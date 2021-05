Zajímavý Grand Slam Barty hledá návrat na Roland Garros

Tenis – Australan Ashley Barty stojí s trofejí na stadionu Roland Garros v Paříži po vítězství na French Open v roce 2019 – Roland Garros, Paříž, Francie – 9. června 2019. REUTERS / Benoit Tessier / File Photo

Ashe Party urovnala kontroverzi ohledně svého světového žebříčku číslo jedna s jiskřivým začátkem sezóny a po svém návratu na Grand Slam může nechat své soupeře v prachu s hlubokým závodem na Roland Garros.

Australanka se rozhodla neobhájit svůj titul na French Open 2019 loni v září kvůli pandemii COVID-19 a byla viděna pít pivo na zápase australských základen na své domovské zemi v Queenslandu, zatímco její soupeři WTA soutěžili v Paříži.

Od té doby, co se letos vrátila na turné, však na to byla tvrdá, když vyhrála zahřívací akci na Australian Open v Melbourne, než získala tituly v Miami a Stuttgartu. Rovněž se dostala do finále v Madridu, než tento měsíc odešla do čtvrtfinále v Římě. Přečtěte si více

Její manažer řekl agentuře Reuters, že časté svalové napětí v její paži bylo mírným nárazem v jejích přípravách, ale že to budou všechny systémy, které se snaží získat druhý grandslamový titul.

Zatímco Barty bude semenem číslo jedna, sázkové kanceláře umístí obhájkyni titulu Iga Soyatek jako favoritku poté, co polská teenagerka Karolina Plíšková zvítězila 6: 6, 6: 0 o titul Italian Open.

Bude těžké porazit Barty, která vyhrála 11 z posledních 12 zápasů na antuce.

Závod oživil její vzpomínky na její fialovou předpandemickou náplast v roce 2019, kdy na Roland Garros prolomila svůj první grandslamový titul, než se dostala na první místo v žebříčku a vyvrcholila v třpytivé sezóně korunováním ve finále WTA.

Ačkoli to před pár lety nemohlo být zastaveno v Paříži, mělo vítězství Partey štěstí, protože semena byla vysílána v řadě neobvyklých poruch.

Ve svých sedmi zápasech čelila pouze jednomu semeni, 14. semifinále Madison Keysové, předtím, než o titul porazila Markétu Vondrousovou z České republiky.

O dva roky později nelze pochybovat o pověření Bartyho, který v posledních týdnech oslabil přehlídku top 10 na antuce.

Nyní se hodnotí jako lepší střešní hráč.

“Chtěla bych si myslet, že po dvou letech zkušeností s hraním na něm, více zápasů, hraním na různých stadionech, za jiných podmínek bych řekla, že jsem se toho naučila víc a dokázala jsem trochu vylepšit své řemeslo na antuce,” řekla řekl tento měsíc.

To je předzvěstí nadějí 25letého hráče, že se vzdá sloganu „nepředvídatelného slamu“.

