Venezuela nařizuje uzavření Úřadu OSN pro lidská práva a odchod jeho zaměstnanců do 3 dnů

CARACAS, Venezuela (AP) – Venezuelská vláda ve čtvrtek nařídila místnímu úřadu OSN pro lidská práva, aby pozastavil operace a dala jeho zaměstnancům 72 hodin na odchod, přičemž úřad obvinila z podpory opozice vůči této jihoamerické zemi.

Ministr zahraničí Ivan Gil rozhodnutí oznámil na tiskové konferenci v hlavním městě Caracasu. Gilovo oznámení přišlo po zatčení právníka pro lidská práva Rocía San Miguela, což vyvolalo vlnu kritiky uvnitř i vně jihoamerické země.

Gil řekl, že úřad, místní technický poradní úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, byl využíván mezinárodním společenstvím k „udržování narativu“ proti Venezuele.

Bezprostředně nebylo jasné, zda venezuelská vláda přímo informovala OSN o svém příkazu k uzavření kanceláře.

San Miguel byla zadržena v pátek na letišti poblíž Caracasu, zatímco ona a její dcera čekaly na let do Miami. Úřady její zadržení uznaly až v neděli a až do středy se s ní nesměl sejít její právník.

Generální prokurátor Tarek William Saab dříve v týdnu uvedl, že byla držena ve věznici Helicoid, nechvalně známém ústavu pro politické vězně.

Po jejím zatčení byla zadržena také dcera San Miguel, její bývalý manžel, její dva bratři a její bývalý partner. Z nich ve vazbě zůstává pouze její bývalý partner.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku v úterý vyjádřil „hluboké znepokojení“ nad zatčením San Miguela.

Úřad ve svém tweetu vyzval, aby ji „okamžitě propustila“ a respektovala její právo na právní obhajobu. Asi hodinu před oznámením Jill vyzvala agentura OSN v jejím případě k respektování „záruk řádného procesu, včetně práva na obhajobu“.

Kancelář Organizace spojených národů v Caracasu byla založena v září 2019.