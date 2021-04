Proč policejní šéf UNG Justin Gaines odstupuje

The Daily Beast

Arizona je ve skutečně novém, normálním stavu

Bill Clark / Getty Images Každou noc v 20 hodin, v pohoří Mile v Arizoně a v nepředvídatelném městě Bisbee, se přes strmé stěny kaňonu Tombstone Canyon ozývá radostná hádka. Někteří vytí, jiní štěkají, jiní jibují, jako kojoti rozptýlení v pouštní noci. Na začátku epidemie byly tyto rituály jako mnoho po celé zemi, v podobě zvukové pocty zdravotnickým pracovníkům v první linii, kteří riskovali své životy kvůli péči o desítky tisíc lidí bojujících s COVID-19 ve zdravotnických klinikách a nemocnicích Nyní, připadá mi to jako něco jiného. prohlášení. Očištění pavučin, které zůstalo po celý minulý rok, zatemnilo představivost a tendence zavírat se všude. Hlasité volání k probuzení temperamentního ducha, který protéká žilkami tohoto starobylého hornického města, návrat k rušnému venkovnímu stolování a závodění po schodech, které vedou od jednoho funky domu k druhému, a zpět k zabaleným barům a stropu – hlasitě vibrující živá hudba. Duch těchto nočních hovorů je nyní „jsme zpět“. Nebo možná: „Jsme stále tady.“ Částečně díky převládajícímu postoji laissez-faire k občanům i vládním úředníkům pandemie otřásla Arizonou a často se ocitá v kategorii sporných zemí s nejvyšším přenosem, případy na obyvatele a úmrtí. V polovině ledna stát vedl svět v průměru novými potvrzenými případy COVID-19 na osobu, a když jsem počátkem listopadu odcestoval do Phoenixu kvůli rychlému pobytu v okouzlujícím hotelu Hermosa, bylo navzdory důslednosti spousta strachu nosit masky a zásady. Přesné restaurace a hotely, které jsem viděl po celé Maricopě. Když jsem se tento měsíc vrátil na výlet napříč státem, nálada se viditelně změnila a napětí, které jsem četl v očích maskovaných pracovníků služeb, bylo znatelně měkčí. Na rozptýlených kempech poblíž stezek pro horská kola, než se vydáte na několik nocí v moderní oblasti Tucson a poté na jih do Bisbee, poblíž mexických hranic. Pro nahlédnutí do blízké budoucnosti postpandemického cestování je Arizona skvělým Petriho miskem, státem s velkým počtem příznivců Trumpa a popírači COVID, ale počtem progresivních obyvatel města, kteří pomohli stát změnit z červeného na modrý v 2020 je převyšoval počet. volby. Zatímco cestující měli menší pravděpodobnost, že budou nosit masky v menších městech, jako je Bisbee, a je pravděpodobnější, že tak učiní v hlavním městě, tón se výrazně změnil, od opatrné až po osvěžující značku snadnosti. Podzim a na této cestě. Možná polovina cestujících, které jsem viděl potulovat se po obchodech Bisbee bez masek, což je číslo mnohem nižší než ve Phoenixu a Tucsonu, kde počet nových případů klesl z průměrných sedmi lednových dní na více než 10 000 na pouhých 630 na začátku dubna Většina cestujících a veškerý servisní personál byli ve střehu. Minulý podzim měli restaurační servery a zaměstnanci hotelů jasný výraz ve tváři, když podávali tapas a tacos na venkovních terasách, a vypadalo to jako: “ Buď riskuji svůj život, abych sloužil lidem. ” Jídlo nebo ztratit práci. “Na této cestě se radost vrátila, i když mi zůstaly masky, zůstal jsem v listopadu a březnu v několika hotelech po celém státě. V listopadu se Hermosa Inn, který se nachází v pohoří Camelback severně od Phoenixu, dosáhl poloviny výšky svého obsazení, svým vzhledem. Nyní hotel prodává noc co noc, říká manažerka zážitků hostů Pam Schwartzová s hosty přicházejícími z celé země. Při své první noci v Bisbee jsem měl večeři v Cantina Contessa, ale po čekání Pouhých 20 minut. Na čerpacích stanicích napříč státem mecenáši i zaměstnanci mleli o tom, že nosí oblečení bez masek, což je okolnost, která by mě loni vytlačila přímo z obchodu, ale způsobila to víc než pouhé oko. Jaro … Na turistických stezkách, kde jsem během pandemie viděl lidi, jak pravidelně nosí masky, turisté častěji dýchali volně a já jsem si nevšiml žádného oslnění, protože jsem na horském kole začal hořet s obličejem neobaleným. Masky ve všech a výtahy nesdílely ani jednu z nich, ale bazény byly otevřené, bez masek a přeplněné E. Moje přítelkyně vyprávěla, že šla do koupelny v hotelu JW Marriott Camelback Inn ve Scottsdale, aby ve vaně objevila ženu, jejíž maska ​​spadla pod nos. Omluvila se a dodala: „Moje tělo je s tím zjevně hotové,“ což znamená masku nebo epidemii, nebo všechno. O dvě noci později zvědavý obchod v Omni Montelucia, schoulený pod nosem bez omluvy, téměř vlezl do mé nově postavené obytné dodávky a inspiroval mě otázkami o tom, jaké to je žít v ní, hladil štěně před tím, než jsme byli přijati golfový vozík do místnosti. Byli jsme venku, takže mi nevadilo protokolové skluzu. Masky se začínají cítit povinné a zbytečné, i když vím, že ve skutečnosti nejsou. Ale takto se dělá nová normálka: Řídíme se pravidly, ale méně proto, že jsme vyděšení a více proto, že jsme na ně zvyklí, protože víme, že to vyžaduje společenský řád a protože je správné dělat to poslední když jsem vstoupil do veřejné sauny, byl v mém rodném městě v březnu v Portlandu. Epidemie byla nová, skutečná a děsivá, ale studio jógy a lázní, jehož členství jsem si koupil na měsíc, nepřijalo pečlivé čisticí protokoly a mělo to pocit, že kdybych se dostal do vesmíru, byl bych sám a v bezpečí. Co jsem nebyl vítán. Prodavačka na recepci byla zjevně zmatená a možná vyděšená, protože jsem byl natolik sobecký, abych navštívil lázně na začátku virové epidemie, o které jsme v té době toho moc nevěděli, kromě toho, že zabíjelo lidi rychlým tempem. Neztratil jsem se, a přestože jsem příští rok šel na krátké výlety většinou po silnici a většinou sám, udělal jsem to opatrně, jak to bylo možné, s tím, že mi lidé riskovali život, aby mi sloužili. Nechala se otestovat na COVID a v listopadu odcestovala na Havaj podle dopisních protokolů místních a státních zákonodárců o bezpečném, ale opatrném znovuotevření turistiky, i když počet lidí infikovaných virem stoupá po celé zemi a cestování po prázdninách bylo nesmírně hanebné. Logika mé cesty na Havaj byla, že budu mít v ruce negativní výsledek testu, přestěhuji se do státu s nejmenším počtem případů v zemi a budu podporovat společnosti, které Havaj nejvíce potřebují. Cítil jsem se na Havaji vítán, ale nervózně . V té době nikdo opravdu nevěděl, zda bude i opětovné otevření nejopatrnější země (která bere pandemii vážněji než kterákoli jiná) dobrý nápad. Byl jsem součástí zážitku, napětí, které jsem cítil, když jsem cestoval, bylo zřejmé a teď toto napětí vůbec necítím. To neznamená, že je bezpečné cestovat, dokonce i nyní, když jste byli očkováni uprostřed silnice. Případů v mnoha státech po celých Spojených státech přibývá, a to především díky jednomu z typů COVID, proti kterému vakcína může nebo nemusí chránit. CDC učinila v posledních dnech matoucí výroky o tom, zda je v pořádku cestovat, jakmile dostanete vakcínu, a existuje mnoho důvodů, proč zůstat doma, nebo alespoň zůstat mimo letadla. Úmrtí jsou ohromující a to je nepravděpodobné. Jeff Ballotti, generální ředitel společnosti Wyndham Hotels & Resorts, uvedl, že hotely v celé zemi zaznamenaly nejvyšší míru obsazenosti od začátku pandemie. Jarní prázdniny v Arizoně byly na většině vysokých škol a univerzit oficiálně zrušeny, aby se předešlo chaosu, ke kterému došlo na místech, jako je Miami. Události, jako je jarní baseballový trénink a festivaly, které obvykle přitahují návštěvníky státu, se nekonají. Ale, říká Schwartz, lidé stále přicházejí houfně. „Hrají golf, jedí a restaurace ve městě jsou na vzestupu,“ řekla. Schwartzová šla v úterý na své narozeniny na večeři do restaurace Scottsdale Grassroots. Každý stůl byl plný a společnost Mandy’s Heflin pro čerstvé mořské plody, Chula Seafood, přežila pandemii částečně proto, že model counter-service v restauraci umožnil přechod pouze na koktejly. Nyní vaším úkolem není najít klienty; Najděte zaměstnance, kteří chtějí pracovat. Řekla: „Nikdo nepřijde.“ “Zobrazujeme reklamy, které obvykle vedou k pěti nebo 10 uchazečům na reklamu. Teď nic.” Arizona je právě teď v hlavní sezóně, pěkně teplá a ještě není spálená na nechvalně známé letní teploty 115 stupňů. Pokud v případech COVID dojde ke čtvrtému nárůstu, jak nyní úředníci očekávají, mohlo by se to shodovat s přirozeným zpomalením letní turistiky, protože pocit lah-dee-dah, který jsem zažil minulý měsíc, se rozplývá v horku. Doufám, že Bisbeeovy noční výkřiky tak brzy neutichnou. Přečtěte si více na The Daily Beast. Získejte nejdůležitější zprávy do své doručené pošty každý den. přihlaste se nyní! Denní členství bestie: The Beast Inside se ponoří do příběhů, na kterých vám záleží. Zjistit více.