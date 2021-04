Hledání bylo vždy základem systému Android – koneckonců operačního systému Google. Jeden z nejlepších triků systému je však vyhrazen pro Google Play a jejich prvky uživatelského rozhraní: schopnost vyhledávat jak ve vašich aplikacích, tak ve výsledcích webového vyhledávání současně. Tato schopnost může podle vývojářské dokumentace Android 12 v blízké budoucnosti přijít na všechny spouštěče a aplikace.

Abychom byli přesní, mluvíme o chování, které vidíte při vyhledávání z widgetu Google, a to buď v Pixel Launcheru, nebo pomocí jiného spouštěče s widgetem umístěným na obrazovce. Toto hledání přistupuje k datům webového vyhledávání Google a seznamu aplikací nainstalovaných ve vašem telefonu. Hráči třetích stran to nemohou dělat v rámci svého seznamu aplikací. Například vyhledávání šuplíků Nova Launcher obsahuje odkazy na hledání dotazu na Google nebo Play Store, ale nemůže naplnit seznam ničím jiným než položkami z vašich nainstalovaných aplikací. To lze rozšířit pomocí nástrojů třetích stran, jako je Sezamové vyhledávání„Ale zatím to zdaleka není plynulý zážitek.

Aktuální vyhledávání Nova Launcher v aplikaci je omezeno na seznam aplikací nainstalovaných v zařízení bez webové integrace.

Aktualizaci si všimli vývojáři Niagara Launcher, A Zveřejněno na Twitteru. „AppSearchManager„Položka API podle své dokumentace umožňuje jakékoli aplikaci aktivovat centrální index AppSearch a může také zahrnovat akce v aplikaci. Například vyhledávání v dokumentu Google nebo hledání konkrétního místního obrázku indexovaného v galerii Toto je funkce odrážejících nástrojů. “Výkonnější místní vyhledávání, jak je vidět na Windows a macOS, a dokonce i standardní vyhledávací funkce zabudovaná do domovské obrazovky iOS.

Vyhledávací nástroj OnePlus ‘OxygenOS pro vyhledávání

OnePlus to již má Byla vytvořena specializovaná implementace vyhledávání Podobně jako toto a je to jedna z funkcí, o kterých jsme doufali, že se dostanou na Vanilla Android. V náhledu pro vývojáře Android 12 jsme zatím neviděli nejkomplexnější aplikaci AppSearchManager.