Jak přenést uložená data z jednoho Nintendo Switch do druhého

Váš Nintendo Switch je nabitý cennými daty pro ukládání her, nemluvě o cenných screenshotech a úžasných záznamech ze hry. Není nutné upgradovat na Nový přepínač OLED, ale pokud vy – nebo jen potřebujete přepnout z jedné konzoly na druhou – budete muset všechna tato data přenést. To lze provést dvěma způsoby.

Přenos uložených herních dat a snímků obrazovky zahrnuje různé procesy a pro ty druhé budete potřebovat samostatnou kartu MicroSD. Věci se také liší (v dobrém smyslu), pokud platíte za Nintendo Switch Online. Zde rozebereme všechny podrobnosti, abyste si mohli projít procesem, který se na vás nejlépe vztahuje. Zde je návod, jak přenést data přepínače.

Jak přenášet uložená data a uživatelské profily

Vaše nejcennější data – všechna uložená data a postup ve hře – jsou propojena s uživatelským profilem, který jste vytvořili při prvním nastavení přepínače. Je to profil, který si vyberete při každém spuštění hry, se jménem a avatarem. Všechna související data jsou uložena ve vašem přepínači a musíte je zkopírovat do nové konzoly.

To lze provést dvěma způsoby, z nichž jeden stojí peníze. Pokud se přihlásíte k odběru přepínač nintendo onlineTento proces je mnohem jednodušší.

Metoda 1: Pokud máte Nintendo Switch Online

Když jsem se poprvé zaregistroval přepínač nintendo online, vaše hry se automaticky nastaví na zálohování dat do cloudu. Můžete však individuálně ovládat, které hry se budou zálohovat, a data můžete zálohovat ručně v části Nastavení> Správa dat> Ukládání dat v cloudu.

Na svém novém přepínači se přihlaste ke svému účtu Nintendo. To lze provést během normálního procesu nastavení, když poprvé získáte přepínač, nebo výběrem existujícího profilu na domovské stránce a výběrem „Propojit účet Nintendo“. Když to uděláte, budete si moci ručně stáhnout uložená data pro každou hru tak, že přejdete na výše uvedenou stránku nastavení. Chcete -li si znovu stáhnout hry, přejděte do e -shopu Nintendo, klikněte vpravo nahoře na svůj profilový obrázek a přejděte na Redownload.

Pokud si je plánujete ponechat, můžete nadále hrát hry na obou klávesách. Nezapomeňte přepínat mezi automatickým stahováním a ukládáním dat v Nastavení> Správa dat> Ukládání dat v cloudu> Nastavení. Tím je zajištěno, že uložený soubor je vždy aktualizován na nejnovější data bez ohledu na to, který přepínač je použit, což znamená, že na jakékoli konzoli můžete pokračovat tam, kde jste skončili.

Pokud chce někdo jiný v domě hrát hru, kterou vlastníte, na vaší staré konzole, bude nutné přepínač připojit ke stejné síti Wi-Fi a po přenosu ji budete muset odhlásit jako primární konzoli, což dostáváme se dále níže.

Stojí za zmínku, že Animal Crossing: New Horizons má speciální postup pro přesun vašeho ostrova z Switche do nového systému. Zde si můžete přečíst pokyny. Vývojáři se také mohou rozhodnout zakázat synchronizaci ukládání cloudových her, takže některé hry jako Splatoon 2, Pokémon Sword a Shield se nepřenesou. Pokud ano, můžete jej přesunout ručně podle níže uvedených kroků.

Metoda 2: Pokud nemáte Nintendo Switch Online

Pokud nemáte Nintendo Switch Online a nechcete si jej pořídit, můžete stále přenášet data, ale je to trochu otravnější. Budete potřebovat po ruce jak zařízení Switch, tak internetové připojení a účet Nintendo. Ujistěte se, že profil, který chcete přenést, je Přihlaste se ke svému účtu Nintendo Na přepínači, ze kterého přenášíte data.

důležitá poznámka: ne Přihlaste se ke svému účtu Nintendo na konzole, do které chcete přenášet data. Pokud jste svůj účet Nintendo propojili s profilem na novém přepínači, tento proces nebude možné sloučit, takže počkejte, až budete vyzváni k přihlášení.

Jakmile je vše připraveno, můžete postupovat podle těchto kroků jak na zdrojovém přepínači, ze kterého přenášíte data, tak na cílovém přepínači, do kterého přenášíte data:

jdi do konfigurace systému z hlavní obrazovky. Vybrat Uživatelé z pravé nabídky. Vybrat Přesuňte svého uživatele a uložte data. klikněte následující.

V tomto okamžiku se proces každé konzoly rozchází. Na starém klíči vyberte zdrojová konzolea klikněte na Kompletní. Na novém přepínači vyberte cílová konzole. Poté se budete moci přihlásit k účtu Nintendo spojenému s profilem, který chcete převést.