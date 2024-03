'Všichni to viděli' – Česká média se shodují na 'lekci' Liverpoolu po porážce Sparty Praha

Výhra Liverpoolu 5:1 nad Spartou Praha v prvním zápase utkání Evropské ligy posledních 16 let zanechala na české obyvatele trvalý dojem.

Reds už pokukují po svém čtvrtfinále před druhým zápasem příští týden na Anfieldu. A Darwin Nunes dvakrát plus gól od Alexise McAllistera, Luis Diaz a Dominik Szoboslai postavili Liverpool do velitelské pozice, která bude příliš dobrá na to, aby se převrátila.

Trenér Sparty Brian Priske uznal značnou propast mezi Liverpoolem a jeho týmem, když na plný úvazek odhalil svůj názor na hru. Je to sentiment sdílený českými médii.

Bulvární list Plesk Zápas označil za „nezapomenutelnou“ podívanou a výkon Liverpoolu ocenil: „Fotbal v Kloppově rytmu, moře šancí, střel (celkem dvaatřicet), šest gólů. Letná zažila nezapomenutelný zápas. Především Liverpool přišel pod vedením slavného německého trenéra, proč ne.Byla to legrace, show, ale… Sparta v prvním utkání osmifinále Evropské ligy prohrála 1:5 a postoupila mezi nejlepších osm účastníků v soutěži byla utopie.

„Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alexis McAllister, Darwin Núñez. Liverpool přišel do Bragu ve druhém setu? Nesmějte se. Tým Jürgena Kloppa vyšel, aby vyhrál a vrhl se ven.

„Je třeba říct, že Sparta přijala otevřenou válku. Udělalo to velký rozdíl ve skóre. Kvalita zakončení je na úplně jiné úrovni. Všichni to viděli. Fanoušci týmu proto zpívali svaragovou píseň:'“To není“ Nemusím být šťastný, hlavně by neměl být smutný, natož plakat…''

Hra IDNES Komentář: „Tak se dávají góly, pánové. Lekce z efektivity, sparťané po porážce dostali. Bezprostřední reakce domácích po prohře 1:5 se nesly v podobném duchu.“

„Lekce produktivity, efektivity,“ shodli se Zelený a Lukáš Haraslin. „Sparťané věděli, že nemusí prohrávat tak velkým rozdílem. A měli příležitosti zapsat si na svou výsledkovou tabuli jiné číslo.“

Lidovki Představil galerii s názvem 'Sparťané nejsou dost dobří pro obry'. Chytili divočáka z Liverpoolu.“





Oficiální stránky Sparty Praha Jednoduše řečeno: „Odcházíme po porážce 16. kola Evropské ligy UEFA na Letné. O osudu zápasu se rozhodlo v prvním poločase, ve kterém nám Liverpool dal lekci z produktivity.“

„Sparťané si po změně oddechli rychlým gólem, ale další dva góly hráčů v bílém dresu nám zabránily v dosažení lepšího výsledku. Odveta na Anfieldu je na programu příští čtvrtek.“





Liverpool.com říká: Když jsou Reds tak nemilosrdní jako včera večer, nemůžete Liverpoolu moc odpovědět. Přestože Sparta měla v prvním poločase několik dobrých šancí, propast ve třídě byla jasná.

Sparta ukázala, že neustoupí a minimálně druhý zápas příští týden by měl být dobrý zápas, na který se dá dívat. Už víme, kdo postoupí do čtvrtfinále.

