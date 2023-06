Maďarsko podle izraelského ministra zahraničí otevře ambasádu v Jeruzalémě

Jeruzalém [Israel]3. června (ANI/TPS): Izraelský ministr zahraničí Eli Cohen v Budapešti oznámil, že Maďarsko se stane prvním členským státem EU, který otevře ambasádu v Jeruzalémě.

Cohen ve svém projevu v synagoze v Chabadu řekl, že Maďarsko tento krok oficiálně učiní „za několik týdnů“ a dodal, že je to „úžasná zpráva pro Jeruzalém, hlavní město židovského národa po více než 3000 let“.

Stojí za zmínku, že oznámení bylo učiněno ve středu tohoto týdne. Středoevropská země má od roku 2019 obchodní kancelář v Jeruzalémě.

Přesun ambasády by postavil Budapešť do opozice vůči oficiálnímu stanovisku Evropské unie, která oficiálně neuznává Jeruzalém jako hlavní město Izraele.

Paraguay se také chystá vrátit své velvyslanectví do Jeruzaléma po zvolení prezidenta Santiaga Peny, kterému v úterý večer v telefonátu poblahopřál izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Pochválil Netanjahua za to, že ihned po srpnové inauguraci vyjádřil svůj záměr vrátit paraguayskou ambasádu do Jeruzaléma.

Spojené státy, Guatemala, Kosovo a Honduras v současné době provozují velvyslanectví v Jeruzalémě.

Cohen byl v Budapešti v rámci čtyřdenní diplomatické cesty po čtyřech zemích po střední Evropě. Nejprve navštívil Chorvatsko a Slovensko a před návratem do Izraele se chystá zamířit z Maďarska do Rakouska.

Během svého pobytu v Budapešti se Cohen setkal se svým maďarským protějškem Peterem Szijjartem, který souhlasil s podáním petice Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu proti politice palestinské samosprávy „pay-to-kill“ vyplácení finančních plateb teroristům a jejich rodinám.

Nejvyšší izraelský diplomat řekl, že poděkoval Szijjártovi „za jeho pevný postoj proti platbám Palestinské samosprávy teroristům, kteří vraždili Židy“, a že oba diskutovali o íránské hrozbě „a potřebě okamžitých kroků“ k zastavení jeho jaderného programu.

„Kromě toho jsme jednali o posílení spolupráce v oblasti ekonomiky, energetiky a cestovního ruchu,“ uvedl.

Cohen se také ve středu setkal s maďarskou prezidentkou Katalin Novak.

Cohen se v úterý v Bratislavě stal prvním izraelským ministrem zahraničí, který promluvil k formuli Slavkov/Austerlitz – regionálnímu fóru spolupráce, které zahrnuje Rakousko, Slovensko a Českou republiku.

Cohen vyzval k jednotě v konfrontaci s Íránem a varoval, že jeho jaderný program se „blíží k bodu, ze kterého není návratu“.

Ministr zahraničí zahájil svou návštěvu střední Evropy v neděli večer v Chorvatsku, kde se v pondělí v Záhřebu setkal s premiérem Andrejem Plenkovičem a dalšími vysokými představiteli. (Ani/TPS)

Tato zpráva je automaticky generována ze zpravodajské služby ANI. ThePrint nepřebírá žádnou odpovědnost za jeho obsah.