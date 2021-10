Vikingové byli v Americe přesně před tisícem let

Studie zkoumala dřevěné artefakty z dříve nedatované vikingské osady v Newfoundlandu, která poskytuje nejstarší známý záznam lidí překračujících Atlantik, aby se dostali do Ameriky.

Místo, známé jako L’Anse aux Meadows, se nachází na severním poloostrově Newfoundland.

Vědci dospěli k definitivnímu datu díky dvěma neočekávaným zdrojům: štípanému dřevu a sluneční bouři, ke které došlo před více než tisícem let.

Když se Vikingové dostali do L’Anse aux Meadows, pokáceli stromy kovovými noži, které nebyly produktem domorodých lidí, kteří v té době v této oblasti žili. Klády, které zbyly v osadě, pocházely ze tří různých stromů.

Mezi těmito kousky byly letokruhy stromů-včetně jasného znamení roku 993. Předloni vědci věděli, že došlo k masivní sluneční bouři, která uvolnila proud kosmických paprsků nebo vysokoenergetických částic ze Slunce téměř stejně Rychlost. světlo.

To zanechalo za sebou znatelný a výrazný podpis v letokruzích roku 993.

„Zřetelný nárůst produkce radiokarbonů, ke kterému došlo mezi lety 992 a 993 n. L., Byl objeven v archivech stromových prstenů z celého světa,“ řekl Michael De, vedoucí autor studie a docent chronologie izotopů na univerzitě v Groningenu v Nizozemsku. .

Tři dřevnatá těla vykazují stejný signál ze sluneční bouře přesně 29 růstových prstenců, než se dostanou na okraj kůry.

„Nalezení signálu ze slunečních bouří 29 růstových prstenců kůry nám umožnilo dospět k závěru, že k řezání došlo v roce 1021 n. L.,“ Řekla Margot Kotimes, spoluautorka a postdoktorandka na univerzitě v Groningenu.

Studie zahrnující tyto výsledky byla zveřejněna ve středu v časopise mírná povaha

globální průzkum

Zajistit toto datum, řekl De, naznačuje, že se jedná o nejstarší známou přítomnost Evropanů v Americe před Kryštofem Kolumbem, jakož i nejčasnější důkaz v celé lidské migraci a průzkumu, že byl překročen Atlantský oceán.

Vikingové také založili přítomnost na Islandu a v Grónsku na západě, než dorazili na místo L’Anse aux Meadows.

„Věří se, že se Vikingové vydali na západ, aby našli nové suroviny, především dřevo,“ řekl Dee. „Cestováním mezi kontinenty za účelem získání takových materiálů to bylo popsáno jako první krok v globalizaci.“

Přesný počet výletů do Ameriky nebo doba, po kterou zůstali, je nejasná, ale současné důkazy naznačují, že pobyt Vikingů byl pravděpodobně krátkodobý. Ale v L’Anse aux Meadows existují důkazy, že Vikingové objevili oblasti jižního Newfoundlandu v Americe.

Předchozí pokusy pochopit, kdy Vikingové dorazili do Ameriky, byly zakořeněny v islandských eposech, ale byly to kdysi ústní příběhy psané století poté, co se skutečně staly. Ságy jsou plné fantastických poznámek, ale také poukazují na možná setkání mezi Vikingy a původními obyvateli Ameriky. Některé z těchto událostí byly popsány jako přátelské, zatímco jiné byly násilné.

Při kontrole středověkých textů, včetně A Nedávno jsem objevil jeden Ostatní Evropané zřejmě věděli, že Vikingové dosáhli nové země za Atlantikem. Kombinace moderních výzkumných technik s objevováním dalších textů, řekl De, by mohlo pomoci vytvořit časovou osu Vikingů v Americe i toho, kdo o nich ví.

Vikingové sledují stopy

Najít archeologické důkazy na podporu příběhů v Sagas je ale mnohem obtížnější.

„Tato historie slouží jako opora islandských eposů,“ řekl De. “Je to trochu v souladu s odhady historie založenými na těchto příbězích, a dodává tak příběhům, které obsahují, jistou důvěryhodnost při zkoumání Ameriky a interakci s původními obyvateli. Jinými způsoby je to později, než by většina odborníků na Saga očekávala . ”

Dříve se vědci domnívali, že Vikingové byli v Americe koncem 90. let nebo začátkem 20. století.

„To znamená, že buď tam byli Vikingové o něco později, nebo přicházeli a odcházeli déle, nebo zůstali na místě déle, než většina očekávala,“ řekl Dee.

Využití událostí kosmického záření může výzkumníkům pomoci studovat a datovat další historická místa, která jsou považována za vikingská nebo středověká, protože v tomto období došlo nejméně ke dvěma událostem, v letech 775 a 993. Vědci se také pokoušejí vystopovat další sluneční bouře, a zatím potvrdili další případ, který se stal v roce 660 př. n. l.

Dříve to tým Dee používal Seznamovací metoda na jiném historickém místě Přesný věk není znám před radiokarbonovým datováním.

Při pohledu do budoucnosti se Dee a jeho kolegové chtějí ponořit hlouběji do příběhu severského průzkumu severního Atlantiku, řekl. Svou metodu seznamování už aplikují na další „chronologické otázky“ po celém světě.

„Časem se doufá, že takový výzkum poskytne nové a vysvětlující pohledy na příběh lidské minulosti,“ řekl Dee.