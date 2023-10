Vědci tvrdí, že se zdá, že pod zemí dochází k pomalému úniku

Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Smutné zvuky balónu

hélium, Druhý nejčastější Prvek ve známém vesmíru je na Zemi překvapivě vzácný. Je to jediný zcela neobnovitelný prvek na naší planetě, což ještě více ztěžuje jeho získání.

Získáváme ho z ložisek zemního plynu v kůře planety, která se pomalu tvoří, když stoupá přes zemské vrstvy a nakonec se šíří do atmosféry.

Co přesně z předmětů zbylo, zůstává do značné míry záhadou. Teorie říká, že jelikož během miliard let zcela nezmizely, zemské jádro může prosakovat mnohem větší, ale dosud neobjevené zásoby.

Nyní tým vědců z California Institute of Technology a Woods Hole Oceanographic Institution studoval vzorky odebrané z lávových polí na Baffinových ostrovech v Kanadě a na Islandu a zjistil, že obsahují podobné záhadné koncentrace izotopů helia, což naznačuje, že pocházejí ze Země. Tentýž zdroj hluboko, hluboko pod zemí, ze kterého už postupem času pomalu unikala hmota.

Není to jen vzrušující pohled do počátků naší planety, ale také skvělá příležitost ke studiu extrémně nepřístupného jádra Země.

Plyn dozadu

Jak je podrobně popsáno v A papír Publikováno v časopise PřírodaVědci dospěli k závěru, že tento zdroj může pocházet ze země. Dospěli k tomuto závěru, když vzali v úvahu přítomnost dalších vzácných plynů, jako je neon, což se shoduje s podmínkami panujícími v době, kdy se Země před miliardami let ještě aktivně formovala.

Vědci došli k závěru, že pokud mají pravdu o zdroji těchto plynů, mohlo by nám to poskytnout neocenitelný vhled do procesů a podmínek, které existovaly, když naše planeta vznikla, a studovat zemské jádro, které je samozřejmě uvězněno pod tisíci skály. Míle tekuté horniny a minerálů.

Je toho ještě hodně, co o vzniku naší planety nevíme, ale tento nejnovější kousek by mohl být součástí mnohem větší skládačky o tom, jak vznikla Země.

