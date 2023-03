Požadavek na rozpočet NASA zahrnuje plány na ‚Space Remorkér‘ pro Mezinárodní vesmírnou stanici

NASA se stále soustředí Lunární program Artemisže to Měsíc na Mars cíle a udržovat a Být na nízké oběžné dráze Země Jako součást rozpočtu navrženého agenturou na rok 2024. Vesmírná agentura má na svém každoročním seznamu přání také novou položku: kosmický remorkér, který má na konci své životnosti vypadnout z oběžné dráhy Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

V pondělí NASA upřesnila svůj rozpočet na rok 2024, který byl propuštěn Minulý týden poskytla další podrobnosti o tom, kam tyto peníze šly. Prezident Joe Biden požaduje pro kosmickou agenturu příští rok rozpočet ve výši 27,2 miliardy dolarů, což je o 7 % více než v loňském roce a více finančních prostředků na budoucí mise NASA na Měsíc.

Finanční ředitelka NASA Margaret Vaux Schhausová během hovoru s reportéry zdůraznila klíčové priority pro rozpočet, jako je zřízení přítomnosti na Měsíci a kolem Měsíce, vypracování nového plánu de-orbitingu Mezinárodní vesmírné stanice a vypouštění vzorků z povrchu. z Marsu. Již v roce 2030.

Navrhovaný rozpočet NASA zahrnuje 180 milionů dolarů na rozvoj deorbitingové kapacity pro Mezinárodní vesmírnou stanici do konce roku 2030. Pokud bude rozpočet schválen, bude vesmírná agenda vyžadovat soukromý sektor, aby přišel s konceptem vesmírného remorkéru, který by snížil oběžnou dráhu Mezinárodní vesmírné stanice, aby mohla znovu vstoupit do zemské atmosféry a prohořet. NASA již dříve navrhla použití ruské nákladní kosmické lodi Progress k deorbitu Mezinárodní vesmírné stanice. Zdá se, že tato možnost je stále na stole.

Náš současný model se stále používá [the Russian spacecraft] A pokračujeme ve spolupráci s našimi ruskými protějšky na tom, jak bezpečně provést deorbit pomocí vozidel Progress.“ Během toho mi řekla Kathy Luedersová, přidružená administrátorka NASA pro vesmírné operace Spojení. „Ale také vyvíjíme toto U. s. Schopnost jako způsob, jak získat redundanci a schopnost lépe napomáhat zaměření vozidla a bezpečnému návratu vozidla.“

Lueders odhaduje, že celkové náklady na vesmírný remorkér budou asi 1 miliardu dolarů, přičemž 180 milionů dolarů je požadováno, aby kosmická agentura mohla příští rok začít s projektem.

Program Artemis od NASA je však na prvním místě v seznamu misí vesmírné agentury, který z rozpočtu ubírá 8,1 miliardy dolarů (z loňských 7,5 miliardy dolarů). Plán stále umožňuje NASA vysadit lidi na Měsíci již v roce 2025 a začít stavět Měsíční bránazákladnu obíhající kolem Měsíce, kde budou sídlit astronauti a vědecký výzkum.

Rozpočtový požadavek by na něj vyčlenil 2,5 miliardy dolarů Sp Rocket Launch System (SLS)který byl použit ke spuštění mise Artemis 1 v listopadu 2022, „zaměřit se na úspěšné dokončení Artemis 2, „A proveďte nezbytné přípravy pro Artemis 3 a 4, které zahrnují vylepšenou konfiguraci horního stupně a další upgrady,“ řekl Schhaus během hovoru.

Další rozvoj chce i NASA Jeho program Moon to Mars, navrhovaný nápad použít Měsíc jako test pro případné přistání lidí na Marsu. „Chci objasnit, že naše cíle od Měsíce po Mars zahrnují stabilní tempo základních a podpůrných aplikovaných věd, lunárních a planetárních věd, fyziky, fyzikálních věd a biologie člověka,“ řekl Schhaus. „Zahrnuje také provádění vědy a sběru dat prostřednictvím instrumentálního průzkumu Marsu.“

Za stejným cílem se na svůj cíl zaměřuje i NASA Vzorová návratová mise na Mars Přinést zpět vzorky hornin, které jsou v současné době uloženy v Perseverance Rover na Marsu. Budoucí mise je vyčleněna za 949 milionů dolarů na vypuštění vzorků z povrchu Marsu již v roce 2030, což je nárůst z 800 milionů dolarů původně přidělených na misi o rok dříve.

Mise NASA Mars Sample Return má svou roli Z celkových finančních prostředků na vědu, které činí 8,26 miliardy dolarů v rozpočtu na rok 2024. Některé z misí, které jsou součástí rozpočtu, zahrnují vesmírný dalekohled Jamese Webba, římský dalekohled Nancy Grace (plánovaný na start v roce 2027), Europa Clipper mise ke studiu Jupiterova měsíce (plánovaný start v roce 2024) a mise ExoMars.

ExoMars, spolupráce mezi Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a jejím ruským protějškem, měl být vypuštěn letos, ale Mise utrpěla nešťastné zpoždění Po ruské invazi na Ukrajinu. Evropská vesmírná agentura přerušila styky s Ruskem a NASA může do roku 2028 pomoci vypustit loď.

Na základě rozpočtu na rok 2024 chce NASA udržet přítomnost na nízké oběžné dráze Země (alespoň do roku 2030), vytvořit přítomnost na Měsíci a v jeho okolí a dostat lidi na Mars v blízké budoucnosti. Navrhovaný rozpočet se zdá být pečetí schválení ambiciózních plánů vesmírné agentury. Doufáme, že Kongres to vidí stejně.

