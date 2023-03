Vědci objevili supravodivý materiál, který může zcela změnit energii

Chcete-li dostávat zdarma upozornění na aktuální zprávy v reálném čase zasílané přímo do vaší schránky, přihlaste se k odběru našich e-mailů s aktuálními zprávami. Přihlaste se k odběru našich bezplatných e-mailů s novinkami

Vědci objevili novou látku, kterou lze vyladit tak, aby změnila celý svět.

Vědci tvrdí, že vytvořili supravodivý materiál, který funguje při teplotách a tlacích dostatečně nízkých, aby byl skutečně použit v praktických situacích.

Dosahuje průlomu, za kterým vědci usilují více než století, ve výrobě materiálu schopného přenášet elektřinu bez odporu a procházet kolem hmoty magnetickými poli.

Jeho objev by mohl vést k energetickým sítím schopným bezproblémového přenosu energie, což by ušetřilo až 200 milionů megawatthodin, které jsou v současnosti ztraceny kvůli odporu. Může také přispět k jaderné fúzi, což je dlouho hledaný proces, který by mohl vytvořit neomezenou energii.

Mezi další aplikace, které navrhují, patří vysokorychlostní vlaky, vznášedla a nové typy lékařského vybavení.

Tým vedený stejným vědcem Ranga Diasem již dříve informoval o vytvoření dvou o něco méně, ale podobně supravodivých materiálů v článcích publikovaných v Příroda A Fyzické kontrolní dopisy. a Příroda Článek byl nakonec stažen redaktory časopisu, uprostřed otázek o přístupu vědců.

Tentokrát profesor Dias a jeho tým tvrdí, že podnikli další kroky, aby se vyhnuli podobné kritice. Vědci se snažili ověřit tento starý papír novými daty shromážděnými mimo laboratoř, přičemž tým vědců sledoval, jak se to děje živě, a provedli proces podobný novému výzkumu.

Nový materiál je popsán v článku Evidence for Quasi-ambient Superconductivity in N-doped Lutecium Hydride, publikovaném v Příroda dnes.

Látka byla nazvána „červená hmota“, podle její barvy a jako odkaz na látku z Star Trek. Toto jméno jsem našel během procesu jeho vzniku, kdy vědci zjistili, že se náhle proměnil v „velmi jasně červená“ při jeho vytváření.

Profesor Dias a tým vyrobili materiál tak, že vzali kov vzácných zemin zvaný lutecium a smíchali jej s vodíkem a malou částí dusíku. Poté byly ponechány reagovat dva nebo tři dny při vysokých teplotách.

Směs přišla v sytě modré barvě, podle papíru. Ale pak byl lisován při velmi vysokém tlaku, kdy se změnil z modré na růžovou, když dosáhl supravodivosti, a pak znovu na sytě červenou ve svém nesupravodivém kovovém stavu.

Aby materiál fungoval, stále vyžadoval zahřátí na 20,5 stupňů Celsia a stlačení na asi 145 000 psi. Ale toto je mnohem méně husté než jiné podobné materiály – včetně těch, které profesor Dias oznámil v roce 2020 a které přinesly vzrušení a skepsi ze strany vědců.

Dostatečně praktické, vědci zapojení do článku říkají, že to bude znamenat novou éru pro praktické využití supravodivých materiálů.

„Cesta k supravodivé spotřební elektronice, přenosovým a přenosovým linkám a významným zlepšením magnetického omezení fúze se stává realitou,“ uvedl profesor Dias v prohlášení. „Věříme, že jsme nyní v éře moderní supravodivosti.“

Takové praktické aplikace by mohly zahrnovat použití materiálu k urychlení vývoje „strojů tokamak“ vyvíjených k dosažení jaderné fúze.