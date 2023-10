Chcete snížit riziko srdečních onemocnění? Zde je počet schodů, které je třeba zdolat za den: ScienceAlert

Nový výzkum ukazuje, že udělat alespoň 50 kroků denně je spojeno s o více než 20 procent nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, takže k výraznému posílení zdraví srdce vám možná bude stačit jen pět schodů denně.

Zjištění jsou založena na průzkumech 458 860 dospělých ve Spojených státech Britská biobanka, přičemž do analýzy byly zahrnuty faktory, jako je rodinná anamnéza, genetická rizika a vysoký krevní tlak. Studie zjistila, že chození po schodech snižuje riziko srdečních onemocnění u všech zkoumaných lidí, ale zejména u těch, kteří ještě nebyli ohroženi srdečním onemocněním.

Lezení po schodech je zdarma, nevyžaduje výlet do posilovny ani žádné speciální vybavení, lze ho provozovat za každého počasí a je to něco, co máme tendenci dělat tak jako tak jako součást naší každodenní rutiny. Je to jedno z nejuniverzálnějších cvičení.

„Krátké záchvaty vysoce intenzivního lezení po schodech jsou časově efektivní způsob, jak zlepšit kardiorespirační zdatnost a lipidový profil, zejména u těch, kteří nejsou schopni splnit současná doporučení pro fyzickou aktivitu.“ On říká Epidemiolog Lu Qi z Tulane University ve Spojených státech.

Je také pozoruhodné, že ti, kteří během sledovaného období (v průměru 12,5 roku) přestali pravidelně chodit do schodů, měli o 32 % vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění než ti, kteří nikdy nehlásili chození do schodů.

Tým se zaměřil konkrétně na aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění (ASCVD), které zahrnuje stavy, jako je onemocnění koronárních tepen a mrtvice. Časté příčiny úmrtí po celém světě.

Má fyzickou aktivitu Bylo to propagováno už dávno Jako způsob, jak snížit riziko ASCVD, i když málokdo se dříve podrobně zabýval vztahem mezi chozením po schodech a zdravím srdce.

Posilnění činnosti srdce pomáhá regulovat krevní tlak a posiluje samotný orgán, udržuje jej zdravější a lépe chráněný před nemocemi po delší dobu.

Navzdory velkému množství vzorku zde není studie dostatečně velká, aby dokázala příčinu a následek – že lezení po schodech je přímo zodpovědné za snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění – protože se jedná o příliš mnoho proměnných. Asociace je však dostatečně silná, aby byla významná, a naznačuje, že chůze po schodech vede ke zdravějšímu srdci.

Toto není první studie, která propaguje výhody lezení a sestupování po schodech. Tato aktivita byla dříve spojována se sníženým rizikem rakoviny a zlepšením kardiorespirační zdatnosti, takže možná příště vynechejte výtah.

„Tato studie poskytuje nové důkazy o ochranných účincích lezení po schodech na riziko ASCVD, zejména u jedinců s více rizikovými faktory ASCVD.“ On říká Che.

Výzkum byl publikován v Arterioskleróza.