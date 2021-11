COP26 Nejnovější: Evropské unie naléhaly na lídry, aby zahrnuli jadernou energii do mixu čisté energie

© AFP prostřednictvím Getty Images



Globální závazek zastavit ničení velkých světových lesů, který tento týden podepsalo více než 100 světových vůdců, se začíná rozpadat poté, co jej indonéský ministr životního prostředí označil za „nevhodný a nespravedlivý“.

Asijská země, která dohodu podepsala v úterý, je pro její úspěch klíčová, protože má jednu z největších oblastí deštných pralesů na světě. Siti Nurbaya Bakkar, ministr životního prostředí, ale na Twitteru uvedl, že nutit Indonésii, aby do roku 2030 neodlesňovala, je nespravedlivé.

„Fenomenální vývoj [Indonesian] Prezident [Joko Widodo]Řekla, že naše éra se nesmí zastavit ve jménu uhlíkových emisí nebo ve jménu odlesňování.

“Pokud je koncept, že neexistuje žádné odlesňování, pak to znamená, že by neměly být žádné silnice, tak co lidé, měli by být izolováni?”

Ministryně uvedla, že odmítla používat terminologii odlesňování, která je „v rozporu se současnými podmínkami v Indonésii“, a uvedla, že její vláda upřednostňuje místní cíle.

Signatáři, včetně Austrálie, Kolumbie, Indonésie a Spojených států, se zavázali „společně pracovat na zastavení a zvrácení ztráty lesů a degradace půdy do roku 2030 a zároveň dosáhnout udržitelného rozvoje a podporovat inkluzivní transformaci venkova“.

Indonésie je největším světovým producentem palmového oleje a část pochází z plantáží vybudovaných v bývalém deštném pralese. Tempo odlesňování v Indonésii do roku 2020 se podle údajů Global Forest Watch snížilo o 70 procent od svého vrcholu v roce 2016.

Vládní zákaz nových koncesí na palmový olej však vypršel v září 2021 a dosud nebyl nahrazen.

Komentáře Citi podtrhují potenciální propast mezi zeměmi, které podepsaly klíčové dohody během jednání COP26 v Glasgow, a tyto sliby provádějí.

Kiki Tawfik, šéfka indonéské lesní kampaně Greenpeace, řekla, že prohlášení je „zklamání.

V rámci Glasgowské dohody se země, které tvoří více než 85 procent světových lesů, dohodly, že do konce desetiletí zastaví a dokonce zvrátijí ztrátu lesů, podpořené příslibem 30 finančních institucí, že eliminují své vystavení se ničení lesů souvisejícím se zemědělstvím. do roku 2025.