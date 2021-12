West Ham je přesvědčen, že je připraven učinit pevnou nabídku útočníkovi Sporta Prog Adamu Hloseovi.

Spolehlivý @ExWHU zaměstnanec West Ham uvedl, že o 19letého hráče zvýšil zájem a je připraven se o něj ucházet v lednu.

Transakce bude pravděpodobně zahájena po příchodu Daniela Křetínského, českého investora, který vlastní 27% podíl ve Spartě Brock a West Hamu.

Zájem West Hamu o Adama Hloška, ​​talentovaného útočníka české Sparty Brocka, kterou vlastní Daniel Kředinsky, vzrostl.

Před Credinského příchodem byl London Stadium a manažer David Moyes spojen s jeho příchodem, aby poskytli dlouhodobou možnost nahradit Michaela Antonia.

Hlošek má schopnost hrát tam a zpět, což z něj dělá velmi efektivního člena týmu.

Jeho schopnosti byly uznány mnoha kluby a West Ham bude čelit soutěži o podpis teenagera. Týmy jako Bayern Mnichov, Borussia Dortmund a Juventus patří mezi elitní kluby, které mají o Hlozeka zájem.

Spojení West Hamu s Českou republikou ho však přimělo k přesunu do východního Londýna. Po boku Vladimíra Kufala a Alexe Krla by se do kádru Hammers mohl připojit čtvrtý „český parťák“ Thomas Suzek.

Mladík debutoval za svůj tým Sparty Brock ve věku 16 let a je prvním týmem, který v této sezóně zaznamenal čtyři góly a sedm asistencí v pouhých 15 ligových zápasech. Čtyřikrát si zahrál i v Evropské lize, ale ještě neskóroval.

Senzační čísla zaznamenal Hložek i v minulé sezóně, když v 19 zápasech vstřelil 15 branek a na 11 asistoval.

Kromě toho drží 12 čepic České republiky a gól na jeho jméno. V létě na Euru 2020 byl čtyřikrát vynechán z náhradní lavičky, zejména proti Anglii, kdy se sexová čtvrtina dostala do závěrečné fáze.

West Ham se v lednu nezajímá jen o Hlozeka, Jesse Lingard se může vrátit ke snížené ceně poté, co ztratil podporu v Man United.

Nejhorší zranění Angela Okhpony opustilo West Ham a David Moyes možná bude chtít středního obránce ke Kurtu Zumovi na obranném centru mezi Isou Diopem a Craigem Dawsonem.