenticity, jako debut Zappa Mothers of Invention v roce 1966. vyšilovat! Kapela cestovala po Spojených státech s divadelní show, která byla řvoucí, veselá a odporná. Počet jejích následovníků exponenciálně vzrostl.

Zima je do značné míry založena na zprávách lidí, kteří tam byli, a na paměti, že tam byli. Nejvlivnější a výmluvnější z nich je Ruth Underwood, brilantní perkusistka Zappy v 70. letech, jejíž dny na Juilliardově konzervatoři oživují noci strávené sledováním matek. „Když jsem uviděla svůj první koncert Franka Zappy, byla jsem rozbitá a spálená,“ říká. „Celý můj svět se otřásl.“

Neochvějně hájil práva svobody projevu umělců tváří v tvář konzervativním kampaním za účelem cenzury obscénních slov.

Winter, známý jako herec v Bill a Ted Tato franšíza ve spolupráci s rodinou Zappových při natáčení dokumentu mu pomohla najít a obnovit živé záběry z těchto dnů. Koncerty se stále cítí svěží a vtipné a jsou – vždy – krásně hrané pod přísným vedením slavného Zappy.

Zappova kariéra se odklonila od již tak zvláštního začátku na nejneočekávanější místa. V osmdesátých letech se stal pravidelnou talk show, kde vehementně prosazoval práva na svobodu projevu pro umělce tváří v tvář konzervativním kampaním cenzurujícím obscénní slova. Oblečený vyhrál většinu těchto chraptivých soutěží.

Na konci tohoto desetiletí Zappa zjistil, že má v Československu kultovní pokračování, a byl pozván do Prahy, aby se setkal s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, který ho jmenoval velvyslancem pro kulturu a obchod pro nově osvobozený národ.

Zappa v roce 1992, téměř na konci svého života



V českém hlavním městě vede a režíruje svůj film Winter, jehož poslední zaznamenané kytarové vystoupení Zappa před populárním publikem z roku 1989. „Je to poprvé, co jsem hrál na kytaru po tři roky,“ říká jim , a zdá se, že má rakovinu, která ho zasáhla a kdo … To by způsobilo jeho smrt o čtyři roky později.

Je to nejblíže, k čemu se v této upřímné dokumentaci neoblomného muže dostáváme. “Jediné, co chci udělat, je získat dobrý výkon a dobrou nahrávku všeho, co jsem kdy napsal,” řekl Zappa jednomu z tazatelů ve filmu a je velmi otevřený svému sobeckému světonázoru. „Zní to snadno. Ale je těžké to udělat.“

