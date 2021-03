Vydání ukrajinských občanů do Spojených států za obvinění z praní peněz | OPA

Do Dallasu byli předáni dva členové organizované mezinárodní sítě, která poskytovala služby směnárny a praní peněz kybernetickým aktérům z České republiky.

Victor Vorontsov (39 let) a Zlata Hanska Muzhawk (40 let) byli obviněni z jednoho spiknutí za praní peněz podaného v únoru 2020 v severním okrese Texasu.

Podle obžaloby jsou Muzhuk a Vorontsov údajně členy organizované mezinárodní sítě, která poskytuje služby vyplácení hotovosti a praní peněz kybernetickým aktérům, kteří pomocí odcizených bankovních přihlašovacích údajů iniciovali podvodné převody elektronických prostředků z bankovních účtů obětí na bankovní účty (Drop účty). Vytvořeno a kontrolováno účastníky výběru hotovosti. Za poplatek poskytli Muzhuk a Vorontsov síť unikajících účtů a mezků peněz, aby mohli přijímat, převádět a skrývat prostředky odvozené z podvodných převodů prostředků přes internet. Obžaloba tvrdí, že děj byl přítomen po celý rok 2017 a zaměřil se na sedm elektronických převodů fondů v říjnu a listopadu 2017 v celkové hodnotě přibližně 500 000 USD.

Při vyšetřování Muzhuka a Vorontsova FBI spolupracovala Česká národní agentura pro organizovaný zločin (NCOZ) na shromažďování informací a důkazů. Na konci ledna 2020 informovala NCOZ FBI, že Muzhuk navštěvuje Vorontsov v jeho rezidenci v České republice. Trestní oznámení a zatýkací rozkaz vydal soudce amerického magistrátu v Dallasu a speciální agent FBI odcestoval z Dallasu do České republiky za účelem koordinace s NCOZ.

V bezprecedentní rychlé reakci 6. února 2020 provedl NCOZ na žádost USA zatčení Muzhuka a Vorontsova a zabavil cenné důkazy jak obviněným, tak Vorontsovovu bydlišti. Mojok a Vorontsov byli zadrženi do doby, než budou vydáni. Dne 4. prosince 2020, respektive 21. ledna 2021, vydalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky vydání Mozuka a Vorontsova. Obžalovaní byli 3. března 2021 převezeni do vazby FBI a letecky přepraveni z Prahy do Dallasu.

Vorontsov a Mojok vystoupili před americkým soudcem Toliverem v severní oblasti Texasu, přičemž se nevinili vůči obviněním proti nim. Vorontsov a Mojok jsou stále drženi americkým maršálovým oddělením.

Vyšetřování provedla FBI v Dallasu. Významnou pomoc při zajišťování vydávání obviněných z České republiky poskytl Úřad pro mezinárodní záležitosti Ministerstva spravedlnosti.

Případ podá hlavní advokát C.S. Heath z divize počítačové kriminality a duševního vlastnictví kriminální divize a asistent amerického právníka Roberta Nicholse ze severního Texasu.

Obžaloba je jen obvinění. Obviněný je nevinný, dokud není prokázána vina nade vší pochybnost u soudu.