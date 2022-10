Protiinflační protesty po celé Evropě ohrožují politické nepokoje

Londýn – V Rumunsku demonstranti troubili na rohy a bubny, aby vyjádřili svou nespokojenost s rostoucími životními náklady. Lidé po celé Francii vyšli do ulic a požadovali zvýšení mezd, aby udrželi krok s inflací. Čeští demonstranti se shromáždili proti vládnímu řešení energetické krize. Zaměstnanci British Rail a němečtí piloti stávkují, aby požadovali lepší mzdy, protože ceny rostou.

V celé Evropě stojí vysoká inflace za vlnou protestů a stávek, které podtrhují rostoucí nespokojenost s rostoucími životními náklady a hrozí rozpoutáním politických nepokojů. Vzhledem k tomu, že britská premiérka Liz Trussová byla nucena odstoupit po necelých dvou měsících ve funkci poté, co její ekonomické plány způsobily zmatek na finančních trzích a dále poškodily ochabující ekonomiku, je nebezpečí pro politické vůdce stále zjevnější, protože lidé vyžadují akci.

Evropané zaznamenali rostoucí účty za energie a ceny potravin kvůli ruské válce v zemi Ukrajina. Přestože ceny zemního plynu v létě klesly z rekordních výšin a vlády od září 2021 vyčlenily 576 miliard eur (více než 566 miliard dolarů) na energetickou pomoc domácnostem a podnikům, podle think-tanku Bruegel v Bruselu to nestačí. pro některé demonstranty.

Ceny energií vytlačily inflaci v 19 zemích, které používají euro, na rekordních 9,9 %, takže je pro lidi obtížné koupit to, co potřebují. Někteří nevidí jinou možnost, než vyrazit do ulic.

„Dnes musí lidé používat nátlakovou taktiku, aby dosáhli zvýšení“ mezd, řekl Rachid Ouchem, zdravotník, který byl mezi více než 100 000 lidmi, kteří se tento týden zúčastnili protestních pochodů v několika francouzských městech.

Důsledky války na Ukrajině podle poradenské společnosti Verisk Maplecroft prudce zvýšily riziko občanských nepokojů v Evropě. Evropští lídři agresivně podporovali Ukrajinu, posílali do země zbraně a zavázali se nebo přinutili jejich ekonomiky, aby se vzdaly levné ruské ropy a zemního plynu, ale přechod nebyl snadný a hrozí, že podkope podporu veřejnosti.

„Neexistuje žádné rychlé řešení energetické krize. A pokud něco, inflace vypadá, že by příští rok mohla být horší, než byla letos,“ řekl Torbjorn Soltvedt, analytik společnosti Verisk Maplecroft.

To znamená, že spojení mezi ekonomickým tlakem a veřejným míněním o válce na Ukrajině bude „skutečně testováno“, řekl.

Ve Francii, kde je inflace na úrovni 6,2 %, nejnižší z 19 zemí eurozóny, reagovali pracovníci železnic a dopravy, učitelé středních škol a zaměstnanci veřejných nemocnic na úterní výzvu odborového svazu ropných dělníků, aby požadovali zvýšení mezd a protestovali. vládní zasahování do dělnických stávek.Rafinérie, která způsobila nedostatek benzínu.

O několik dní později se tisíce Rumunů připojily k pochodu v Bukurešti na protest proti nákladům na energii, jídlo a další nezbytnosti, které podle organizátorů tlačí miliony pracovníků do chudoby.

A v České republice minulý měsíc davy v Praze doprovázely obrovské vlajky, které vyzývaly vládu prozápadní koalice k rezignaci a kritizovaly její podporu sankcím Evropské unie proti Rusku. Kritizovali také vládu, že nedělá dost pro to, aby pomohla domácnostem a podnikům, které jsou pod tlakem cen energií.

Zatímco příští týden se má v Praze konat další protest, opatření se ještě musí promítnout do politických změn, přičemž vládnoucí koalice v zemi získala během času třetinu křesel v horní komoře parlamentu. volby Tento měsíc.

Britští železniční dělníci, zdravotní sestry, přístavní dělníci a právníci uspořádali v posledních měsících řadu stávek, aby požadovali zvýšení mezd, aby odpovídaly míře inflace, která dosáhla čtyřdekádového maxima 10,1 %.

Vlaky se zastavily během tranzitních procedur, zatímco nedávné stávky pilotů Lufthansy v Německu a dalších zaměstnanců leteckých společností a letišť po celé Evropě ve snaze o vyšší platy v souladu s inflací přerušily lety.

Trussův neúspěšný plán ekonomických stimulů, který zahrnoval rozsáhlé snížení daní a desítky miliard liber (dolarů) na účty za energie pro domácnosti a podniky bez jasného plánu, jak je zaplatit, ilustruje závazek vlád.

„Mají velmi malý manévrovací prostor,“ řekl Soltvedt.

Doposud bylo požehnání úspor v Evropě v říjnu mírnější než obvykle, řekl Soltvedt, což znamená nižší poptávku po plynu na vytápění domů.

„Pokud však letos v zimě skončíme s neočekávaným přerušením dodávek plynu z Evropy, pak, víte, pravděpodobně zaznamenáme další nárůst občanských nepokojů, rizik a vládní nestability,“ řekl.