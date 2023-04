Co nám SuperAgers ukazují o dlouhověkosti a kognitivním zdraví, když stárneme

Komentář k tomuto příběhu komentář

Stárnutí často přichází s kognitivním úpadkem, ale Super Ages nám ukazuje, co všechno je v našich zlatých letech možné. „Jsou jako Betty Whites of the World,“ řekl Emily Rogalská. Je kognitivní neurovědkyní na Feinbergově lékařské fakultě Northwestern University a spoluředitelkou Misolamského centra pro kognitivní neurologii a Alzheimerovu chorobu.

Byla součástí výzkumného týmu, který před 15 lety vymyslel termín „SuperAgers“. Popisuje lidi nad 80 let, jejichž paměť je stejně dobrá jako u těch o 20 až 30 let mladších, ne-li lepší.

To, co se vědci naučili od SuperAgers ao prevenci demence, by nám mohlo umožnit objevit nové ochranné faktory v životním stylu, genetice a odolnosti vůči běžným změnám, které vznikají se stárnutím.

„Je tak povzbuzující vědět, že existují dobré cesty ke stárnutí,“ řekl Rogalski. „Je možné žít dlouho a dobře.“

Jak by mohla vypadat dobrá trajektorie stárnutí

Rogalski řekl, že existují tři hlavní cesty k účinkům stárnutí na naše poznávání.

V patologickém průběhu se kognice zhoršuje rychleji, než se s věkem předpokládá, jako v případě demence.

A Zpráva 2023 Alzheimerova asociace odhaduje, že 1 ze 3 Američanů ve věku nad 85 let trpí Alzheimerovou chorobou, což je nejčastější forma demence. S větší nadějí výzkum odhalil mnohem více různé rizikové faktory Dá se zmírnit změnou životního stylu. Odhaduje to zpráva The Lancet z roku 2020 40 % demence Dá se tomu předejít.

Existuje však mnoho individuálních variací.

Tento kontrast vedl k objevu třetí cesty: SuperAgers, lidé nad 80 let, kteří se zdáli být přinejmenším stejně mentálně bystří s pamětí jako lidé ve věku 50 a 60 let.

Není známo, jaké procento obecné populace se kvalifikuje jako superhvězdy, řekl Rogalski, ale zdá se, že jsou vzácné. I když se výzkumníci pokusili prověřit účastníky, o kterých si mysleli, že mají dobrou paměť, méně než 10 procent splnilo definici.

Postupem času vědci sledovali přihlášené, zkoumali jejich zdraví, zobrazovali jejich mozky, zaznamenávali jejich životní historii a žádali je, aby po jejich smrti darovali své mozky ke studiu.

„Slovo, které bych použil k popisu této skupiny, je flexibilní,“ řekl Rogalski. Řekla, že mnoho starších lidí zažilo těžkosti, včetně extrémní chudoby, ztráty rodiny v mladém věku nebo přežití koncentračních táborů holocaustu.

Starší lidé mají tendenci vlastnit Silné pozitivní sociální vztahycož vyžaduje určitou míru přizpůsobivosti, když je v jejich věku méně vrstevníků.

Rogalski řekl, že jeden SuperAger žije se svou dcerou a vnoučaty, kteří toho o Franku Sinatrovi nebo Franklinu Delano Rooseveltovi moc nevědí. Místo toho se SuperAger ptá svých vnoučat, jaké jsou jejich zájmy: Taylor Swift a Chance the Rapper.

„Směje se tomu a nachází radost ve snaze držet krok s tím, na čem jeho vnoučata záleží, místo aby to viděl jako mimo dosah nebo jako zátěž,“ řekl Rogalski. „A myslím, že je to opravdu krásný pohled.“

Čím je mysl SuperAger výjimečná

S věkem se mozek přirozeně zmenšuje, a to zejména v kůře, která je nejrozvinutější částí mozku.

Ne tak se SuperAgers, kteří mají mozek vypadat mladší V oblastech zapojených do paměti a výkonných schopností. READ Aktualizované mapy deskové tektoniky

V Přední cingulární kůraSuperAgers měli silnější kortikální vrstvu ve srovnání se subjekty staršími 80 let a do 50 let. SuperAgers měli také větší a zdravější neurony v mozku Entorhinální kůradalší oblast mozku důležitou pro paměť, ve srovnání s jejich staršími protějšky, mezi 20 a 30 lety.

Zajímavé je, že SuperAgers mají také hojnost speciálního typu mozkových buněk známých jako von Economou neuronycož je považováno za důležité pro sociální chování. studie Uvádí, že von Economouovy neurony byly 4 až 5krát hustší v přední cingulární kůře nadřádů než u normálních 80letých, a dokonce i u jedinců o desetiletí mladších.

Zároveň se zdá, že mozek SuperAger má přidanou ochranu před podezřelými Biologické rysy Alzheimerovy chorobypro méně amyloidní beta plakybuněčný odpadní produkt a neurofibrilární klubka.

Prevence demence a zachování kognice

Důvodem, proč přejít na SuperAger, je pravděpodobně genetická loterie, ale existuje mnoho faktorů životního stylu, které můžeme upravit, abychom prodloužili naše kognitivní zdraví, jak stárneme.

„Přestaňte si dělat starosti s demencí a začněte být preventivním válečníkem,“ řekl Mitchell Klonski. „Aktivní přístup k tomu bude ten rozdíl.“

Nikdy není pozdě zabývat se rizikovými faktory, které můžeme změnit, řekla Emily Klonsky. Průměrný věk jejích pacientů, kteří viděli přínos, byl v polovině 70. let. „Mému nejstaršímu pacientovi bylo přes 100,“ řekla.

Vědci uvedli, že neexistuje jediná věc, která by garantovala zdravé kognitivní stárnutí, ale že všechny tyto faktory jsou interaktivní. Pokud začneme eliminovat riziko demence a nahromadíme ochranné faktory, můžeme sklízet pozitivní účinky. Zde je několik věcí, které mohou pomoci:

Jezte jako stoleté Začleněním potravin s vysokým obsahem vlákniny a ořechů do vaší stravy.

Procvičte své tělo. Většina lidí ví, jak je důležité vstát a pohnout se, ale ne vždy to dodrží. „Řekněte jim, ať zkontrolují ‚ale‘,“ řekl Mitchell Klonski. Zjistěte, co cvičení brzdí, a zeptejte se, „jak to můžeme rozdělit na něco, co uděláte,“ řekl.

Cvičte svou mysl. Mozek miluje výzvy, proto dělejte činnosti, které zaměstnávají vaši mysl.

Zůstaň připojen. Sociální izolace a osamělost jsou rizikové faktory pro demenci, zatímco sociální kontakt je protektivním faktorem.

Zvyšte flexibilitu. Když se stane něco špatného, ​​pokuste se přijmout výzvu. „Co by v tom mohlo být poučným momentem? Co by v tom mohlo být zlomem?“ řekl Rogalski. READ Nedostatek vitaminu B12 „Blowning heart“ může být známkou toho, že máte nedostatek vitaminu B12

SuperAgers nám mohou pomoci nejen lépe stárnout, ale také přehodnotit, co je možné ve vyšším věku.

„Myslím, že existuje potenciál pro vytváření nových očekávání ve stárnutí a přehodnocování starších lidí spíše než jejich znehodnocování,“ řekl Rogalski.

Máte otázku týkající se lidského chování nebo neurovědy? e-mailem [email protected] Můžeme na to odpovědět v budoucím sloupci.

