Zesnulí kameramani Michael Chapman a Allen Davio slaví na filmovém festivalu Camerimage

Slavní kameramani a členové ASC Michael Chapman a Allen Daviau, kteří zemřeli v loňském roce, byli středem zájmu komise pro dědictví v roce Filmový festival EnergaCamerimage V pondělí ji vedli lidé jako Lawrence Scheer („Joker“), Xavier Perez-Grubet („The Watchmen“), Amy Vincent („Freewheeling“) a Seamus McGarvey („Atonement“).

Daviau, který byl nominován na pět Oscarů za práci ve filmech „Bugsy“, „Avalon“, „Empire of the Sun“, „The Color Purple“ a „ET the Extra-Terrestrial“, získal v roce 2007 cenu ASC za celoživotní dílo, ale on byl Pamatujte také na jeho odpor k autům.

„Sledoval jsem ho do supermarketu, ne abych viděl, co kupuje, ale doufám, že jsem ho pozdravil. Pak jsem získal zodpovědnost vést ho na celou řadu různých akcí.“ řekl Vincent. „Není nás mnoho, kteří bychom neměli zkušenosti s řízením, někdy pohodlně a někdy ne.“

Daviau, nejlépe známý svou spoluprací se Stevenem Spielbergem, musel čekat 14 let, než se znovu sešel s režisérem poté, co v roce 1968 natočil svůj krátký film „Amblin“.

„Je to jako ‚The Big Picture‘ od Kevina Bacona. Režisér se stává skvělým a kameraman je jeho nejlepším přítelem, ale pak řekne: ‚Poslouchej chlape, bojoval jsem za tebe, ale studio chce někoho jiného.'“ Zmiňuje komplikovanou češtinu. jméno, ‚to je to, co Cher vtipkovala a předváděla klipy „ET“, které je svedly dohromady.

Akosua Busia a Desirita Jackson ve filmu The Color Purple – Uznání: S laskavým svolením Warner Bros.

„Vytvořili Marvel ve své době, přesto Daviauova práce se Spielbergem vždy posouvala hranice umění. Je to připomínka, že tyto dvě věci mohou koexistovat.“

Kameramani se také podívali na klipy z „Empire of the Sun“, které doplňují jeho řadu.

„Je to šílené. Všechny tyhle doplňky, to všechno je skutečné. Můžete to cítit,“ poznamenal Perez Grubet a nazval Davia „mistrem siluet“, což také dokázal Bagsy.

„Obávám se, že tato konkrétní fotografie byla z celého srdce ukradena za účelem ‚usmíření‘,“ přiznala McGarveyová s odkazem na scénu, kdy Annette Beningová z Virginie navštívila Bugsyho, který ji hrál. Warren Beatty. „Tato sekvence je jakýmsi meta-použitím filmu samotného. Rozebíráte mechaniku kamery, projekce, světla a stínu. Podstata toho, co na kině milujeme, je zachycena poetickým způsobem.“

Poté se vzali a jsou manželé dodnes. „Mám pocit, že je to Allenova zodpovědnost,“ dodal Scheer. „To zblízka, když se otevřou dveře? Samozřejmě si toho člověka vezmeš. Bavíme se o tom, jak může fotografie přidat emoci scény. Tady je emocí fotografie.“

Chapman, dvakrát nominovaný na Oscara a další držitel ceny ASC za celoživotní dílo, pracuje na filmech „Čelisti“ a „Kmotr“. Později se stal známým díky „Taxikáři“ a „Zuřícímu býkovi“.

„Viděla jsem to znovu těsně před jeho smrtí, i když si spousta lidí myslí, že jsem to studovala každý den na natáčení ‚Jokera.‘ Bylo to dojemné způsobem, který jsem si až doteď neuvědomovala,“ řekla Cher.

„Jeho práce představuje to, čím New York byl a navždy bude součástí mého filmařského jazyka. Myslím, že Taxi Driver je nejlepší Scorseseho film, jaký kdy byl natočen, a Chapman souhlasil. Ukazuje to tento okamžik, než jste se stal producentem své vlastní pověsti. Předtím byl to Scorsese je Scorsese a Chapman byl Chapman.“

Později Chapman nahrál další mistrovské dílo s „Raging Bull“, ačkoli vedení studia nazval protagonistu „šváb“.

Vincent poznamenal, že „to se stává blahosklonným, když krásný obraz zobrazuje něco tak krutého“, chválil kontrast mezi „skvělou černobílou kinematografií“ a extrémně násilnými scénami.

„Můžeš se vypořádat s brutalitou toho chlapa, mlátit mu hlavou o zeď, ale protože ve stínu můžeš bolest téměř prožít,“ dodal Scheer. „Každý den na tomto festivalu něco sleduji a říkám: Sakra, to jsem měl ukrást!“ Chci se vrátit a přefotit věci, které jsem fotil minulý týden.“

