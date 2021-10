Klub Ibrax kontaktoval řídící orgán Evropské fotbalové asociace poté, co Kamara minulý měsíc urazil rasismus Andrzeje Kudelly ze Slavie Praha při porážce Evropské ligy 1: 0 v České republice.

Kamala byl ošetřen několik měsíců poté, co byla Gudella vyloučena UEFA na 10 zápasů za rasové zneužívání záložníka Ibraxe.

Tvůrce hry Ibrax, který byl na tři zápasy suspendován poté, co jej UEFA uznala vinným z březnového útoku na Gudellu v metru Ibrax, byl po obdržení dvou žlutých karet vyloučen s velkou radostí nad Spartou Proc.

V polovině podzimu hráčská asociace PFA Scotland odsoudila zneužívání a ve svém prohlášení uvedla: „Jak všichni víme, není to poprvé, co Glenn zažil na hřišti vážné týrání, ale tentokrát je to nebezpečné. za neustálé kvetení z úst dětí a volání po větší zdrženlivosti od UEFA pro tento typ chování.