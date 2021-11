Je nevyhnutelné vrátit se domů jako let Marvel Ego nad Sony

obrázek : Sony / Marvel Studios

Ať už v dobrém nebo ve zlém, každá z různých „fází“ Marvel Cinematic Universe Měl cíl Pro její různé filmy, o které usiluje. První svedl dohromady naše nesourodé hrdiny, zatímco dva a tři ukázali své hrdiny rozbité a nakonec přeskupené do eposu nekonečných rozměrů. Protože nic nemůže odolat síle globální pandemie, rok 2020 vrhl plány Marvelu na Čtvrtá etapa mimo hru a v některých případech mimo kontrolu. Pokud ale aktuální úroda obsahu pro rok 2021 a Spider-Man: Není tu místo pro domov, zvláště, Řekněte nám cokoli, je to Fáze 4, která se více než cokoli jiného zajímá o pohlazení Marvelova ega.

Žádná cesta domů Konečně, poslední trailer nám dal naši první show Skutečný pohled na různé padouchy Z posledních Spider-Menů. Nejzajímavější věcí na těchto dvojčatech napůl vtipálků nejsou klasičtí nepřátelé jako Doc Ock a Green Goblin, ale filmoví záporáci Spideyho nižší třídy: Electro a Lizard z dob před chvílí. Úžasný duologie a pavoučí muž 3 Sandman (a možná i nový elf). s předchozími pavouky Andrew Garfield A Tobey Maguire také možná čeká v křídlech, aby se mohli dostat dovnitř jako keton Další nesmysl, cílem je jednoznačně dát těmto rádoby padouchům a hrdinům šanci, aby to „udělali pořádně“. Taková branka se hlasitě vznášela nad společnou kuratelou Marvelu a Sony jako podivná vůně a Není místo pro domov Představuje zatím nejnahější pokus o to. A na rozdíl od komiksů tu není žádná skutečná iluze změny, jen sebevědomí hraničící s přímočarou arogancí, kterou byste mohli prokousat tím, že byste fanouškům dali to, po čem se dožadovali, a nekvalitní fotografie za tři roky.

obrázek : Sony / Marvel Studios

Se světem, který kolektivně řekl „Ne, děkuji“. úžasné 2, Obě společnosti se rozhodly začít od nuly s Hollandem jako „správným“ Spider-Manem. Mohou dělat Spider-Mana že jo,Mnozí říkali v roce 2015, kdy byla dohoda oznámena, protože se konečně vrací domů. Marvelovo správcovství největšího A-listera bylo dostatečným důvodem pro fanoušky, aby se do roku 2019 postavili na stranu společnosti bitva o opatrovnictví Se Sony, abychom tu neměli crossovery nebo odkazy na jiné Avengery. (Mějte na paměti, že to přišlo po, po úspěch obou pavoučí verš a originál jed A teď je to od té doby vtipnější jed 2 je konec Docela dobrý dang No.) A určitě, první dva Domovská stránka Filmy jsou solidní a Holland je v tom velmi dobrý, stejně jako obě strany Petera. Ale vrcholy těchto filmů nemohou zakrýt, jak povrchní je představa, že tyto filmy předčily svého bezprostředního předchůdce. Dva sólové filmy a tři crossovery neustále zdůrazňují, jak neuvěřitelně slabé má tento Peter zuby s těmi, kteří přišli před ním, a dokonce i s těmi, kteří přišli před ním pyšně Situace Vedle. Cokoli jako vývoj postavy nebo komplexní prohlášení o tom, kdo Peter je – jak bylo dáno jiným veteránům, jako je Tony Stark a Steve Rogers – zde nikde nenajdete.

Samo o sobě by to byla hořká, ale tolerovatelná pilulka k spolknutí, ale je to součást většího trendu Marvelu přehnaného napravování až k zoufalství. Wandavision Potřeboval jsem udělat tu práci, aby se tento vztah cítil skutečný způsobem, o kterém bylo jisté, že Infinity Saga nebyla, ale i v těch nejlepších chvílích Černá vdova Vypadá to jako opožděná a nevhodná omluva. shang chi udělat mandarinka Potřebovala tragická postava – snadno unesla celý film – stejně jako potřeba comeback Iron Man 3 fu mandarinka Ironicky, ale držet Trevora po zbytek filmu vypadalo, jako by se studio snažilo získat jeho dort a sníst ho také. i kdyby velmi dobře, tyto momenty mi přijdou v lepším případě pošetilé, v horším případě zbytečně blahopřejné.

Vše „pro masy“: fráze, která odezní dávno před Fantastickou čtyřkou a mutanti Oficiálně vstoupit do bitvy. Pod hlavičkou Marvel Studios si tyto restarty nebudou moci pomoci při přehrávání minulých událostí a opětovném použití postav, které nebyly oblíbené u Foxu. Jistě, konečně máte Doctora Dooma tak, jak chcete, a Galactus zase není cloud, ale stojí za to zvládnout případný konec? třetí Chystáte se na Phoenix Saga? (Pokud jsme již unaveni Vidět, jak je Waynes zastřelen, to by se teď mělo blížit sekundě nebo třetině.) Chcete, aby tyto postavy, se kterými jste vyrůstali, dostaly lepší ruku, nebo je jen chcete vychovat, aniž byste museli přidávat varování, jako například hvězdné války Fanoušci museli dělat až donedávna? Když je studio kvůli svým kecům vysoko, je často nejhůř a tyto dvě nemovitosti, které uvidíte, jsou tak vysoké, že se dotýkají Marsu.

obrázek : Sony / Marvel Studios

Sledování tří pavouků a možná i dalšího bude určitě zábava Více návštěvníků Bojujte s beta verzí hry Sinister Six. Ale momentálně to tak nevypadá Není místo pro domov Existují proto, aby posouvaly Peterův příběh nebo dokonce skutečně oslavovaly historii Spider-Mana jako postavy. Spíš mi to připadá, jako kdyby Marvel vládl Sony Marvel Studios Získejte chválu a obdiv za zahrnutí těchto dříve používaných postav a padouchů a ne společnosti, která shodou okolností aktuálně vlastní práva. A pokud se chtějí zapojit do soutěže v měření penisu, to nejmenší, co mohou udělat, je dát to za zavřené dveře.

