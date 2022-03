Random: Oh, vypadá to, že balíček Steam a Switch může mít jednu věc společnou

The Zákaz recenze Steam Deck byl minulý týden porušen, s těmi, kteří měli to štěstí, že se jim do rukou dostal tento přenosný stroj od Valve, když nad ním chrlili chválu. Ale vypadá to, že období líbánek může být pro některé u konce, protože několik uživatelů hlásí problémy, kterých se hráči po celém světě obávají – analogový drift.

Hrstka uživatelů na Subreddit na steam decku Sdílejí videa svých zbloudilých joysticků a ukazatelů myši. Jak to vypadá se můžete podívat níže díky Wario 64:

Pokud jste již měli Joy-Con – A pokud vlastníte Switch, pravděpodobně jej máte – Možná to přináší bolestné vzpomínky. Doufejme, že Valve dokáže problém vyřešit, vzhledem k jejich naléhání, že udělali hodně, aby tomu zabránili. Může to být jen ojedinělý případ raných prototypů, ale stojí za to sledovat, jak se věci vyvíjejí, pro případ, že čekáte, až dorazí vaše předobjednávka.

Jak se k vám chová Steam Deck? Čekáte, jestli se nevyskytnou nějaké další problémy s nejnovějšími mobilními zařízeními? Dejte nám vědět, jestli máte ‚palubu‘ nebo jestli driftujete níže.