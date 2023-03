SpaceX vypouští astronauty ze Spojených států, Ruska a Spojených arabských emirátů na vesmírnou stanici

Cape Canaveral, Florida (AP) – SpaceX ve čtvrtek vyslala na Mezinárodní vesmírnou stanici pro NASA čtyři astronauty, včetně prvního člověka z arabského světa, který se vznesl několik měsíců.

Raketa Falcon odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska těsně po půlnoci a rozsvítila noční oblohu, když mířila k východnímu pobřeží.

Téměř 80 diváků ze Spojených arabských emirátů sledovalo z místa startu, jak astronaut Sultan Al Neyadi – teprve druhý Emirát, který letěl do vesmíru – vyrazil na svou půlroční misi.

V polovině světa v Dubaji a jinde po celých Spojených arabských emirátech školy a úřady vysílají zahájení živě.

Na kapsuli Dragon, která má dorazit na vesmírnou stanici v pátek, se také zúčastní Stephen Bowen z NASA, bývalý námořní potápěč, který zaznamenal tři lety raketoplánu, Warren „Woody“ Hoburg, bývalý vědec z MIT a nováček v astronautech, a Andrei Fedyaev, nováček Vysloužilý kosmonaut ruského letectva.

„Vítejte na oběžné dráze,“ řekl přes vysílačku SpaceX Launch Control a poznamenal, že ke startu došlo čtyři roky na den po prvním orbitálním zkušebním letu kapsle. „Pokud se vám výlet líbil, nezapomeňte nám dát pět hvězdiček.“

První pokus o spuštění v pondělí byl odvolán Na poslední chvíli kvůli ucpanému filtru v systému zapalování motoru.

„Možná to trvalo dvakrát tak dlouho, ale ten výlet stál za to,“ řekl Bowen.

Čtvrteční start posílil noční oblohu, která již vykazovala konjunkci Venuše a Jupitera, řekla Kathy Luedersová, vedoucí mise NASA pro vesmírné operace. Tyto dvě planety se celý týden objevovaly v tandemu a zdá se, že se stále více přibližují.

„Tu noc jsme přidali na noční oblohu novou jasnou hvězdu,“ řekla novinářům.

Nově příchozí na vesmírné stanici nahradí americkou, ruskou a japonskou posádku, která tam byla od října. Dalšími obyvateli stanice jsou dva Rusové a jeden Američan, jejichž pobyt byl zdvojnásoben o šest měsíců, do září, poté, co unikla kapsle Sojuz. Náhradní Sojuz dorazil minulý víkend.

Al Neyadi, komunikační inženýr, poděkoval všem v arabštině a poté v angličtině, jakmile se dostali na oběžnou dráhu. „Spuštění bylo úžasné,“ řekl.

Sloužil jako záložní pozice pro prvního emirátského astronauta Hazaa Al Mansouri, který v roce 2019 nastoupil do ruské rakety na vesmírnou stanici na týdenní návštěvu. Konsorcium bohaté na ropu zaplatilo místo klubu na letu SpaceX.

Ministryně veřejného vzdělávání a pokročilých technologií Spojených arabských emirátů Sarah Al Amiriová uvedla, že tato dlouhá stáž „nám poskytuje nové místo pro vědu a vědecké objevy pro zemi“.

„Nechceme letět do vesmíru a pak tam nemáme moc co dělat nebo nemáme žádný dopad,“ řekl Salem Al Marri, generální ředitel vesmírného střediska Emirates v Dubaji.

Spojené arabské emiráty už mají vesmírnou loď obíhající kolem Marsu a k Měsíci letí malý rover na japonském landeru. Dva noví astronauti ze Spojených arabských emirátů trénují s nejnovějšími astronauty NASA v Houstonu.

Saúdský princ Sultan bin Salmán byl prvním Arabem, který se vydal do vesmíru, odstartoval na palubě raketoplánu Discovery v roce 1985. O dva roky později jej následoval syrský astronaut Muhammad Faris, kterého vypustilo Rusko. Oba jsou ve vesmíru asi týden.

K Neyadimu se letos na jaře přidají dva saúdští astronauti, kteří se na vesmírnou stanici vydají na krátký soukromý let SpaceX placený jejich vládou.

„Bylo by opravdu vzrušující, opravdu zábavné,“ řekl minulý týden, „mít tři Araby ve vesmíru najednou.“ „Náš okres je také hladový, aby se dozvěděl více.“

Bere spoustu historie, o kterou se může podělit se svými kolegy, zejména během ramadánu, muslimského svatého měsíce, který začíná tento měsíc. Pokud jde o ramadánový půst v arše, řekl, že půst není povinný, protože jej oslabuje a ohrožuje jeho poselství.

Bowen, velitel posádky, řekl, že všichni čtyři úspěšně splnili své povinnosti jako tým navzdory rozdílům mezi jejich zeměmi. I přes napětí kolem války na Ukrajině Spojené státy a Rusko pokračovaly ve spolupráci na vesmírné stanici a komerčních místech na tamních letech.

„Je skvělé mít příležitost letět s těmito kluky,“ řekl Bowen.

