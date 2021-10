Uživatelé Windows 11 beta mohou začít testovat aplikace pro Android

Konečně máte šanci vyzkoušet si aplikace pro Android Windows 11 – Za předpokladu, že jste ochotni chvíli žít na krvácející hraně. Microsoft má hruď Insider Preview beta, který umožňuje Amazon Appstore a podporuje běh aplikací pro Android v systému Windows. V rámci počátečního testu je k dispozici pouze 50 vybraných aplikací (například aplikace Kindle, Lords Mobile A Svět LEGO Duplo), ale Microsoft si v „nadcházejících měsících“ slibuje více.

Cílem, stejně jako dříve, je zajistit, aby se aplikace pro Android cítily, jako by patřily do systému Windows 11. Můžete provádět multitasking, kontrolovat oznámení a používat funkce usnadnění Windows. Vstup z myši a klávesnice je k dispozici, ačkoli mnoho aplikací bude překvapivě využívat výhody dotykové obrazovky.

Zkušební verze je k dispozici pouze v USA pro kompatibilní zařízení využívající čipy AMD, Intel a Qualcomm. To neuspokojí ty, kteří jsou frustrovaní aplikacemi pro Android Při spuštění to nebylo k dispozici. Na oficiální vydání si musíte ještě chvíli počkat, nemluvě o tom, že katalog Amazonu je dostatečně velký na to, aby to mělo smysl. Je to však začátek a naznačuje to, že zpoždění nebude tak dlouhé, jak jste se obávali.