Únik vodíku zpozdí lunární start Artemis o několik týdnů

Lunární raketa Interstellar Space Launch System společnosti NASA byla uzemněna podruhé za pět dní v sobotu, tentokrát kvůli velkému úniku vodíku v jednom z rychle odpojitelných zařízení palivového potrubí, což zpozdilo první pomocný let za 4,1 miliardy dolarů o několik týdnů, pravděpodobně v roce Říjen.

Nedávné zpoždění bylo frustrujícím zklamáním pro pracovníky Kennedyho vesmírného střediska, protože pozval hosty a tisíce místních obyvatel a turistů, kteří lemovali místní silnice a pláže, aby sledovali, jak odlétá nejsilnější raketa NASA a zvedne oponu agentury Artemis. měsíční program.

Ale tváří v tvář velkému úniku vodíku a nedostatku času na opravy před vypršením aktuálního lunárního startu v úterý neměli správci NASA jinou možnost, než požádat o odložení data startu na Měsíc. Artemis 1 zkušební let.

Kyslíkové páry proudí pryč z rakety Space Launch System, zatímco se inženýři, pracující na dálku, snaží zastavit únik vodíku v rychlospojkové instalaci na základně rakety, kde se do prvního stupně boosteru přivádí superchlazená pohonná látka. Po třech neúspěšných pokusech byl start zrušen. NASA



Inženýři zvažují dvě možnosti, jak vyřešit posledně uvedený problém: vyměnit součásti v předpokládané instalaci na odpalovací rampě a provést malý test paliva s kapalným vodíkem, aby ověřili výkon bez úniku. Nebo vrhněte střelu do budovy montáže vozidel a proveďte tam opravy.

Zatímco VAB poskytne úkryt před povětrnostními vlivy a nebude vyžadovat montáž vnějšího krytu pro ochranu citlivých součástí během oprav, inženýři nebudou moci otestovat instalaci s chlazeným vodíkem. Tehdy se netěsnosti s největší pravděpodobností objeví na povrchu.

Každá možnost znamená zpoždění spuštění o několik týdnů. Další období lunárního startu začíná 19. září a potrvá do 4. října. NASA má ale naplánováno vypuštění nové posádky na Mezinárodní vesmírnou stanici na palubu kapsle SpaceX na 3. října a agentura se chce vyhnout konfliktu.

To znamená, že start SLS pravděpodobně vklouzne do dalšího startovacího období, které začíná 17. října a potrvá přes Halloween, pokud se nenajde řešení, jak urychlit opravy.

„Je to velmi těžká práce,“ řekl Mike Sarafin, manažer mise Artemis 1. „Zaměřujeme se na pochopení problému… a příští týden budeme pokračovat, až budeme mít více těchto možností.“

Během sobotního odpočítávání se inženýři třikrát pokusili správně „umístit“ podezřelé těsnění do 8palcových rychlospojek, ale žádný neuspěl. Po doporučení „zakázat“ od inženýrů pracujících na problému manažer startu Charlie Blackwell-Thompson zrušil odpočítávání v 11:17 EDT.

„Půjdeme, až budeme připraveni,“ řekl administrátor NASA Bill Nelson. „Do té doby nepoletíme, zvláště teď, na zkušební let.“

Zatím není jasné, co způsobilo únik, ale Sarafin řekl, že ventil byl neúmyslně otočen během počátečních okamžiků procesu plnění paliva, krátce kvůli nadměrnému tlaku na potrubí a instalaci rychlého odpojení.

„Došlo k nezamýšlenému tlaku na vodíkové přenosové vedení, který přesahoval to, co jsme plánovali, což bylo asi 20 liber na čtvereční palec,“ řekl. „Šlo to asi na 60 psi. Muškař samotný, víme, že je dobrý, nepřekročili jsme maximální konstrukční tlak.“

„Ale je tu možnost, že Soft Commodity nebo těsnění v osmipalcovém rychlospojce z toho zaznamenalo nějaké důsledky, ale je příliš brzy na to říci… co víme je, že jsme viděli velký únik.“

Měsíční raketa Space Launch System na platformě 39B v pondělí při doplňování paliva na svůj první testovací let. Raketa byla uzemněna kvůli úniku vodíku v systému, který dodává pohonnou látku do nádrží prvního stupně. NASA



Cílem mise Artemis 1 je vynést bezpilotní pouzdro Orion na vzdálenou oběžnou dráhu kolem Měsíce, otestovat kosmickou loď v prostředí hlubokého vesmíru, než ji vrátí na Zemi pro vysokorychlostní návrat při vysokých teplotách.

Pokud počáteční zkušební let bez posádky dopadne dobře, plánuje NASA v roce 2024 vypustit čtyři astronauty na vyděračský let kolem Měsíce – Artemis 2 – a v časovém rámci 2025-26 přistát s první ženou a dalším mužem poblíž jižního pólu Měsíce. Vše ale závisí na úspěšném zkušebním letu Artemis 1.

Dlouho očekávaná mise musí vzlétnout během konkrétních startovacích období založených na neustále se měnících pozicích Země a Měsíce, oběžné dráze kolem Měsíce potřebné pro kosmickou loď Orion a síle rakety SLS, aby ji uvedla na správnou cestu.

Plánovači letů komplikují plánování a chtějí se vyhnout umístění solárně poháněné kosmické lodi do měsíčního stínu na delší dobu a chtějí zajistit, aby bylo vyzařováno denní světlo.

Aktuální startovací okno se uzavírá v úterý, ve stejný den vyprší platnost certifikátu pro baterie v samodestrukčním systému rakety. To samo o sobě by vyžadovalo návrat do budovy montáže vozidel pro již plánovanou službu, protože baterie na odpalovací rampě nebyly přístupné.

NASA se v pondělí pokusila vypustit raketu SLS při svém prvním letu Po čtyřech odpočítávacím cvičení a testech zásobování palivem se všichni setkali s mnoha technickými překážkami, včetně úniků vodíku v různých systémech.

Během pondělního pokusu o start vedl vadný teplotní senzor k nejistotě, zda čtyři motory prvního stupně RS-25 rakety SLS dostávají správné předstartovní chlazení.

Kromě toho stejná instalace, která unikla v sobotu, unikla také během pondělního pokusu o start, ale koncentrace byly mnohem nižší a inženýrům se podařilo dostat vodíkovou nádrž, než nastal problém s chlazením.

Jak se ukázalo, motory byly ve skutečnosti správně chlazené a chybné čidlo teploty mělo na svědomí inženýry.

