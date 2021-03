Body rozhovoru Premier League | Sportovní

Thomas Sochik z West Ham United slaví po prvním gólu proti Evertonu 2. ledna 2021. – Pool přes Reuters

Londýn, 22. března – Víkendové rozhovory o Premier League:

Covid-19 obavy manažerů před přestávkou

Mezinárodní přestávky jsou pro manažery klubů vždy znepokojující dobou, ale jelikož se Covid-19 nadále šíří v různých částech Evropy, bude následujících 10 dní obzvláště znepokojivými dny.

Trenér West Hamu David Moyes se připojil k týmu Thomase Sochika a Vladimira Kovala za Českou republiku, zatímco v Polsku bude chybět Lukáš Fabianski.

Obě země mají stále vysokou míru infekce a Moise připouští, že je to znepokojení.

“Je to pro nás trochu starost.” Moyes řekl: “Někdy to nebylo dobré, když šli do České republiky, poslední dva případy měli problémy, než si pamatuji.”

“Obdrželi jsme ujištění od všech lékařů ze všech zemí, že vše bude v pořádku a všechny bubliny budou správné, a myslím si, že UEFA má také odpovědnost za to, že se vše dělá správně a že neexistuje způsob, jak by bylo možné něco urovnat.”

Zlověstné známky Bruce

Steve Bruce se může zdát unavený světem, i když je jeho tým ve skvělé kondici, ale nálada manažera Newcastle United po sobotní drtivé porážce 3: 0 v Brightonu a Hove Albion ho nechala ve stavu naprostého zoufalství.

Výsledkem byl nejen výsledek, ale také způsob, jakým jeho strana přijala jejich osud na jižním pobřeží. Sotva vypadali jako tým bojující o život v prvním stupni.

Bruce je favoritem sázkových kanceláří, protože je dalším trenérem Premier League, který přijde o práci, a zda je ve funkci i po mezinárodní pauze, je sporné.

Zatímco Newcastle zůstává o dva body nad posledními třemi, zdá se, že ji gravitace táhne dolů a majitelé klubů se mohou rozhodnout, že „odraz“, jaký může mít jakýkoli tým, když získá novou tvář, může být jejich nejlepší nadějí na přežití.

Tajemství Arsenalu

Arsenal byl včera na londýnském stadionu 38 minut špatný jako tým plný mezinárodních hráčů. Postrádali boj, dovednosti a organizaci a podlehli West Ham United 3: 0.

Poté úsilí Alexandra Lacazette všechno změnilo. Ve druhé polovině zaútočili ve vlnách, zasekli West Ham na jejich polovině stadionu a vytvořili vysoce kvalitní fotbal, který popírá deváté místo v pořadí.

Není divu, že manažer Mikel Arteta vypadal po remíze 3: 3 trochu nervózně. Řekl: „Na závod jsme se nedívali … ale druhá (část) je nejvyšší úroveň a možná nejlepší, jakou hrajeme po celou sezónu.“

„Mohli jsme dát šest nebo sedm gólů a vyhrát zápas, ale nemohli jsme mít dvě strany.“

Vila je příliš závislá na Grillish

Někdy se může hodnota hráče zvýšit pro tým, když chybí kvůli zranění, což je zjevný případ kapitána a tvůrce hry Jacka Grealisha.

Tottenham si možná kolektivně oddechl, když bylo oznámeno, že se včera nebudou moci vrátit, zvláště po jejich drsném týdnu.

Villa zvítězila jen jednou v šesti zápasech, které vynechali, a proti Tottenhamu jim v závěrečné třetině chyběla mazanost, když prohrála 2-0.

Manažer Dean Smith řekl, že jeho hráči „se nemohou dočkat, až se Jack vrátí“, i když řekl, že se vrátí po mezinárodní přestávce. Reuters