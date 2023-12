Návrh zákona o pomoci Ukrajině se zpozdil, protože jednání o hranicích pokračují

Republikáni oznámili, že do té doby nehodlají své námitky vzdát.

„Máme pocit, že jsme zahnáni do kouta,“ řekla v neděli v pořadu „Meet the Press“ stanice NBC senátorka Lindsey Grahamová, republikánka z Jižní Karolíny. „Nejsme blízko k dosažení dohody. Bude to příští rok.“

Vyjednavači Senátu, kteří se od minulého týdne denně setkávají s představiteli Bílého domu a Alejandrem Mayorkasem, ministrem vnitřní bezpečnosti, aby diskutovali o dalším postupu, uvedli, že vyřešili některé neshody ohledně posílení vymáhání práva na hranicích.

Ale bez úplného souhlasu s předložením senátorům zůstává hlasování v nedohlednu.

Senátor Christopher S. Murphy, demokrat z Connecticutu, o pondělních nočních jednáních řekl: „Zatím není nic, na co by se senátoři mohli dívat,“ dodal později: „Musíte to udělat správně, ne rychle.“

Vyjednavači se plánují znovu setkat s představiteli Bílého domu v úterý a uvedli, že budou pokračovat v jednání tak dlouho, jak to bude trvat k vyřešení zbývajících problémů. Republikáni ale varovali pana Schumera, aby se nesnažil urychlovat vyjednávání nebo tlačit na svou stranu, aby na poslední chvíli hlasovala o návrhu zákona, který ještě nebyl dosažen.

„Musíme si být vědomi skutečnosti, že toto není jen cvičení v Senátu,“ řekl pro Fox News Sunday senátor John Cornyn z R-Texasu. „Nejen Senát a prezident se s něčím dohodnou. „Je to něco, co by mohlo být ve Sněmovně reprezentantů schváleno a podepsáno.“