Burnley vyrovnalo svůj rekord všech proher poté, co West Ham vyhrál po smrti

Burnley získal nechtěný podíl na historickém rekordu fotbalové ligy poté, co West Ham vstřelil dva pozdní góly a zpečetil dramatické a nečekané vítězství na Turf Moor.

Porážka znamená, že tým Clarets vyrovnal rekord Newport County v počtu sedmi porážek v řadě doma od začátku sezóny, což je číslo, které tým zaznamenal ve staré čtvrté lize v sezóně 1970-1971.

Pokutový kop, který ve 47. minutě provedl Jay Rodriguez, vypadal, že ukončí morálně ohrožující běh týmu a zvedne je ze dna Premier League.

Tým Vincenta Kompanyho ale v posledních minutách ztratil pozornost v defenzivě a West Ham, který byl po většinu zápasu na druhém místě, na to doplatil.

Vyrovnali, když Devin Mubama tlačil na Daru O’Shea, aby proměnil nízký centr Mohammeda Kuduse do vlastní sítě.

V první minutě nastaveného času pak Tomáš Souček namířil domů další centr Kudus na vzdálenější tyč a ukradl všechny tři body – týden poté, co český reprezentant vstřelil pozdní vítěz proti Nottinghamu Forest.

Byl to těžký výsledek pro Clarets, kteří byli po většinu zápasu lepším týmem a byli na pokraji výsledku, který by zvýšil sebevědomí.

Kompany se poté snažil zůstat pozitivní: „Tohle je zatím nejtěžší věc. To je to, co dělá hru tak krásnou, ale také tvrdou. Bylo to těžké, protože 86 minut hrál skvěle na míči i mimo něj.“

„Ale je to dobrý model kupředu. Musíme se jen sebrat a jít znovu.“

Vincent Kompany se snaží utěšovat své hráče – Craig Brough/Action Images

Jeho protějšek z West Hamu David Moyes přiznal, že jeho tým měl štěstí: „Určitě jsem nečekal, že se to stane v prvním poločase. Vedení 0:0 bylo dobré po tom, jak jsme hráli.

„Ve druhém poločase jsme se ale zlepšili a vyvrcholení zápasu potvrdilo spoustu věcí, o které nám jde – odolnost a touhu. Nehráli jsme dobře, ale získali jsme tři body a to je velmi důležité.“

Burnley ovládlo první poločas. Největší šanci měl Luca Coliocio, když Alphonse Areola napálil míč kolem tyče. Zaki Amdouni se měl předvést lépe s hlavičkou, kterou poslal mimo branku.

Rozhodčí Sam Parrott, podporovaný Varem, odmítl Koloychovu žádost o pokutový kop, když se zdálo, že ho před koncem prvního poločasu srazil Vladimir Coufal.

Frustrace rychlého křídelníka ale opadla dvě minuty po poločase, když ho srazil Kudus a tentokrát Parrott ukázal přímo na místo – po přezkoumání opět podpořen Varem.

Dlouho sloužící Rodriguez, který byl odvolán po psychických problémech Lylea Fostera, poslal penaltu přímo do středu hřiště, kde Areola sklouzl po jeho levici a vstřelil svůj první gól.

Jay Rodriguez slaví povýšení Burnley – James Gill/Getty Images

Burnley tvrdě bojovalo o udržení svého vedení, ale doplatilo na to, že nepřidalo druhý gól a zápas ukončilo. Amdouni byl nejblíže, když Areola nastřelil míč mimo.

West Ham, který hrál bez zraněných Jarroda Bowena a Michaila Antonia, v prvním poločase nepředstavoval žádnou útočnou hrozbu, ale ve druhém poločase zvýšil svou naléhavost.

Stále to vypadalo, že Clarets vydrží, dokud je v posledních okamžicích nezastaví. Bod by jim alespoň něco dal, stejně jako ukončit frustrující sérii proher doma, ale Souček – který skóroval v polovině týdne za svou zemi – měl jiné nápady s brilantním zakončením v prodloužení, jeho sedmým pro svou zemi . klubu v této sezóně.

Burnley nyní prohrálo 11 ze svých prvních 13 zápasů – žádný tým nepřežil tak špatný začátek – a prostě musí příští týden porazit ostatní zápasníky Sheffield United doma, aby měli nějakou šanci na přežití.

