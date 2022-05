Noobs by měl tento nový herní slovník od PlayStation přijmout

obrázek : Roman Kosolapov ( akciový boj )

Pevně ​​věřím, že konzolové a PC hry jsou pro každého, ale buďme upřímní: klišé pro lidi Můžeme mluvit o videohrách? dělat Je těžké se k koníčku dostat.

WL pokud vy ponořený do světa videoher, A Věta jako „nejnovější patch pro HP nerfed škálování na koncových davech, ale udělalo to aggro proc OP“ by nedávalo smysl, ale spousta kluků takhle mluví pořád . A je těžké se pustit do nové hry, když každý průvodce, článek, video na YouTube nebo zpráva v chatu ve hře jsou plné slov, kterým nerozumíte, z „roguelike“ pro Metroidvania.

Naštěstí lidé z PlayStation mají přiznat tento problém a Vytvořte slovník přehrávače pro pomoc přátelský Analyzujte to všechno Terminologie. Rozhodně si slovník uložte do záložek, pokud jste nový hráč, nebo pokud se snažíte někomu pomoci dostat se do her poprvé.

Slovník obsahuje abecední klasifikaci Více než 100 herních slov, frází a zkratek a to vše překvapivě užitečné, i když nejste úplný začátečník . Některé obsahují vysvětlení technických pojmů jako „Hit Box“, „Judder“ a „I-Frames“ „; slangové fráze jako „gank“ nebo „noob“ „; a zkratky jako „GPU“, „K/D“ a „OP“, A další.K dispozici jsou také jednoduchá vysvětlení oblíbených žánrů videoher, takže budete vědět rozdíl mezi ARPG, A CRPG a JRPG.

Je dobré mít komplexní zdroj, kde zjistíte, co to znamená „git bože“ Nebo si zapamatujte ABC RPG, ale v seznamu chybí vysvětlení pro mnoho běžných podžánrů s nepříjemně tupými názvy, jako je výše uvedené „M Etruidvania, str oguelike „a“ s oulslike. Naštěstí máme soubor Může pomoci demystifikovat neužitečné deskriptory žánru videoher.

Doufám, že PlayStation bude nadále doplňovat svůj slovník pro hráče, ale je to skutečně užitečný a nezbytný zdroj a jsem rád, že ho mám. Ukazují to nedávné odhady NPD Tři ze čtyř lidí ve Spojených státech hrát videohry Typ. I když tato čísla zahrnují mobilní i neformální hry, více lidí také hraje na konzolích nebo počítačích než kdykoli předtím. Což nevyhnutelně znamená, že bude více lidí dost zvědavý Pro větší, zajímavější a vzrušující zážitek z videohry i pro sebe .

Jsem nadšený, že vidím společnosti Podnikněte kroky ke zpřístupnění her pro konzole a počítače – ať už jde o nový herní slovník Sony, závazek společnosti Microsoft k možnostem usnadnění nebo stále rostoucí přitažlivost společnosti Nintendo hry jako Nintendo Switch SportsA křížení zvířatA Prsten vhodný pro dobrodružství.

