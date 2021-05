Ardern z Nového Zélandu říká, že urovnávání sporů s Čínou se stalo obtížnějším

Premiérka Jacinda Ardernová v pondělí prohlásila, že neshody mezi Novým Zélandem a jeho největším obchodním partnerem, Čínou, jsou stále obtížněji sladitelné, jak roste a mění se role Pekingu ve světě.

Tato prohlášení přicházejí v době, kdy Nový Zéland čelí tlaku ze strany některých prvků západních spojenců kvůli své neochotě kritizovat Peking pomocí Aliance zpravodajských a bezpečnostních agentů pěti očí.

Ve svém projevu na čínském obchodním summitu v Aucklandu Ardern uvedl, že existují věci, s nimiž „Čína a Nový Zéland nesouhlasí, nemohou a nebudou souhlasit“, ale dodal, že tyto rozdíly nemusí definovat jejich vztah.

„Nikdo to tu nikdy neztratí z dohledu, protože role Číny ve světě roste a mění se,“ řekl Ardern, „rozdíly mezi našimi systémy – a zájmy a hodnotami, které tyto systémy utvářejí – se stávají obtížně sladitelnými.“

„To je výzva, které čelíme my a mnoho dalších zemí v Indickém a Tichém oceánu, stejně jako v Evropě a dalších regionech,“ dodala.

V komentářích, které vyvolaly určité reakce mezi západními spojenci, ministryně zahraničí Nanaya Mahuta minulý měsíc uvedla, že jí nevyhovuje rozšiřování role Pět očí, která zahrnuje Austrálii, Británii, Kanadu a Spojené státy. Přečtěte si více

„Zdá se, že tento projev zazněl proti ostré a náhlé kritice komentátorů po Mahutových komentářích minulý měsíc,“ řekl Geoffrey Miller, mezinárodní analytik politické stránky Demokratický projekt.

Řekl však, že komentáře nezměnily celkový posun Nového Zélandu k přátelštějšímu postoji k Číně nebo alespoň k neutrálnějšímu postoji.

Dodal, že „Ardern a Mahuta prosazují novou pozici, zatímco Nový Zéland nabízí„ nezávislou zahraniční politiku “, která není loajální vůči žádnému významnému bloku.

Citlivé problémy

Čína, která představuje téměř třetinu vývozu Nového Zélandu, obvinila Five Eyes ze spojenectví s tím, že vydala prohlášení o Hongkongu a zacházení s ujgurskými muslimy v Sin-ťiangu.

V úterý má novozélandský parlament posoudit návrh menší strany, aby byla situace v Sin-ťiangu prohlášena za genocidu.

Ardern uvedl, že Nový Zéland bude i nadále hovořit o těchto otázkách jednotlivě i prostřednictvím svých partnerů, přičemž poznamenal, že řízení vztahů s Čínou nebude vždy snadné.

Čínský velvyslanec na Novém Zélandu Wu Xi, který na akci také vystoupil, varoval, že problémy spojené s Hongkongem a Sin-ťiangem jsou vnitřní záležitosti Číny.

„Doufáme, že strana Nového Zélandu zaujme objektivní a spravedlivý postoj, bude dodržovat mezinárodní právo a nebude zasahovat do vnitřních záležitostí Číny, aby byl zachován zdravý rozvoj našich dvoustranných vztahů,“ uvedla ve svém projevu.

Peking vstoupil do diplomatických sporů s Austrálií a uvalil obchodní omezení poté, co Canberra usilovala o mezinárodní vyšetřování zdroje koronaviru. Čína popírá, že by tato omezení byla odplatou, a tvrdí, že snížení dovozu australských produktů je výsledkem vlastních rozhodnutí kupujících.

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken o víkendu uvedl, že Čína v poslední době jedná „agresivněji v zahraničí“ a chová se „stále nepřátelštěji“. Přečtěte si více

Na otázku, zda Nový Zéland bude riskovat obchodní sankce s Čínou, aby tak udržel hodnoty, jako to udělala Austrálie, Ardern řekl: „Bylo by znepokojením kohokoli na Novém Zélandu, kdyby byla zvážena otázka„ Mluvíme o tom nebo se tak obáváme ekonomické důsledky? “

