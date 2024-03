NASA se obává, že Voyager 1 vysílá nesrozumitelný kód

„V podstatě s námi přestal mluvit souvisle.“

Stárnoucí sonda

Dvě kosmické lodi Voyager NASA strávily téměř půl století cestováním hlubokým vesmírem.

Sondy vypuštěné v létě 1977 s odstupem necelého měsíce toho přežily hodně Ubývající napájecí zdroj A Špinavá obrana K téměř fatálním softwarovým závadám.

Zejména Voyager 1, který se v současnosti vznáší poblíž obecně definovaného okraje sluneční soustavy asi 15 miliard mil daleko, vypadá v těchto dnech na opotřebení hůře.

Nedávno začali být vědci znepokojeni poté, co osamělá sonda začala vysílat na Zemi nesmyslné zprávy, jako by ji její demence začínala dohánět.

„V podstatě to s námi přestalo mluvit koherentním způsobem,“ řekla projektová manažerka Voyageru Susan Dodd Sdělit NPR. „Je to vážný problém.“

Nesmyslný kód

Namísto odesílání binárního kódu přes miliardy mil, Voyager 1 posílá pouze střídající se 1s a 0s.

Snahy o reset stárnoucí sondy zatím selhaly, ale to by nemělo být žádným překvapením, vezmeme-li v úvahu, že tato technologie sahá až do poloviny 70. let minulého století.

„Tlačítko, které stisknete, abyste otevřeli dveře auta, má větší výpočetní výkon než kosmická loď Voyager,“ řekl Dodd. NPR. „Je pozoruhodné, že pokračovali v létání a že létali více než 46 let.“

Mezitím se tým na Zemi snaží „dostat se do hlav původních vývojářů a zjistit, proč něco navrhli tak, jak to udělali“, podle Dodda, aby našli způsoby, jak sondu opravit.

Během nadcházejících měsíců budou vědci z Laboratoře tryskového pohonu NASA zkoušet řadu různých přístupů, jak vrátit Voyager 1 zpět do vědy.

„Od začátku této anomálie jsme neměli vědecká data,“ řekla Stella Okker, astronomka z California Institute of Technology. NPR„To znamená, že nevíme, jak vypadá prostředí, kterým vesmírná loď cestuje.“

Zásoby plutonia sondy, které ji zásobuje elektřinou, také začaly klesat, což přimělo její operátory k opatřením k ušetření tenčících se zdrojů energie.

„Mým heslem již dlouho bylo 50 let nebo neúspěch,“ řekl astronom Stamatios Kremigis, který na misi Voyager 1 pracoval od začátku. NPR„Ale už se k tomu nějak blížíme.“

